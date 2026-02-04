Azi, cuplurile vor avea parte de o provocare senzorială, înainte de o nouă eliminare! Power Couple, lider de audiență!

Emisiunea Power Couple România a fost lider de audiență cu ediția de marți, 3 februarie 2026. Descoperă ce se întâmplă în ediția următoare.

Provocări de neuitat, care arată că totul e posibil, atunci când te bucuri de experiență și când îți dai voie să faci lucruri care te sperie și pe care le consideri în afara zonei tale de confort.

Investiții care subliniază încrederea pe care partenerii și-o poartă și care devin tot mai relevante în contextul competiției care se îndreaptă, pas cu pas, spre marele final. O nouă săptămână de Power Couple ajunge diseară la final, de la ora 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Două tiruri în mișcare. Sume cheltuite de-a lungul anilor în relație. Multă atenție la detalii și curaj de a sări de pe un tir pe celălalt. Așa a arătat proba fetelor, iar recuperatoarele au intrat în misiunea lor mai rapid decât s-ar fi gândit oricine. Băieții au fost siguri că acestea vor face față și au investit sume importante de bani!

După ce Luiza a ratat câteva cifre în săriturile ei, ea și Cătălin au ajuns la votul pentru eliminare, fiind pe ultimul loc în clasamentul acestei etape! De cealaltă parte, Sandra și Răzvan s-au instalat confortabil pe primul loc având peste 7300 de euro strânși în cele două probe.

Ediția care le-a dus pe fete în filmele de acțiune la Power Couple a fost urmărită cu sufletul la gură de către cei de acasă, fiind lider detașat de audiență! Conform datelor oferite de Kantar Media, în intervalul 20:28 – 23:36, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1 a înregistrat 6.1 puncte de rating şi 21.6% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, PRO TV, avea 5.6 puncte de rating şi 19.6% cota de piaţă. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 22:06, aproape 1 milion de telespectatori se bucurau de show.

Diseară, se anunță râsete, temeri depășite, strigăte și multă stare de bine! Legați la ochi, îndrăgostiții vor trece prin patru porți senzoriale, într-un labirint care îi va șoca și lăsa cu multe semne de întrebare. Vor avea de descoperit elemente, numit și aranjat în ordinea corectă, totul folosindu-se de gust, miros sau textură. Cine va reuși să ducă totul la capăt? Și pentru cine se va dovedi prea dificil, ajungând pe ultimul loc și automat, la votul pentru eliminare?

