Dilinca și Mădălin Șerban de la Power Couple sezonul 3, idei diferite despre netul în roaming și wi-fi gratuit. Ce preferințe au

Dilinca și Mădălin au dezbătut o problemă importantă - wi-fi gratuit sau roaming?

Cea de-a doua săptămână de la Power Couple sezonul 3 s-a încheiat cu eliminarea unei echipe.

A fost o săptămână de foc pentru cele 9 cupluri înscrise în competiție. Cu multe provocări, limite testate la maximum și probe care le-au provocat durerile nașterii, cele 9 echipe au făcut față cu brio testelor.

Dilinca și Mădălin Șerban, dezbateri despre netul în roaming și wi-fi-ul gratuit

Echipele propuse la eliminare au fost cuplurile formate din Cătălin Zmărăndescu și Luiza, soția lui, și cea formată din Nick NND și Cătălina Marin.

Dilinca și Mădălin Șerban formează unul dintre cele mai puternice cupluri din competiție, fiind extrem de curajoși și determinați când vine vorba de probele cu greutate.

De când au ajuns în Malta, primele două săptămâni în competiție nu au fost deloc ușoare pentru ei, dar au reușit să facă față durerilor și fricii, demonstrând că au o conexiune puternică.

Iar când vine vorba de conexiuni, cei doi au fost întrebați care dinte ei caută primul wi-fi gratuit atunci când aterizează.

Dilinca a recunoscut că ea este acea care vrea să se conecteze imediat la wi-fi.

„Eu, de obicei, sunt cu roaming-ul, că am minute, am internet în țări, adică sunt chill, am abonament”, a spus Mădălin.

„Eu sunt cu wi-fi-ul. Prefer wi-fi-ul gratis. Acum am ofertă bună, dar mult timp nu am avut și eram obișnuită să încerc să evit să-mi folosesc abonamentul”, a povestit Dilinca.

Dacă ea e obișnuită să economisească atunci când vine vorba de netul în roaming, Mădălin a dezvăluit că la el lucrurile stau fix invers, bazându-se că are un abonament care îl ajută să folosească netul când și cum are nevoie, fără limite.

Dilinca și Mădălin și-au făcut bagajele pe ultima sută de metri, chiar cu câteva ore înainte să plece spre Malta. Iubita lui Mădălin a spus că nu a uitat să își pună în bagaj și talismanul ei norocos, Perni, care este perna ei de când s-a născut și pe care o păstrează de atunci.

Mădălin a mai povestit că Dilinca mai are un pluș pe nume Bimo, iar el se aștepta ca iubita lui să ia și acel talisman norocos. De asemenea, Dilinca a arătat la cameră că mai are un colier pe care l-a primit de la prietenele ei și în interiorul pandantivului este o fotografie cu pisicile lor.

