Cine este și cu ce se ocupă Simona, soția lui Marius Urzică de la Power Couple 2026

Simona Urzică, în vârstă de 38 ani, este soția lui Marius Urzică, antrenor de gimnastică.

Cine este Simona, soția lui Marius Urzică de la Power Couple 2026

Simona și Marius Urzică formează unul dintre cele mai puternice cupluri, fiind împreună de 18 ani și căsătoriți de 15 ani.

Cu o relație extrem de frumoasă, cei doi și-au clădit o familie minunată alături de cei doi copii ai lor, Alexandru și Yasmin.

Marius Urzică, în vârstă de 50 ani, este antrenor de gimnastică, iar soția lui, Luiza, are și ea aceeași meserie. Cei doi soți împărtășesc aceeași pasiune, iar fiul lor, Alexandru, îi calcă pe urme tatălui său pentru că face acum gimnastică de performanță.

Simona și Marius Urzică și-au jurat iubire veșnică în urmă cu 15 ani și de atunci iubirea lor a crescut mai mult, amplificându-se și mai tare o dată cu venirea pe lume a copiilor lor.

Simona Urzică a făcut sport de performanță în lotul de la Onești, iar acum este antrenoare de gimnastică, inspirând copii și adolescenți din România care își doresc să facă o carieră în acest domeniu.

Marius și Simona Urzică vor forma o echipă puternică la Power Couple 2026, fiind pregătiți să demonstreze că legătura dintre ei este una care îi va ajuta să depășească probe dificile.

A scris istorie cu performanțele lui sportive, reușind să aducă aurul olimpic la cal cu mânere, iar în prezent pregătește noile generații, fiind antrenor de gimnastică! Marius Urzică și soția lui, Simona, formează un cuplu de peste 18 ani, dintre care de 15 sunt căsătoriți, iar acum vor avea parte de prima lor participare împreună într-un format TV.

”Am acceptat să particip la Power Couple pentru că mi-am dorit să trăim o experiență diferită, care să ne provoace și să ne testeze ca şi cuplu. Nu am așteptări, vreau doar să mă bucur de tot ce vom trăim acolo și să demonstrez, în fața noastră și a celorlalți, că împreună putem trece peste orice”, menționează Marius, completat de soția lui:

”Am acceptat să vin la Power Couple la îndemnul și încurajarea copiilor. Este un format care ne place și credem că ni se potrivește. Nu vreau să îmi creez așteptări, îmi doresc doar să mă bucur de această experiență și, de ce nu, să descoperim lucruri noi despre noi, ca și cuplu şi să ne învingem temerile care vor apărea pe parcursul competiției”.

