Ce diferență de vârstă este între Sandra Izbașa și Răzvan Bănică de la Power Couple. Gimnasta este mai mare decât soțul ei

Între actorul Răzvan Bănică și fosta gimnastă Sandra Izbașa de la Power Couple 2026 este o diferență mică de vârstă, ea fiind mai mare.

Răzvan Bănică și Sandra Izbașa sunt un adevărat Power Couple, iar diferența de vârstă dintre cei doi nu reprezintă un impediment. Răzvan Bănică s-a născut pe 29 aprilie 1992, iar Sandra Izbașa s-a născut pe 18 iunie 1990, deci între cei doi e o diferență de vârstă de 2 ani.

Citește și: Sandra Izbașa, în lacrimi la Power Couple 2026. De ce a plâns în hohote. Răzvan Bănică și-a stăpânit cu greu emoțiile în fața ei

Cum a început povestea de dragoste dintre Sandra Izbașa și Răzvan Bănică. Între cei doi soți este o diferență mică de vârstă

Sandra Izbașa și Răzvan Bănică s-au cunoscut în plină pandemie, prin intermediul prietenei lor comune, Ana Baniciu. Pentru Răzvan Bănică a fost dragoste la prima vedere, însă ea a avut nevoie de timp să-i analizeze nivelul de inteligență. Când s-au cunoscut, ea avea 30 de ani, iar el 28.

Articolul continuă după reclamă

„Eu nu mi-am dat frâu liber sentimentelor din prima. Trebuia să știu mai întâi dacă știe să vorbească. Pentru mine era principalul criteriu”, a spus Sandra Izbașa la Power Couple. Între ei a fost o tatonare, și-au scris mesaje peste mesaje, dar și când s-au întâlnit, s-au mișcat. Răzvan s-a mutat cu bajale la Sandra după 2 zile, la câteva luni a fost cererea în căsătorie, iar apoi o nuntă ca în povești.

Sandra Izbașa a recunoscut că până să-l întâlnească pe Răzvan, nu a avut timp de dragoste, având în vedere că sportul de performanță necesită dedicare și sacrificiu.

„Prima oară m-am îndrăgostit la 30 de ani. N-am avut timp de relații, nu poți să faci două lucruri bine, în același timp. M-am axat pe sportul de mare performanță. Eu am ieșit din sportul de performanță la 24 de ani, n-am avut o copilărie, apoi am avut câteva relații din care am învățat. Și da, m-am îndrăgostit la 30 de ani și m-am și căsătorit. Este inteligent, carismatic, modul în care comunicăm, empatia, devotamentul, suntem făcuți unul pentru celălalt. M-a atras foarte mult cu inteligența lui. Are un simț al umorului cu care m-a cucerit.

Nu pot spune că a fost dragoste la prima vedere, mi-era teamă de așa ceva, dar după câteva întâlniri mi-am dat seama că ne completăm, că formăm un cuplu perfect. Mulțumesc lui Dumnezeu că tot ceea ce mi-am scris eu cândva într-un oracol, cu doi ani înainte să apară Răzvan în viața mea, s-a împlinit. El le are pe toate”, spunea Sandra Izbașa într-o emisiune despre bărbatul vieții ei.

Citește și: Cum au arătat în ziua nunții Sandra Izbașa și Răzvan Bănică de la Power Couple 2026. Cei doi au impresionat prin eleganță