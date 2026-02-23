Antena Căutare
Azi, la Power Couple, revin în vilă cuplurile eliminate pe parcursul competiției cu surprize pentru cei rămași în show

Descoperă ce se întâmplă în ediția de luni, 23 februarie 2026, a emisiunii Power Couple România.

Luni, 23 Februarie 2026
Descoperă ce surprize aduce ediția din 23 februarie 2026 a emisiunii Power Couple România | Antena 1

Și-au dorit să-și depășească fricile, dar nu singuri, ci alături de partenerii lor, de omenii cu care au clădit povești de dragoste și cu care pășesc zi de zi prin viață. Au demonstrat că atunci când le este greu, se țin de mână și merg mai departe. De la ora 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, patru cupluri ajung în ultima săptămână din sezonul 3 Power Couple, însă ce-i așteaptă, nu ar fi putut prevedea!

Andrei Niculae și Claudia Cîrjan. Cătălin și Luiza Zmărăndescu. Marius și Simona Urzică. Răzvan Bănică și Sandra Izbașa. Ei sunt cei care au reușit să ajungă până la ultima etapă și să spere că vor fi cei care vor deveni Power Couple de România și care vor câștiga marele premiu.

Însă, până acolo au mai rămas trei ediții! Iar prima dintre ele îi va pune față în față cu cei care au părăsit competiția până în prezent. Nick NND și Cătălina Marin, Mitzuu și Ariana, Adda și Cătălin Rizea, Mădălin Șerban și Dilinca și Oase și Maria revin în vila din Malta cu gândul de a discuta tot ce a rămas nespus, dar și de a afla cum pot ei impacta jocul într-un moment atât de important.

Întâlnirea cu Dani Oțil va fi cea care va lămuri lucrurile și care va sublinia că toate calculele din casă ar putea fi răsturnate, odată cu proba din această seară. Despre ce este vorba, cine va juca și ce miză va avea, aflăm în doar câteva ore.

Tot atunci, vedem și interacțiunile dintre cei care i-au votat să plece și cei care au ajuns în România prea devreme. Pot ei să se revanșeze sau dimpotrivă, cei eliminați i-ar putea încurca pe ultima sută?

Nu ratați, în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, doar la Antena 1 și pe AntenaPLAY, sezonul legendar din Power Couple!

