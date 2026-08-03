Antena Căutare
Home Poftiti pe la noi Stiri Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 3 august 2026. Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean, misiunea grea! Ce au făcut

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 3 august 2026. Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean, misiunea grea! Ce au făcut

În ediția din 3 august 2026 a emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean au primit o provocare de zile mari, în Piața Sfatului din Brașov.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 03 August 2026, 21:00 | Actualizat Luni, 03 August 2026, 21:00
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

În ediția 7 din 3 august 2026 a emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean au primit de la Nea Marin o misiune complet neașteptată și cei doi au fost puși în dificultate. Descoperă ce s-a întâmplat și cum au reușit să rezolve sarcina primită.

Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean, misiunea grea! Ce au fost puși să facă, în ediția 7 din 3 august 2026 a emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere

Ajunse în Piața Sfatului, vedetele s-au întâlnit cu Nea Marin și au aflat ce surprize li s-au pregătit.

„Bine ați venit! Ca de fiecare dată, eu decid cum vor fi echipele. Și uite, ei s-au așezat așa și mă gândesc că e chiar bine”, a anunțat Nea Marin.

Așadar, în această săptămână petrecută de vedete la Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, echipa galbenă este formată din Rikito Watanabe, Sonny Medini, Emy Alupei și Jean de la Craiova, iar echipa roșie este formată din Andrei Ștefănescu, Liviu Vârciu, Cristina Pucean și Bogdan de la Ploiești.

„Am ajuns în Piața Sfatului în Brașov, acolo am văzut multe camere, mulți oameni, acolo a început să ne ia puțin emoția”, a recunoscut acesta din urmă.

Înainte de toate, Liviu Vârciu a decis să îi facă un cadou lui Nea Marin, cu ocazia zilei de naștere a acestuia, însă gazda emisiunii s-a mândrit cu darul primit de la Sonny Medini, finul său. Liviu vârciu i-a oferit o cămașă cu flori, de mătase, pe placul acestuia.

„O să vă împărțiți în două mini-echipe: doi care rămân aici, doi care pleacă. Veți merge în patru locații. Cei care pleacă primesc de la mine un indiciu. Când ajungeți la prima locație veți găsi acolo pe cineva, care vă va da alt indiciu. Trebuie să faceți tot ce scrie pe acea bucată de carton! Primiți de acolo niște obiecte. Trebuie să veniți cu ele aici și să dați de lucru la ceilalți doi. La un moment dat veți primi o sarcină să faceți o băutură. Veniți cu ingredientele aici, pregătiți băutura, duceți băutura prin oraș, întrebați cât vrea persoana, măsurați și stați să bea”, a anunțat Nea Marin, spre dezamăgirea vedetelor, care au realizat ce misiune grea îi așteaptă pe toți.

După ce s-au făcut strategiile, echipa roșie a decis ca Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu să rămână la masă, iar Cristina Pucean și Bogdan de la Ploiești să plece în misiune.

Prima misiune: „Găsiți-l pe Matei, artist în ceramică, lângă Biserica Neagră”. Fără să mai stea pe gânduri, cei doi au alergat spre locul indicat în plic și l-au găsit pe domnul cu pricina, care le-a dat indicații: „Modelați fiecare câte o cană ceramică conform modelului. La final veți primi o vază nepictată, pe care o veți duce colegilor voștri. Ei trebuie să o picteze conform pozei primite. Modelul identic pe ambele părți”.

„Aveam de cântărit lut, apoi am văzut niște ustentile și în capul meu mă întrebam pentr ce e fiecare. Ne-a învățat, practic, ce avem de făcut”, a spus Cristina Pucean.

Meșteșugarul i-a învățat cum trebuie făcut totul și, fiindcă timpul e extrem de important la misiuni, cei doi s-au apucat rapid de treabă!

„Niciodată în viața noastră nu am făcut așa ceva! E o cană mai specială asta. Dacă nu vă place tot eu o să beau din ea”, a zis Bogdan de la Ploiești.

După ce a mai fost ajutat și de Cristina Pucean, cântărețul a reușit să termine cana și să obțină vaza pentru următorul pas al misiunii, în ediția din 3 august 2026 a emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere.

colaj foto cu cristina pucean si bogdan de la ploiesti
+21
Mai multe fotografii

Emisiunea Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere poate fi urmărită și pe AntenaPLAY!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 3 august 2026. Nea Marin a dat trezirea vedetelor cu o farsă cu șerpi de jucări...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ce i-a adus, de fapt, sfârșitul lui Mircea Lucescu. Nepotul acestuia a dezvăluit totul: „Ăsta este adevărul” Ce i-a adus, de fapt, sfârșitul lui Mircea Lucescu. Nepotul acestuia a dezvăluit totul: „Ăsta este adevărul”
Observatornews.ro Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă. Reacţia unui elev la proba orală de evaluare: "M-am pregătit cam 40%" Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă. Reacţia unui elev la proba orală de evaluare: "M-am pregătit cam 40%"
Antena 3 Imagini rare din Coreea de Nord, cu plaje pline de oameni fericiți și copii care se joacă în mare. Presa de stat le-a făcut publice Imagini rare din Coreea de Nord, cu plaje pline de oameni fericiți și copii care se joacă în mare. Presa de stat le-a făcut publice
Comentarii


Premiera Insula Iubirii | Spania. Descoperă cuplurile care își pun iubirea la încercare în show-ul fenomen. Vezi acum cel mai nou sezon!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Premiera Insula Iubirii | Spania. Descoperă cuplurile care își pun iubirea la încercare în show-ul fenomen. Vezi acum cel mai nou sezon!
Citește și
În această seară, de la ora 20:30, începe cea de-a treia săptămână din Poftiți pe la noi - Poftiți la întrecere!
În această seară, de la ora 20:30, începe cea de-a treia săptămână din Poftiți pe la noi - Poftiți la...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 29 iulie 2026. Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu au făcut „opere” de artă într-un parc
Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 29 iulie 2026. Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu au făcut...
Angelique Boyer și Sebastián Rulli celebrează 13 ani de relație. Ce spun despre zvonurile că vor deveni părinți
Angelique Boyer și Sebastián Rulli celebrează 13 ani de relație. Ce spun despre zvonurile că vor deveni părinți Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Cine este românca prezentă pe scenă lângă Trump la finala Mondialului: „Când a venit la mine Yamal… am leșinat!”
Cine este românca prezentă pe scenă lângă Trump la finala Mondialului: „Când a venit la mine Yamal… am... AntenaSport
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce hotărâre a luat Prima Doamnă a Franței
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce... Elle
Olga Verbițchi a fost criticată din cauza diferenței de vârstă dintre ea și soțul ei. Cu câți ani este el mai tânăr
Olga Verbițchi a fost criticată din cauza diferenței de vârstă dintre ea și soțul ei. Cu câți ani este el... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
De ce seacă Dunărea, după atâtea ploi în România? Ce spune Meteoplus și ce se întâmplă în Germania și Austria
De ce seacă Dunărea, după atâtea ploi în România? Ce spune Meteoplus și ce se întâmplă în Germania și... Antena3.ro
Compania Apple a fost dată în judecată de către utilizatori. De ce e acuzată
Compania Apple a fost dată în judecată de către utilizatori. De ce e acuzată useit
PNL vrea sesiune parlamentară extraordinară pentru legile PNRR! ”România nu își permite să piardă miliarde de euro!”
PNL vrea sesiune parlamentară extraordinară pentru legile PNRR! ”România nu își permite să piardă miliarde... BZI
Pîslaru a cheltuit într-un singur an, pe deplasări externe, cât miniștrii de dinaintea lui în patru an
Pîslaru a cheltuit într-un singur an, pe deplasări externe, cât miniștrii de dinaintea lui în patru an Jurnalul
Ilie Năstase rememorează prima întâlnire cu Ceaușescu: Nu îmi place că înjuri!
Ilie Năstase rememorează prima întâlnire cu Ceaușescu: Nu îmi place că înjuri! Kudika
Ce să pui în portofel în august ca să nu rămâi fără bani. Tradiția veche pe care mulți români o respectă și astăzi
Ce să pui în portofel în august ca să nu rămâi fără bani. Tradiția veche pe care mulți români o respectă... Redactia.ro
Traian a lucrat 14 ani într-un abator din Franţa. Afacerea cu care românul a dat lovitura după concediere
Traian a lucrat 14 ani într-un abator din Franţa. Afacerea cu care românul a dat lovitura după concediere Observator
Cauze ascunse ale oboselii cronice în rândul persoanelor cu joburi sedentare la birou
Cauze ascunse ale oboselii cronice în rândul persoanelor cu joburi sedentare la birou MediCOOL
Antena 1 | V2
Antena 1 | V2 HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Dezvoltarea intuiției la copii: Cum să-ți înveți copilul să își asculte intuiția și să ia decizii bune
Dezvoltarea intuiției la copii: Cum să-ți înveți copilul să își asculte intuiția și să ia decizii bune DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din august 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din august 2026. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Antena 1 | Show
Antena 1 | Show Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x