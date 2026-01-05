ADDA și Cătălin Rizea de la Power Couple sezonul 3, detalii despre talismanul lor norocos. „Mă emoționez acum"

ADDA și Cătălin Rizea au vorbit despre prima zi în Malta, după ce au ajuns la destinație după un zbor lung și o escală obositoare.

Cei doi sunt foarte încântați de faptul că celelalte 8 echipe sunt formate din oameni foarte faini și speră să se înțeleagă bine cu toții în continuare chiar și după începerea show-ului.

ADDA a spus că având în vedere că ea a trebuit să facă 5 bagaje, speră măcăr să ajungă până în următoarea etapă și să stea totuși mai mult în Malta.

ADDA și Cătălin Rizea de la Power Couple sezonul 3, despre reacția fiului lor la plecare

„Că eu nu despachetez și împachetez așa. Prima probă de la Power Couple mie mi se pare că au fost bagajele”, a mai adăugat artista.

Cătălin a povestit că le-a luat între 5 și 7 zile lucrătoare să facă bagajele și au muncit la foc continuu să termine tot ce au avut de împachetat. El a recunoscut până la urmă că ADDA a fost cea care s-a ocupat de tot ce a trebuit ordonat și împachetat pentru plecarea lor în Malta și el doar i-a dat câteva directive.

Despre talismane norocoase care să îi ajute în competiție, ADDA a dezvăluit că ea are unul.

„Mă emoționez acum. Eu am această brățară cu jumătate de inimă și jumătate de inimă este la Alexuțu acasă și este brățara noastră de suport pe care am folosit-o de foarte multe ori când avea anxietate de separare, când a avut anumite momente la școală sau când mergea undeva unde nu puteam fi cu el. Prin această brățară noi știm că suntem mereu unul lângă celălalt”, a povestit ADDA.

ADDA a spus că mai are un ursuleț de la fiul ei cu care va dormi pe parcursul șederii lor în Malta.

„Amuleta mea norocoasa e ADDA și trollerul de la Bobonete”, a spus Cătălin.

Cei doi au vorbit și despre probele de care se tem în sezonul 3 Power Couple, bazându-se pe probele văzute în sezoanele precedente. Cătălin a spus că îi e teamă de înălțime, de vietăți precum șerpi și gândaci, nu ar vrea să fie îngropat sau să care lucruri grele.

ADDA a spus că a venit special pentru proba „Au, mami” unde vrea să stea cu un popcorn în brațe și să vadă cum se va descurca soțul ei.

„Și de „Au, mami” îmi e frică. Eu am venit să o susțin pe ADDA”, a mai completat Cătălin.

ADDA a spus că îi e frică de înălțime, deși a filmat un clip undeva la înălțime, dar tot simte că o ia amețeala.

Pentru prima săptămâna de vot singura lor strategie este ca ei să nu ajungă la vot.

Cătălin și soția lui au mai adăugat că nu li se pare că au un avantaj pentru că au mai făcut parte din alte show-uri TV până acum.

„Nu am nicio legătură show-urile la care am fost noi cu show-ul Power Couple. Este o nouă experiență”, a explicat ADDA.

„De fapt, Power Couple e ca și cum ai face amulete la Asia Express. Noi avem cele mai multe amulete, vreo 11 sau 12, nu mai știu. Doar că am reușit să câștigăm doar 3”, a mai explicat Cătălin Rizea.

ADDA și Cătălin au spus că cei de acasă i-au încurajat înainte de plecare și le-au dat curaj să facă față probelor. Despre reacția fiului lor, Cătălin a spus că Alex a fost entuziasmat la început, dar apoi începuse să îi fie teamă că va sta departe de părinți pentru o perioadă mai lungă.

ADDA a povestit că ei obișnuiesc să facă multe activități împreună și tocmai de aceea o să le fie foarte dor unii de alții.

