Cătălin și Luiza Zmărăndescu, despre bani, planuri și echilibru în cuplu: „Avem cont comun și încredere totală unul în celălalt”

Participarea la Power Couple România nu înseamnă doar probe spectaculoase și adrenalină, ci și momente în care cuplurile ajung să vorbească despre lucruri foarte reale: siguranță, planuri de viitor, cheltuieli, economii și modul în care iau decizii împreună.

Cătălin și Luiza Zmărăndescu spun că experiența din competiție le-a confirmat că, atunci când vine vorba despre bani, cel mai important este să existe încredere și o direcție comună.

Am stat de vorbă cu ei despre cine este mai organizat, cine cheltuie mai mult și cum reușesc să păstreze echilibrul între dorințe și responsabilități.

„Luiza este mai pregătită, eu evit subiectul”

Siguranța financiară este un subiect care apare în orice familie, chiar dacă nu toată lumea trece prin probele extreme din competiție.

În cuplul lor, Luiza este cea care planifică, iar el preferă să rămână mai relaxat, dar deciziile importante sunt luate împreună.

“Luiza este mai pregătită, eu evit subiectul”, spune Cătălin, recunoscând că ea este cea care se gândește mai des la situațiile neprevăzute.

Planuri mari, dar cu frâna trasă la timp

Când vine vorba de obiective, cei doi spun că întotdeauna există idei noi, dar și nevoia de echilibru. Pentru ei, discuțiile despre bani sunt normale și necesare, mai ales atunci când apar planuri care implică investiții mai mari.

„Ne dorim o mașină și renovarea curții. Eu vin cu ideile curajoase, iar Luiza ține frâna trasă”, spune Cătălin.

Cine conduce finanțele în familie

La capitolul organizare, rolurile sunt destul de clare.

„Luiza”, spune Cătălin fără să stea pe gânduri atunci când este întrebat cine se ocupă de cheltuielile zilnice.

În timp, însă, lucrurile s-au echilibrat.

„Acum amândoi suntem strângători, dar cu câțiva ani în urmă Luiza era cea care strângea”, povestește el.

Cont comun și încredere totală

Pentru Cătălin și Luiza, cel mai important este să existe transparență.

„Avem cont comun și avem încredere unul în celălalt”, spune Cătălin.

Chiar dacă unul cheltuie mai mult și celălalt caută oferte, spun că diferențele îi ajută să se completeze.

„Eu sunt mai cheltuitor, Luiza caută oferte.”

Ce îi învață pe copii despre bani

Educația financiară începe în familie, iar cei doi spun că încearcă să îi învețe pe copii echilibrul. Pentru ei, banii trebuie respectați, dar și folosiți pentru lucrurile care contează.

„Îi învățăm să economisească, dar și să își ia ce își doresc dacă muncesc.”

Simplu sau cu beneficii extra?

Întrebați ce stil financiar li s-ar potrivi, răspunsul vine rapid.

„Eu simplu, Luiza oferte”, spune Cătălin.

În realitate, spun specialiștii, tot mai multe familii aleg pachete bancare flexibile, care pot acoperi atât operațiunile de zi cu zi, cât și nevoia de siguranță sau beneficii în plus.

Amândoi vor aceleași lucruri: costuri mai mici și avantaje mai multe

Când vine vorba de beneficii, cei doi sunt pe aceeași lungime de undă.

„Amândoi — și să plătim cât mai puțin.”

Iar dacă apare o ofertă bună, decizia ar fi simplă.

„Amândoi”, spune Cătălin râzând, întrebat cine ar face primul pas.

