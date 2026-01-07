Marius Urzică, mărturisiri despre accidentarea care ar fi putut să-i pună capăt carierei. Un an mai târziu, obținea Aurul Olimpic

Antena Căutare
Marius Urzică a avut un moment de sensibilitate la Power Couple, când a vorbit despre accidentarea care ar fi putut să-i pună capăt carierei. Cu vocea tremurândă și cu lacrimi în ochi, marele campion și-a amintit de durerile îngrozitoare, dar și de pronosticurile sumbre ale medicilor. 

Publicat: Miercuri, 07 Ianuarie 2026, 10:23

Marius Urzică a povestit că în 1999 a suferit o fractură la coloană, în timp ce se afla la Campionatele Mondiale din China. Gimnastul a concurat cu acea fractură și a obținut medalia de argint. Medicii i-au spus că a existat riscul să paralizeze. Mai mult, toți cei din jurul lui îi spuneau că i s-a încheiat cariera în gimnastică.

Până în 1999 Marius Urzică devenise campion european, campion mondial și vicecampion olimpic la calul cu mânere. Deci o medalie lipsea: Aurul la Jocurile Olimpice, vis care nu l-a lăsat să asculte sfaturile celor care îl încurajau să se retragă din gimnastică. Restul e istorie. La Jocurile Olimpice de la Sydney din 2000, Imnul României răsuna cu Marius Urzică pe cea mai înaltă treaptă a podiumului.

„Am avut probleme de sănătate. Am avut o fractură la coloană și am concurat cu acea fractură. Au fost niște dureri infernale. La Campionatele Mondiale din Tianjin China, în 1999, aș fi avut șansa să paralizez. În urma acelei accidentări, la întoarcere, toată lumea mi-a spus, medicii: <<urmează să îți punem un corset, cu fiare pe spate, iar gimnastica pentru tine se oprește aici>>. Nu am vrut să accept treaba asta, probabil a fost un pic și o doză de inconștiență și am spus că vreau să merg mai departe, pentru că aveam un vis: visul să devin campion mondial”, a declarat Marius Urzică, la Power Couple.

„Mă iau și acum emoțiile, mi-e greu. Am mers mai departe, am mers într-o clinică din Germania, unde am urmat un tratament, în ideea în care nimeni nu mi-a mai dat șansa de a continua, am spus că vreau să merg mai departe, iar la un an distanță de la o'fractură la coloană, deveneam campion olimpic. CIne a văzut treaba asta a spus că este imposibil. Întrotdeauna am avut dureri, și acum simt dureri la coloană, pentru că acea afecțiune nu poate trece, dar rezist”, a mai spus Marius Urzică

Palmaresul lui Marius Urzică

La Jucurile Olimpice, Marius Urzică a obținut următoarele rezultate:

  • Argint - Atlanta 1996, Cal cu mânere
  • Aur - Sydney 2000, Cal cu mânere
  • Argint - Atena 2004, Cal cu mânere
  • Bronz - Atena 2004, Echipe

La Campionate Mondiale, Marius Urzică a câștigat următoarele medalii:

  • Aur - Brisbane 1994, Cal cu mânere
  • Aur - Gent 2001, Cal cu mânere
  • Aur - Debrecen 2002, Cal cu mânere
  • Argint - Tianjin 1999, Cal cu mânere
  • Bronz - Sabae 1995, Echipe

De la Campionate Europene, Marius Urzică are în palmares:

  • Aur - Praga 1994, Cal cu mânere
  • Aur - Bremen 2000, Cal cu mânere
  • Aur - Patras 2002, Echipe
  • Aur - Patras 2002, Cal cu mânere
  • Aur - Ljublijana 2004, Echipe
  • Argint - Bremen 2000, Echipe
  • Argint - Debrecen 2005, Cal cu mânere
Marius Urzică, la Power couple
