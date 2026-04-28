Oase și Maria Pitică de la Power Couple și-au cumpărat casă. Cum arată noua locuință a câștigătorilor sezonului 3

Oase și Maria Pitică, câștigătorii sezonul 3 de Power Couple, și-au cumpărat casa visurilor lor.

Cei doi au impresionat telespectatorii cu felul lor sincer de a fi, iubirea pe care și-o poartă și curajul de care au dat dovadă la Power Couple în sezonul 3.

Cu o voință de fier și extrem de competitivi, Oase și logodnica lui, Maria, au reușit să câștige Power Couple 2026 obținând astfel premiul cel mare. După finalizarea competiției, Oase și Maria și-au îndeplinit un vis pe care îl aveau de multă vreme, acela de a-și achiziționa o casă, după ce mult timp au locuit într-un apartament.

Oase și Maria, câștigătorii Power Couple 2026, și-au cumpărat o casă

Cei doi au decis să împartă bucuria care îi copleșește acum cu prietenii lor virtuali și au vorbit despre noua lor achiziție pe rețelele de socializare. După multă vreme în care doar au visat la o asemenea reușită, Maria Pitică și Oase și-au cumpărat o casă și au început deja renovările.

Ei au postat deja pe rețelele de socializare și câteva imagini cu noua locuință pe care o vor numi în curând acasă.

Oase și Maria Pitică au demonstrat că sunt un cuplu puternic, extrem de determinat și muncitor care au reușit să treacă cu brio peste probele grele de la Power Couple. Povestea lor de dragoste sinceră presărată cu momente amuzante i-a făcut rapid să fie foarte îndrăgiți de public, dar și de restul cuplurilor care au participat la competiție.

Acum cei doi se bucură că au reușit să își îndeplinească marele lor vis și s-au apucat de renovările pentru casa lor pe care vor să o amenajeze exact așa cum visează. Ei au povestit pe rețelele de socializare că au locuit într-un apartament cu chirie și au simțit că e nevoie să facă un pas important pentru viitorul lor împreună.

„Vrem să vă zicem că există niște momente pe parcursul vieții noastre pe care nu le uităm niciodată, și ăsta este unul dintre momentele alea pentru noi. După mult timp în care ne-am dorit să facem asta și după multe căutări, suntem, în sfârșit, acasă”, au transmis cei doi îndrăgostiți. „Am reușit! Să înceapă renovările!!!”, au mai scris cei doi în descrierea imaginilor cu locuința.

Oase și Maria sunt acum în culmea fericirii, reușind să investească banii câștigați la Power Couple în noua lor locuință. Ei i-au învins în finală pe Simona și Marius Urzică și Sandra Izbașa cu Răzvan Bănică.

Astfel, ei au intrat în posesia marelui premiu de 50.289 de euro. De asemenea, pentru fiecare săptămână petrecută în emisiune, Maria și Oase au primit 3000 euro. Ei au rezistat timp de 7 săptămâni, reușind astfel să strângă încă 21.000 euro. Pentru că s-au întors în finala Power Couple, cei doi concurenți au mai fost remunerați cu încă 3000 euro, având un total de 24.000 de euro fără a socoti și marele premiu pe care l-au câștigat după ce și-au înfrânt adversarii.

