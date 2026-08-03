Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Proba cu gust de vară! Sonny și Jean de la Craiova pornesc în căutarea ingredientelor pentru sangria perfectă
Episodul 7 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 3 august 2026. Nea Mărin a făcut echipele, iar acum au parte de o probă. Cei care vor pierde vor sta la dispoziția celor din echipa câștigătoare. La a doua probă Sonny și Jean de la Craiova au strâns toate elementele pentru a face o sangria.
Luni, 03.08.2026, 21:30