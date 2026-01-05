Antena Căutare
Home Power Couple Stiri ADDA și Cătălin Rizea de la Power Couple sezonul 3, detalii despre talismanul lor norocos. „Mă emoționez acum"

ADDA și Cătălin Rizea de la Power Couple sezonul 3, detalii despre talismanul lor norocos. „Mă emoționez acum"

ADDA și Cătălin Rizea au vorbit despre prima zi în Malta, după ce au ajuns la destinație după un zbor lung și o escală obositoare.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 05 Ianuarie 2026, 09:49 | Actualizat Luni, 05 Ianuarie 2026, 11:28
Galerie
ADDA și Cătălin au spus că cei de acasă i-au încurajat înainte de plecare și le-au dat curaj să facă față probelor. | Antena 1

Cei doi sunt foarte încântați de faptul că celelalte 8 echipe sunt formate din oameni foarte faini și speră să se înțeleagă bine cu toții în continuare chiar și după începerea show-ului.

ADDA a spus că având în vedere că ea a trebuit să facă 5 bagaje, speră măcăr să ajungă până în următoarea etapă și să stea totuși mai mult în Malta.

ADDA și Cătălin Rizea de la Power Couple sezonul 3, despre reacția fiului lor la plecare

„Că eu nu despachetez și împachetez așa. Prima probă de la Power Couple mie mi se pare că au fost bagajele”, a mai adăugat artista.

Articolul continuă după reclamă

Cătălin a povestit că le-a luat între 5 și 7 zile lucrătoare să facă bagajele și au muncit la foc continuu să termine tot ce au avut de împachetat. El a recunoscut până la urmă că ADDA a fost cea care s-a ocupat de tot ce a trebuit ordonat și împachetat pentru plecarea lor în Malta și el doar i-a dat câteva directive.

Citește și: Cum arată casa în care locuiesc ADDA și Cătălin Rizea de la Power Couple 2026

Despre talismane norocoase care să îi ajute în competiție, ADDA a dezvăluit că ea are unul.

„Mă emoționez acum. Eu am această brățară cu jumătate de inimă și jumătate de inimă este la Alexuțu acasă și este brățara noastră de suport pe care am folosit-o de foarte multe ori când avea anxietate de separare, când a avut anumite momente la școală sau când mergea undeva unde nu puteam fi cu el. Prin această brățară noi știm că suntem mereu unul lângă celălalt”, a povestit ADDA.

ADDA a spus că mai are un ursuleț de la fiul ei cu care va dormi pe parcursul șederii lor în Malta.

„Amuleta mea norocoasa e ADDA și trollerul de la Bobonete”, a spus Cătălin.

Cei doi au vorbit și despre probele de care se tem în sezonul 3 Power Couple, bazându-se pe probele văzute în sezoanele precedente. Cătălin a spus că îi e teamă de înălțime, de vietăți precum șerpi și gândaci, nu ar vrea să fie îngropat sau să care lucruri grele.

ADDA a spus că a venit special pentru proba „Au, mami” unde vrea să stea cu un popcorn în brațe și să vadă cum se va descurca soțul ei.

„Și de „Au, mami” îmi e frică. Eu am venit să o susțin pe ADDA”, a mai completat Cătălin.

ADDA a spus că îi e frică de înălțime, deși a filmat un clip undeva la înălțime, dar tot simte că o ia amețeala.

Citește și: Cum arată părinții ADDEI de la Power Couple 2026. Artista se mândrește cu ei

Pentru prima săptămâna de vot singura lor strategie este ca ei să nu ajungă la vot.

Cătălin și soția lui au mai adăugat că nu li se pare că au un avantaj pentru că au mai făcut parte din alte show-uri TV până acum.

„Nu am nicio legătură show-urile la care am fost noi cu show-ul Power Couple. Este o nouă experiență”, a explicat ADDA.

„De fapt, Power Couple e ca și cum ai face amulete la Asia Express. Noi avem cele mai multe amulete, vreo 11 sau 12, nu mai știu. Doar că am reușit să câștigăm doar 3”, a mai explicat Cătălin Rizea.

ADDA și Cătălin au spus că cei de acasă i-au încurajat înainte de plecare și le-au dat curaj să facă față probelor. Despre reacția fiului lor, Cătălin a spus că Alex a fost entuziasmat la început, dar apoi începuse să îi fie teamă că va sta departe de părinți pentru o perioadă mai lungă.

ADDA a povestit că ei obișnuiesc să facă multe activități împreună și tocmai de aceea o să le fie foarte dor unii de alții.

Vezi interviul exclusiv integral cu ADDA și Cătălin Rizea de la Power Couple sezonul 3 pe AntenaPLAY!

colaj adda si catalin rizea
+1
Mai multe fotografii

Citește și: Adda și Cătălin Rizea, declarații savuroase înainte de aventura lor la Power Couple: ”Dacă am câștiga...ar fi o premieră absolută”

Simona și Marius Urzică de la Power Couple sezonul 3, despre reacția copiilor lor când i-au anunțat că pleacă în Malta... De la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, Dani Oțil dă startul celui de-al treilea sezon Power Couple...
Înapoi la Homepage
AS.ro Iubita cu 23 de ani mai tânără a milionarului ce a renunţat la cetăţenia română, “aroganţă” în ultima zi din an! Iubita cu 23 de ani mai tânără a milionarului ce a renunţat la cetăţenia română, &#8220;aroganţă&#8221; în ultima zi din an!
Observatornews.ro El este românul mort în incendiul din Crans-Montana. Guillaume a mers în barul morţii cu mai mulţi prieteni El este românul mort în incendiul din Crans-Montana. Guillaume a mers în barul morţii cu mai mulţi prieteni
Antena 3 Trump amenință deschis un aliat NATO: „Ne vom ocupa de Groenlanda în 2 luni. Danemarca nu va putea să se ocupe de ea” Trump amenință deschis un aliat NATO: „Ne vom ocupa de Groenlanda în 2 luni. Danemarca nu va putea să se ocupe de ea”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Vezi dezvăluirile cuplurilor din sezonul 3 Power Couple România. Află tot ce au avut de spus la sosirea în Malta, exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi dezvăluirile cuplurilor din sezonul 3 Power Couple România. Află tot ce au avut de spus la sosirea în Malta, exclusiv în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Andrei Niculae și Claudia Cîrjan de la Power Couple sezonul 3 au „furat” sfaturi de la concurenții din sezonul trecut. Ce au aflat
Andrei Niculae și Claudia Cîrjan de la Power Couple sezonul 3 au „furat” sfaturi de la concurenții din sezonul...
Gustări pe care este recomandat să le eviți atunci când ești stresată. Ce spun specialiștii în sănătate
Gustări pe care este recomandat să le eviți atunci când ești stresată. Ce spun specialiștii în sănătate Catine.ro
Oase și Maria Pitică de la Power Couple sezonul 3, detalii despre cererea în căsătorie înainte de începerea show-ului
Oase și Maria Pitică de la Power Couple sezonul 3, detalii despre cererea în căsătorie înainte de începerea...
Adamari López face mărturisiri surprinzătoare despre foștii parteneri. Ce a avut de spus actrița
Adamari López face mărturisiri surprinzătoare despre foștii parteneri. Ce a avut de spus actrița Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Cum se înțeleg Dragoș Bucur și Dana Nălbaru cu vecinii lor. Prezentatorul TV și fosta solistă trăiesc într-un sat din Argeș, înconjurați de natură: „Sunt și câțiva localnici care nu ne iubesc”
Cum se înțeleg Dragoș Bucur și Dana Nălbaru cu vecinii lor. Prezentatorul TV și fosta solistă trăiesc... Elle
Cutremur iminent! Experții spun că ne așteaptă un seism devastator. Orașe întregi ar putea fi distruse
Cutremur iminent! Experții spun că ne așteaptă un seism devastator. Orașe întregi ar putea fi distruse Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Cât timp rezistă carnea la congelator. Când nu mai e bună pentru consum
Cât timp rezistă carnea la congelator. Când nu mai e bună pentru consum HelloTaste.ro
Un radar care le dădea șoferilor 8.000 de amenzi pe lună a fost distrus pentru a treia oară: „Îi deranjează pe mulți”
Un radar care le dădea șoferilor 8.000 de amenzi pe lună a fost distrus pentru a treia oară: „Îi deranjează... Antena3.ro
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el useit
Horoscopul zilei de 6 ianuarie 2026. Săgetătorii se simt iubiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 6 ianuarie 2026. Săgetătorii se simt iubiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Parlamentul a devenit anexa Guvernului. Puterea executivă se pregătește să acapareze și puterea judecătorească
Parlamentul a devenit anexa Guvernului. Puterea executivă se pregătește să acapareze și puterea judecătorească Jurnalul
Doliu în lumea sportului: Atleta româncă medaliată cu bronz la Mondiale a murit
Doliu în lumea sportului: Atleta româncă medaliată cu bronz la Mondiale a murit Kudika
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT Redactia.ro
Domeniile în care se vor face concedieri masive şi se vor desfiinţa posturi în 2026
Domeniile în care se vor face concedieri masive şi se vor desfiinţa posturi în 2026 Observator
Care sunt beneficiile consumului de ghimbir. Ce efecte favorabile poate avea pentru sănătate
Care sunt beneficiile consumului de ghimbir. Ce efecte favorabile poate avea pentru sănătate MediCOOL
3 rețete clasice cu carne de rață pentru mese festive și nu numai
3 rețete clasice cu carne de rață pentru mese festive și nu numai HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase premiile câștigate
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase... UseIT
Cum faci acasă extract de vanilie. Varianta ieftină și rapidă
Cum faci acasă extract de vanilie. Varianta ieftină și rapidă Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x