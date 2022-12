Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, 6 decembrie 2022. Vedetele au primit învățături de la bătrânele din satul Butuceni

Pentru prima dată în istoria emisiunii lui nea Marin, filmările se desfășoară în Republica Moldova. Vedetele participante la noul sezon de Poftiți pe la noi: Poftiți la târg au mers la bătrânele din satul Butuceni, unde au lucrat la o mașină de cusut din 1960, sau la războiul d ețesut. What's UP, Shift, Ruby și Jo au fost impresionați de tradițiile păstrate în satul Butuceni, de costumele populare, dar și de blândețea doamnelor care le-au oferit învățături.

Ruby și Jo au lucrat la mașina de cusut, sub privirile atente ale doamnelor, în timp ce What's UP și Shift au văzut cum se lucrează la războiul de țesut.

Ruby și Jo, emoționate până la lacrimi de sfaturile și învățăturile primite de la două localnice care le-au prezentat munca lor

Ruby și-a dorit să probeze un costum popular, iar bătrânele aveau expuse doar costume pentru copii, spre încântarea cântăreței care a dorit să defileze prin curte purtând o fustă scurtă și o ie cu buricul la vedere.

„Eu mi-am prezentat moda. Mi-am luat cea mai scurtă fustă de pe gard. Am defilat, am făcut prezentarea modei, le-am arătat cât de scurtă se poartă fusta la București”, a spus Ruby.

La final, bătrânele le-au dat un sfat prețios vedetelor:

„N-am auzit sfat mai frumos în viața mea. Să ierți și nu vei îmbătârni niciodată”, a spus Jo vizibil emoționată.

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți la târg

Nea Marin revine la Antena 1 cu o nouă invitație pentru telespectatori: Poftiți pe la noi! Poftiți la târg. Sezonul acesta, vedetele sunt puse la treabă pentru a organiza, în fiecare zonă în care ajung, un târg dedicat meșteșugarilor din acea parte de țară. Nu vor lipsi nici spectacolele de final, puse la punct cu rigurozitate de Nea Marin.

În premieră pentru show, filmările ajung în acest sezon și în Republica Moldova, mai exact pe lângă Orhei și la Cricova. Călătoria continuă apoi la Piatra Neamț, Câmpulung Moldovenesc, Bistrița și Negrești-Oaș. Printre vedetele care sunt gata să-i țină piept lui Nea Marin se numără Ruby, Adriana Trandafir, Iulia Albu, Adda și Cătălin Rizea, Cătălin Cazacu, Patrizia sau Andreea Antonescu.

“Pentru mine a fost unul din cele mai interesante sezoane și mă bucur foarte mult că scopul nostru a fost acela de a descoperi meșteșugari, tradiții, oameni care duc obiceiul mai departe. Sunt fericit că am organizat aceste târguri pentru ei și i-am ajutat să promoveze tot ce zona lor are mai frumos de oferit. Liviu și Andrei au fost lângă mine și, cu toate comentariile lor, m-au ajutat să ducem treaba la bun sfârșit. A fost prima oară când am reușit să ajungem în Republica Moldova, am găsit datini extraordinare și o mâncare…nici nu am cuvinte! Sezonul ăsta a mai venit cu o premieră, deloc plăcută pentru mine. În ultima zi de filmare am ajuns la spital, o să vedeți exact ce s-a întâmplat!”, a declarat Nea Marin.

Poftiți pe la noi! Poftiți la târg se vede la Antena 1 și pe AntenaPlay, în fiecare luni, marți și miercuri de la ora 20.30.

