Cătălin și Luiza Zmărăndescu, despre bani, planuri și echilibru în cuplu: „Avem cont comun și încredere totală unul în celălalt”

Participarea la Power Couple România nu înseamnă doar probe spectaculoase și adrenalină, ci și momente în care cuplurile ajung să vorbească despre lucruri foarte reale: siguranță, planuri de viitor, cheltuieli, economii și modul în care iau decizii împreună.

Publicat: Joi, 26 Martie 2026, 09:13 | Actualizat Joi, 26 Martie 2026, 09:15
Cătălin și Luiza Zmărăndescu spun că experiența din competiție le-a confirmat că, atunci când vine vorba despre bani, cel mai important este să existe încredere și o direcție comună.

Am stat de vorbă cu ei despre cine este mai organizat, cine cheltuie mai mult și cum reușesc să păstreze echilibrul între dorințe și responsabilități.

„Luiza este mai pregătită, eu evit subiectul”

Siguranța financiară este un subiect care apare în orice familie, chiar dacă nu toată lumea trece prin probele extreme din competiție.

În cuplul lor, Luiza este cea care planifică, iar el preferă să rămână mai relaxat, dar deciziile importante sunt luate împreună.

“Luiza este mai pregătită, eu evit subiectul”, spune Cătălin, recunoscând că ea este cea care se gândește mai des la situațiile neprevăzute.

Planuri mari, dar cu frâna trasă la timp

Când vine vorba de obiective, cei doi spun că întotdeauna există idei noi, dar și nevoia de echilibru. Pentru ei, discuțiile despre bani sunt normale și necesare, mai ales atunci când apar planuri care implică investiții mai mari.

„Ne dorim o mașină și renovarea curții. Eu vin cu ideile curajoase, iar Luiza ține frâna trasă”, spune Cătălin.

Cine conduce finanțele în familie

La capitolul organizare, rolurile sunt destul de clare.

„Luiza”, spune Cătălin fără să stea pe gânduri atunci când este întrebat cine se ocupă de cheltuielile zilnice.

În timp, însă, lucrurile s-au echilibrat.

„Acum amândoi suntem strângători, dar cu câțiva ani în urmă Luiza era cea care strângea”, povestește el.

Cont comun și încredere totală

Pentru Cătălin și Luiza, cel mai important este să existe transparență.

„Avem cont comun și avem încredere unul în celălalt”, spune Cătălin.

Chiar dacă unul cheltuie mai mult și celălalt caută oferte, spun că diferențele îi ajută să se completeze.

„Eu sunt mai cheltuitor, Luiza caută oferte.”

Ce îi învață pe copii despre bani

Educația financiară începe în familie, iar cei doi spun că încearcă să îi învețe pe copii echilibrul. Pentru ei, banii trebuie respectați, dar și folosiți pentru lucrurile care contează.

„Îi învățăm să economisească, dar și să își ia ce își doresc dacă muncesc.”

Simplu sau cu beneficii extra?

Întrebați ce stil financiar li s-ar potrivi, răspunsul vine rapid.

„Eu simplu, Luiza oferte”, spune Cătălin.

În realitate, spun specialiștii, tot mai multe familii aleg pachete bancare flexibile, care pot acoperi atât operațiunile de zi cu zi, cât și nevoia de siguranță sau beneficii în plus.

Amândoi vor aceleași lucruri: costuri mai mici și avantaje mai multe

Când vine vorba de beneficii, cei doi sunt pe aceeași lungime de undă.

„Amândoi — și să plătim cât mai puțin.”

Iar dacă apare o ofertă bună, decizia ar fi simplă.

„Amândoi”, spune Cătălin râzând, întrebat cine ar face primul pas.

AS.ro Ce avere a ajuns să aibă de fapt românul celebru care spunea despre el că e “frumos, deștept și bogat!” Ce avere a ajuns să aibă de fapt românul celebru care spunea despre el că e &#8220;frumos, deștept și bogat!&#8221;
Observatornews.ro Supărat pe viaţă s-a urcat pe acoperiş şi a aruncat cu ţigle în poliţişti. Apoi a cerut dedicaţii cu manele Supărat pe viaţă s-a urcat pe acoperiş şi a aruncat cu ţigle în poliţişti. Apoi a cerut dedicaţii cu manele
Antena 3 Noelia va muri astăzi, la doar 25 de ani, prin eutanasie la cerere, în Spania: ”Vreau doar să plec în pace” Noelia va muri astăzi, la doar 25 de ani, prin eutanasie la cerere, în Spania: ”Vreau doar să plec în pace”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Documentarul Married to the Game | Sezonul 1 e disponibil integral. Descoperă adevăratul joc al fotbaliștilor din Premier League: vacanțe, lux & familie
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Documentarul Married to the Game | Sezonul 1 e disponibil integral. Descoperă adevăratul joc al fotbaliștilor din Premier League: vacanțe, lux & familie
Videoclipul zilei
Insula Iubirii Spania se vede acum în AntenaPLAY! Show-ul suprem vine cu noi surprize!
Citește și
Marius și Simona Urzică, despre bani, încredere și planuri în doi: „Ne completăm și când vine vorba de finanțe, nu doar în viață”
Marius și Simona Urzică, despre bani, încredere și planuri în doi: „Ne completăm și când vine vorba de...
Chuck Norris a murit. Actorul s-a stins din viață la 86 de ani
Chuck Norris a murit. Actorul s-a stins din viață la 86 de ani Catine.ro
Sandra Izbașa a vorbit deschis despre felul în care ea și Răzvan Bănică gestionează problemele de cuplu. Ce a dezvăluit
Sandra Izbașa a vorbit deschis despre felul în care ea și Răzvan Bănică gestionează problemele de cuplu. Ce a...
Eduardo Santamarina vorbește despre debutul fiului său ca actor și mărturisește: „Mă văd pe mine în el”
Eduardo Santamarina vorbește despre debutul fiului său ca actor și mărturisește: „Mă văd pe mine în el” Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Motivul ascuns pentru care o femeie a fost dată afară din apartamentul în care a locuit 16 ani: proprietarul i-a spus doar că vrea să-l „folosească”
Motivul ascuns pentru care o femeie a fost dată afară din apartamentul în care a locuit 16 ani: proprietarul i-a... Libertatea.ro
Ce studii are milionarul care s-a văitat că familia sa a trăit în “sărăcie”, cu 3000 de euro pe lună
Ce studii are milionarul care s-a văitat că familia sa a trăit în “sărăcie”, cu 3000 de euro pe lună AntenaSport
„Nu am niciun regret!” Ce a dezvăluit Andreea Popescu pe internet. Mesajul, transmis cu puțin timp înainte de anunțul divorțului de Rareș Cojoc a ieșit acum la iveală. Foto
„Nu am niciun regret!” Ce a dezvăluit Andreea Popescu pe internet. Mesajul, transmis cu puțin timp înainte de... Elle
Jador, primul mesaj public pentru Oana Ciocan după despărțire:
Jador, primul mesaj public pentru Oana Ciocan după despărțire: "Ești prea..." Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Spanac gratinat la cuptor, cu sos cremos și crustă rumenă de brânză
Spanac gratinat la cuptor, cu sos cremos și crustă rumenă de brânză HelloTaste.ro
Cât costă benzina și motorina pe 26 martie. Prețul a crescut și cu 2 lei pe litru față de acum o lună, la motorină
Cât costă benzina și motorina pe 26 martie. Prețul a crescut și cu 2 lei pe litru față de acum o lună, la... Antena3.ro
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor useit
Theodor Stolojan se întoarce! Lovitura supremă anunțată pentru România
Theodor Stolojan se întoarce! Lovitura supremă anunțată pentru România BZI
Horoscop financiar, aprilie 2026: Schimbări importante și decizii financiare înțelepte
Horoscop financiar, aprilie 2026: Schimbări importante și decizii financiare înțelepte Jurnalul
Pepe câștigă o primă rundă în procesul cu Raluca Pastramă, dar disputa continuă: Nu e nimic finalizat...
Pepe câștigă o primă rundă în procesul cu Raluca Pastramă, dar disputa continuă: Nu e nimic finalizat... Kudika
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte Redactia.ro
Un cip cât o monedă, implantat în creier, i-a dat o nouă şansă la viaţă. Bărbatul poate vorbi din nou
Un cip cât o monedă, implantat în creier, i-a dat o nouă şansă la viaţă. Bărbatul poate vorbi din nou Observator
Ce se întâmplă dacă privești zilnic peisaje din natură. Cum îți poate îmbunătăți sănătatea mintală
Ce se întâmplă dacă privești zilnic peisaje din natură. Cum îți poate îmbunătăți sănătatea mintală MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Întâlnirile la adolescenți: Cum să vorbești cu adolescentul despre întâlniri
Întâlnirile la adolescenți: Cum să vorbești cu adolescentul despre întâlniri DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Milioane de telefoane iPhone ar putea fi în pericol. Cum se pot proteja utilizatorii
Milioane de telefoane iPhone ar putea fi în pericol. Cum se pot proteja utilizatorii UseIT
Ciorbă de salată verde de post. Rețetă ușoară de primăvară
Ciorbă de salată verde de post. Rețetă ușoară de primăvară Hello Taste
