Cum au arătat în ziua nunții Sandra Izbașa și Răzvan Bănică de la Power Couple 2026. Cei doi au impresionat prin eleganță

Sandra Izbașa și Răzvan Bănică de la Power Couple 2026 sunt căsătoriți de doi ani. Iată cum au arătat în ziua nunții.

Sandra Izbașa și Răzvan Bănică și-au unit destinele după un an de relație, în iulie 2021. Cununia civilă a avut loc înainte cu doi ani de cea religioasă, pe 30 iulie 2023. Ziua are o însemnătate deosebită pentru cei doi concurenți Power Couple 2026, fiind și ziua în care s-au cunoscut.

Imagini de la nunta Sandrei Izbașa cu Răzvan Bănică. Cei doi au avut o ceremonie de poveste

Sandra Izbașa, un nume de renume în gimnastica mondială, și Răzvan Bănică, actor, s-au cununat la Biserica Vatra Luminoasă, ajungând la lăcașul sfânt într-o mașină de epocă. Invitații au fost surprinși de apariția mirilor.

Mireasa a purtat o rochie albă, lungă, cu un decolteu adânc atât în față, cât și în spate. A purtat un voal lung, prins în părul aranjat în detaliu. Cel mai important accesoriu a fost însă zâmbetul ei, care a luminat atmosfera.

„O ador fiindcă a fost mai mult decât o rochie de mireasă… A fost o completare a personalității mele și o împlinire a tuturor visurilor pe care le-am avut dintotdeauna în legătură cu momentul în care o voi îmbrăca! M-am simțit fabulos!” a scris Sandra despre rochia din ziua nunții.

Gimnasta olimpică a ales un buchet de mireasă atipic pentru momentul respectiv, cale albe aranjate pe un cerc.

Răzvan Bănică a purtat un costum negru, clasic, cu o cămașă albă și papion. Eleganța sa a complimentat-o perfect pe cea a soției sale.

De la biserică, mirii au pornit spre petrecere la un restaurant din centrul capitalei.

Potrivit Antena Sport, Sandra și Răzvan s-au cunoscut prin intermediul Anei Baniciu, de atunci fiind de nedespărțit.

„Prima oară m-am îndrăgostit la 30 de ani. N-am avut timp de relații, nu poți să faci două lucruri bine, în același timp. M-am axat pe sportul de mare performanță.

Este inteligent, carismatic, iubesc modul în care comunicăm, empatia, devotamentul, suntem făcuți unul pentru celălalt. M-a atras foarte mult cu inteligența lui. Are un simț al umorului cu care m-a cucerit.

El le are pe toate, m-a învățat să și gătesc, e foarte priceput”, declara campioana la gimnastică.

Cei doi îndrăgostiţi au avut două perechi de naşi. Sandra Izbaşa a decis ca una dintre naşele ei să fie chiar Andreea Răducan, campioana olimpică de la Sydney, din 2000.

„Un moment foarte special și ne bucurăm din suflet că am putut să luăm parte la această slujbă minunată și că suntem căsătoriți în fața lui Dumnezeu.

Emoții, ca de fiecare dată, atunci când te pregătești și îți dorești să iasă un lucru perfect, pui suflet, pui emoție și, mai ales, că astăzi ne-am dorit să fie ziua noastră, pentru că exact acum trei ani noi ne-am cunoscut”, declara Sandra Izbașa la momentul respectiv, conform unei surse.

Sandra Izbașa și Răzvan Bănică sunt pregătiți acum pentru o nouă aventură. Concurenții Power Couple 2026 sunt gata să-și arate puterile în cel mai dur show al cupurilor.

Au început filmările pentru Power Couple 2026

Poveștile de dragoste care rezistă timpului trec prin clipe care clădesc amintiri, prin momente dificile care-i învață să se ridice, dar și prin cele în care zâmbesc la maximum.

La bine și la greu, cele nouă cupluri care au acceptat provocarea sunt gata să fie puse la cele mai surprinzătoare probe! Următoarea perioadă aduce o provocare care le va scoate din zona de confort pe unele dintre cele mai cunoscute cupluri de vedete din țară: sezonul 3 Power Couple România!

Nu ratați noi detalii despre cuplurile participante, dar și imagini în premieră de la filmări, pe conturile de social media ale show-ului!