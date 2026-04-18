Cum s-au cunoscut și cum a început povestea de dragoste dintre Simona și Marius Urzică. Ce a dezvăluit celebra gimnastă

Marius și Simona Urzică au participat la Power Couple 2026.

Cei doi sportivi care au participat recent la Power Couple 2026 au dezvăluit cum s-au cunoscut. | Instagram & Antena 1

Cei doi sportivi cu cariere impresionante au demonstrat de-a lungul emisiunii că sunt un cuplu puternic, muncind din greu în timpul probelor care le-au testat abilitățile. Simona și Marius Urzică au depășit cu multă răbdare și calm diferite probe de cuplu care i-au pus în dificultate.

Cu respectul și iubirea pe care și-o poartă mereu în minte, cei doi au reușit să facă față cu brio provocărilor, chiar și atunci când își pierdeau cumpătul. Cu o ambiție de fier și multă determinare, Simona și Marius Urzică au fost admirați de telespectatori pentru felul lor aparte de a interacționa pentru că iubirea s-a citit mereu în privirile și faptele lor.

Cum s-au cunoscut Simona și Marius Urzică de la Power Couple 2026

Recent, în cadrul unui interviu pentru publicația Viva, sportivii au vorbit deschis despre începutul relației lor și cum s-au cunoscut.

Gimnaștii s-au întâlnit pentru prima oară în cadrul proiectului Romanian Golden Team, iar de-atunci cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de 18 ani, având împreună doi copii minunați, pe Alex și Yasmine.

„Povestea noastră de dragoste a început să prindă contur atunci când Marius a înființat trupa de foşti mari gimnaşti „Romanian Golden Team”, cu mici priviri intersectate și amabilitatea lui Marius de a mă conduce acasă, descoperind că doar trei stații de tramvai ne despărțeau”, a povestit Simona Urzică.

Marius Urzică a dezvăluit și ce l-a atras prima oară la partenera lui atunci când au purtat prima discuție.

„Ochii ei frumoși mi-au atras atenția, era o fată liniștită și timidă, pe alocuri. Totul a decurs de la sine și a venit natural. Bineînțeles că eu am făcut primul pas”, a declarat sportivul, care este în continuare fermecat de soția lui.

Puțini dintre cei care îi cunosc și îi admiră pe Simona și Marius Urzică știu că între ei este o diferență de vârstă de 11 ani și jumătate. Ea a dezvăluit că această diferență nu a stat niciodată în calea fericirii lor.

„Nu putem spune că avem un secret anume. Credem că este foarte important să știi să lași de la tine atunci când este cazul, să ai încredere în partener și să iubești cu toată ființa. De asemenea, este necesar să nu vă culcați certați. Nu am simțit niciodată diferența dintre noi doi, chiar dacă aceasta este de 11 ani jumătate”, a declarat sportiva.

Simona Urzică a mai povestit că momentul în care a simțit că relația lor s-a schimbat complet a fost atunci când au apărut cei doi copii în viața lor. Alex și Yasmine, minunile lor, i-au schimbat iremediabil atunci când au devenit părinți, făcându-i să fie foarte responsabili.

