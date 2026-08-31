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Romică Țociu, Georgiana Lobonț, Bella Santiago și Nicu Grigore, pregătiți pentru o nouă serie de provocări la Poftiți pe la noi

Orașul Sibiu devine decorul unei noi etape pline de provocări pentru concurenții de la Poftiți pe la noi - Poftiți la întrecere.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 31 August 2026, 11:37 | Actualizat Luni, 31 August 2026, 11:39
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Romică Țociu, Georgiana Lobonț, Bella Santiago și Nicu Grigore, pregătiți pentru o nouă serie de provocări la Poftiți pe la noi | antena 1
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Departe de ideea unei vacanțe liniștite, aceștia intră din nou în ritmul impus de Nea Mărin, unde munca în echipă, implicarea și capacitatea de a se adapta situațiilor neașteptate vor face diferența.

Cea de-a șaptea etapă îi aduce pentru prima dată în competiție pe Bella Santiago, Nicu Grigore și Georgiana Lobonț. Lor li se alătură Romică Țociu, care revine în emisiunea lui Nea Mărin și este pregătit să facă față noilor provocări.

“Sunt curios unde o să ne ducă astăzi pentru că eu am venit să mă distrez. Am văzut că este foarte mult divertisment și Nea Mărin, pe lângă faptul că este foarte funny, este și foarte sufletist, iar mie îmi plac oamenii de genul acesta”, va spune Nicu Grigore, în timp ce Bella va declara: “Eu vedeam la televizor ce se întâmplă aici și mi se pare foarte funny și pare foarte interesant și atunci am zis că vreau și eu la Poftiți. Și uite că am ajuns aici.”

De această dată, lupta pentru victorie se anunță la fel de intensă, fiecare echipă încercând să-și asigure avantajul la finalul zilei. Câștigătorii vor avea parte de relaxare, în timp ce învinșii vor intra, din nou, în programul de lucru pregătit de Nea Mărin.

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Cea de-a șaptea etapă a sezonului îi aduce pe concurenți în zona Sibiului, acolo unde Nea Mărin a pregătit noi provocări și activități. De această dată, vedetele vor avea parte de o experiență în care buna dispoziție se împletește cu munca și competiția.

O nouă etapă din Poftiți pe la noi - Poftiți la întrecere începe astăzi și continuă marți și miercuri, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

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