Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 3 august 2026. Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean, misiunea grea! Ce au făcut

În ediția din 3 august 2026 a emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean au primit o provocare de zile mari, în Piața Sfatului din Brașov.

În ediția 7 din 3 august 2026 a emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean au primit de la Nea Marin o misiune complet neașteptată și cei doi au fost puși în dificultate. Descoperă ce s-a întâmplat și cum au reușit să rezolve sarcina primită.

Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean, misiunea grea! Ce au fost puși să facă, în ediția 7 din 3 august 2026 a emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere

Ajunse în Piața Sfatului, vedetele s-au întâlnit cu Nea Marin și au aflat ce surprize li s-au pregătit.

„Bine ați venit! Ca de fiecare dată, eu decid cum vor fi echipele. Și uite, ei s-au așezat așa și mă gândesc că e chiar bine”, a anunțat Nea Marin.

Așadar, în această săptămână petrecută de vedete la Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, echipa galbenă este formată din Rikito Watanabe, Sonny Medini, Emy Alupei și Jean de la Craiova, iar echipa roșie este formată din Andrei Ștefănescu, Liviu Vârciu, Cristina Pucean și Bogdan de la Ploiești.

„Am ajuns în Piața Sfatului în Brașov, acolo am văzut multe camere, mulți oameni, acolo a început să ne ia puțin emoția”, a recunoscut acesta din urmă.

Înainte de toate, Liviu Vârciu a decis să îi facă un cadou lui Nea Marin, cu ocazia zilei de naștere a acestuia, însă gazda emisiunii s-a mândrit cu darul primit de la Sonny Medini, finul său. Liviu vârciu i-a oferit o cămașă cu flori, de mătase, pe placul acestuia.

„O să vă împărțiți în două mini-echipe: doi care rămân aici, doi care pleacă. Veți merge în patru locații. Cei care pleacă primesc de la mine un indiciu. Când ajungeți la prima locație veți găsi acolo pe cineva, care vă va da alt indiciu. Trebuie să faceți tot ce scrie pe acea bucată de carton! Primiți de acolo niște obiecte. Trebuie să veniți cu ele aici și să dați de lucru la ceilalți doi. La un moment dat veți primi o sarcină să faceți o băutură. Veniți cu ingredientele aici, pregătiți băutura, duceți băutura prin oraș, întrebați cât vrea persoana, măsurați și stați să bea”, a anunțat Nea Marin, spre dezamăgirea vedetelor, care au realizat ce misiune grea îi așteaptă pe toți.

După ce s-au făcut strategiile, echipa roșie a decis ca Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu să rămână la masă, iar Cristina Pucean și Bogdan de la Ploiești să plece în misiune.

Prima misiune: „Găsiți-l pe Matei, artist în ceramică, lângă Biserica Neagră”. Fără să mai stea pe gânduri, cei doi au alergat spre locul indicat în plic și l-au găsit pe domnul cu pricina, care le-a dat indicații: „Modelați fiecare câte o cană ceramică conform modelului. La final veți primi o vază nepictată, pe care o veți duce colegilor voștri. Ei trebuie să o picteze conform pozei primite. Modelul identic pe ambele părți”.

„Aveam de cântărit lut, apoi am văzut niște ustentile și în capul meu mă întrebam pentr ce e fiecare. Ne-a învățat, practic, ce avem de făcut”, a spus Cristina Pucean.

Meșteșugarul i-a învățat cum trebuie făcut totul și, fiindcă timpul e extrem de important la misiuni, cei doi s-au apucat rapid de treabă!

„Niciodată în viața noastră nu am făcut așa ceva! E o cană mai specială asta. Dacă nu vă place tot eu o să beau din ea”, a zis Bogdan de la Ploiești.

După ce a mai fost ajutat și de Cristina Pucean, cântărețul a reușit să termine cana și să obțină vaza pentru următorul pas al misiunii, în ediția din 3 august 2026 a emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere.

Emisiunea Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere poate fi urmărită și pe AntenaPLAY!