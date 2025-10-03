Antena Căutare
Home Power Couple Stiri Cum au arătat în ziua nunții Sandra Izbașa și Răzvan Bănică de la Power Couple 2026. Cei doi au impresionat prin eleganță

Cum au arătat în ziua nunții Sandra Izbașa și Răzvan Bănică de la Power Couple 2026. Cei doi au impresionat prin eleganță

Sandra Izbașa și Răzvan Bănică de la Power Couple 2026 sunt căsătoriți de doi ani. Iată cum au arătat în ziua nunții.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 03 Octombrie 2025, 10:08 | Actualizat Vineri, 03 Octombrie 2025, 10:44
Galerie
Cum au arătat în ziua nunții Sandra Izbașa și Răzvan Bănică de la Power Couple 2026 | Antena 1, Instagram

Sandra Izbașa și Răzvan Bănică și-au unit destinele după un an de relație, în iulie 2021. Cununia civilă a avut loc înainte cu doi ani de cea religioasă, pe 30 iulie 2023. Ziua are o însemnătate deosebită pentru cei doi concurenți Power Couple 2026, fiind și ziua în care s-au cunoscut.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Cine este și cu ce se ocupă Răzvan Bănică, soțul Sandrei Izbașa de la Power Couple 2026. Cum a devenit celebru

Imagini de la nunta Sandrei Izbașa cu Răzvan Bănică. Cei doi au avut o ceremonie de poveste

Articolul continuă după reclamă

Sandra Izbașa, un nume de renume în gimnastica mondială, și Răzvan Bănică, actor, s-au cununat la Biserica Vatra Luminoasă, ajungând la lăcașul sfânt într-o mașină de epocă. Invitații au fost surprinși de apariția mirilor.

Mireasa a purtat o rochie albă, lungă, cu un decolteu adânc atât în față, cât și în spate. A purtat un voal lung, prins în părul aranjat în detaliu. Cel mai important accesoriu a fost însă zâmbetul ei, care a luminat atmosfera.

„O ador fiindcă a fost mai mult decât o rochie de mireasă… A fost o completare a personalității mele și o împlinire a tuturor visurilor pe care le-am avut dintotdeauna în legătură cu momentul în care o voi îmbrăca! M-am simțit fabulos!” a scris Sandra despre rochia din ziua nunții.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Gimnasta olimpică a ales un buchet de mireasă atipic pentru momentul respectiv, cale albe aranjate pe un cerc.

Citește și: Cine este Andrei Niculae și cum a devenit celebru. Va participa la Power Couple 2026 alături de iubita lui

Răzvan Bănică a purtat un costum negru, clasic, cu o cămașă albă și papion. Eleganța sa a complimentat-o perfect pe cea a soției sale.

De la biserică, mirii au pornit spre petrecere la un restaurant din centrul capitalei.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Potrivit Antena Sport, Sandra și Răzvan s-au cunoscut prin intermediul Anei Baniciu, de atunci fiind de nedespărțit.

„Prima oară m-am îndrăgostit la 30 de ani. N-am avut timp de relații, nu poți să faci două lucruri bine, în același timp. M-am axat pe sportul de mare performanță.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Este inteligent, carismatic, iubesc modul în care comunicăm, empatia, devotamentul, suntem făcuți unul pentru celălalt. M-a atras foarte mult cu inteligența lui. Are un simț al umorului cu care m-a cucerit.

El le are pe toate, m-a învățat să și gătesc, e foarte priceput”, declara campioana la gimnastică.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Cum a devenit cunoscut Cătălin Zmărăndescu de la Power Couple 2026. Cu ce se ocupă după ce s-a retras din sport

Cei doi îndrăgostiţi au avut două perechi de naşi. Sandra Izbaşa a decis ca una dintre naşele ei să fie chiar Andreea Răducan, campioana olimpică de la Sydney, din 2000.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Un moment foarte special și ne bucurăm din suflet că am putut să luăm parte la această slujbă minunată și că suntem căsătoriți în fața lui Dumnezeu.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Emoții, ca de fiecare dată, atunci când te pregătești și îți dorești să iasă un lucru perfect, pui suflet, pui emoție și, mai ales, că astăzi ne-am dorit să fie ziua noastră, pentru că exact acum trei ani noi ne-am cunoscut”, declara Sandra Izbașa la momentul respectiv, conform unei surse.

Sandra Izbașa și Răzvan Bănică sunt pregătiți acum pentru o nouă aventură. Concurenții Power Couple 2026 sunt gata să-și arate puterile în cel mai dur show al cupurilor.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Dani Oțil, declarații înainte de filmările pentru noul sezon Power Couple: „Mi-am făcut bagajele, sunt gata să plec spre Malta”

Au început filmările pentru Power Couple 2026

Poveștile de dragoste care rezistă timpului trec prin clipe care clădesc amintiri, prin momente dificile care-i învață să se ridice, dar și prin cele în care zâmbesc la maximum.

La bine și la greu, cele nouă cupluri care au acceptat provocarea sunt gata să fie puse la cele mai surprinzătoare probe! Următoarea perioadă aduce o provocare care le va scoate din zona de confort pe unele dintre cele mai cunoscute cupluri de vedete din țară: sezonul 3 Power Couple România!

colaj sandra izbașa și răzvan bănică și logo power couple românia
+27
Mai multe fotografii

Nu ratați noi detalii despre cuplurile participante, dar și imagini în premieră de la filmări, pe conturile de social media ale show-ului!

Cum au arătat în ziua nunții ADDA și Cătălin Rizea de la Power Couple 2026. Imagini în postura de mireasă și mire...
Înapoi la Homepage
AS.ro Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam afacerile” Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam afacerile”
Observatornews.ro Fenomene extreme în România. Peste 100 de copaci doborâți, zeci de maşini avariate, viscol în jumătate de țară Fenomene extreme în România. Peste 100 de copaci doborâți, zeci de maşini avariate, viscol în jumătate de țară
Imagini apocaliptice în București: Momentul în care un copac rupt de vânt strivește o mașină aflată în mers Imagini apocaliptice în București: Momentul în care un copac rupt de vânt strivește o mașină aflată în mers

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Naba Salem, dezvăluiri despre ispite și concurenții din sezonul 9 Insula Iubirii. Vezi acum interviul exclusiv!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Naba Salem, dezvăluiri despre ispite și concurenții din sezonul 9 Insula Iubirii. Vezi acum interviul exclusiv!
Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Cum au arătat în ziua nunții ADDA și Cătălin Rizea de la Power Couple 2026. Imagini în postura de mireasă și mire
Cum au arătat în ziua nunții ADDA și Cătălin Rizea de la Power Couple 2026. Imagini în postura de mireasă și...
Dolly Parton și-a amânat concertele din Las Vegas din cauza unor probleme de sănătate. Cum se simte artista în vârstă de 79 de ani
Dolly Parton și-a amânat concertele din Las Vegas din cauza unor probleme de sănătate. Cum se simte artista în... Catine.ro
Ce palmares incredibil are Sandra Izbașa de la Power Couple 2026. Performanțele care au pus România pe harta gimnasticii mondiale
Ce palmares incredibil are Sandra Izbașa de la Power Couple 2026. Performanțele care au pus România pe harta...
Kerem Bürsin și Melisa Tapan nu mai formează un cuplu. Motivul pentru care s-au despărțit
Kerem Bürsin și Melisa Tapan nu mai formează un cuplu. Motivul pentru care s-au despărțit Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată în penitenciar de liderul interlop
Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată... Libertatea.ro
Ce salarii au judecătorii și procurorii din România. Locul ocupat de țara noastră la nivelul UE. Cifre oficiale
Ce salarii au judecătorii și procurorii din România. Locul ocupat de țara noastră la nivelul UE. Cifre... Ziare.com
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam afacerile”
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam... AntenaSport
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael... Elle
Trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu a fost depus la capelă. Primele imagini 
Trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu a fost depus la capelă. Primele imagini  Spynews.ro
Andreea Bostănică, aroganță de ziua ei de naștere! A sărbătorit la înălțime, într-un avion privat! – GALERIE FOTO
Andreea Bostănică, aroganță de ziua ei de naștere! A sărbătorit la înălțime, într-un avion privat! –... BZI
Controverse uriaşe după moartea jurnalistei! Cine va moșteni vila de 1 milion de euro a Ioanei Popescu
Controverse uriaşe după moartea jurnalistei! Cine va moșteni vila de 1 milion de euro a Ioanei Popescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pavlova cu pere caramelizate și cremă de ciocolată albă
Pavlova cu pere caramelizate și cremă de ciocolată albă HelloTaste.ro
Vedeta OnlyFans care a câștigat 80 de milioane $ într-un an și jumătate a făcut o mărturisire total neașteptată
Vedeta OnlyFans care a câștigat 80 de milioane $ într-un an și jumătate a făcut o mărturisire total neașteptată Antena3.ro
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au useit
Horoscopul zilei de 2 octombrie 2025. Peștii caută răspunsuri. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 2 octombrie 2025. Peștii caută răspunsuri. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Vine iarna, suntem în aer. Sistemul energetic nu poate rezista fără importuri. Se poate ajunge la „stare de alertă”
Vine iarna, suntem în aer. Sistemul energetic nu poate rezista fără importuri. Se poate ajunge la „stare de... Jurnalul
Cine a fost Jane Goodall, un erou pentru animale
Cine a fost Jane Goodall, un erou pentru animale Kudika
Cum să economisești până la 30% la gaze după ce pornești centrala termică. Ce setări trebuie să faci pentru costuri mai mici
Cum să economisești până la 30% la gaze după ce pornești centrala termică. Ce setări trebuie să faci pentru... Playtech
Maine e mare sarbatoare!! Il cinstim pe sfantul care ne protejeaza de farmece si vraji. Multi romani ii poarta numele 👇 VEZI IN PRIMUL COMENTARIU 👇
Maine e mare sarbatoare!! Il cinstim pe sfantul care ne protejeaza de farmece si vraji. Multi romani ii poarta numele... Redactia.ro
Zeci de bucureşteni s-au trezit cu apartamentele închiriate. Unele victime chiar s-au mutat în alte locuinţe
Zeci de bucureşteni s-au trezit cu apartamentele închiriate. Unele victime chiar s-au mutat în alte locuinţe Observator
Obiceiuri care pot agrava refluxul gastric. Ce este de preferat să eviți
Obiceiuri care pot agrava refluxul gastric. Ce este de preferat să eviți MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
FOTO. Prezentatoarea TV generată cu AI e noua senzație a Ligii Campionilor. Costă o avere imaginile cu ea
FOTO. Prezentatoarea TV generată cu AI e noua senzație a Ligii Campionilor. Costă o avere imaginile cu ea ProSport
Vântul a făcut prăpăd în București: zeci de mașini distruse de copacii căzuți, cabluri rupte, construcții avariate
Vântul a făcut prăpăd în București: zeci de mașini distruse de copacii căzuți, cabluri rupte, construcții... Gandul
TABEL ZODII | Care va fi cea mai ghinionistă/norocoasă zi din octombrie 2025, pentru fiecare zodie în parte
TABEL ZODII | Care va fi cea mai ghinionistă/norocoasă zi din octombrie 2025, pentru fiecare zodie în parte CanCan
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie DeParinti
Halsey a vorbit despre ședințele sale de chimioterapie, pe fondul problemelor sale de sănătate: „Nu pot să stau în picioare”
Halsey a vorbit despre ședințele sale de chimioterapie, pe fondul problemelor sale de sănătate: „Nu pot să... ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
Pulpe de pui cu dovleac și cartofi la cuptor. Rețetă cu arome de toamnă
Pulpe de pui cu dovleac și cartofi la cuptor. Rețetă cu arome de toamnă Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x