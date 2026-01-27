Fetele vor curăța azi o mașină, la înălțime, la Power Couple! Aseară, emisia a fost lider de audiență

După ce băieții s-au întrecut cu joaca, astăzi va fi o zi intensă! Fetele vor curăța o mașină, la înălțime, la Power Couple! Aseară, emisia a fost lider de audiență!

Când te simți bine alături de partenerul de viață, simți că poți duce la capăt orice provocare. Când accepți să intri într-un format care te scoate din zona de confort, aștepți să vezi ce-ți aduce fiecare zi, la probă.

La Power Couple, după trei săptămâni și jumătate, cuplurile rămase în competiție au înțeles că nu pot ghici ce va urma și că trebuie să fie pregătiți să-și depășească orice teamă. Show-ul continuă de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Emisiunea Power Couple a fost lider de audiență cu ediția de luni, 26 ianuarie 2026. Ce surrpize aduce ediția de marți, 27 ianuarie 2026

Aseară, jocul copilăriei, șotronul, i-a făcut pe băieți să intre des la apă, după ce au greșit diferite răspunsuri despre partenerele lor. Trei dintre ei nu au reușit să ducă proba la capăt și au pierdut investiția: Andrei Niculae, Marius Urzică și Cătălin Rizea, așa că au nevoie să tragă tare pentru a evita ultimul loc și ajungerea la eliminare. De cealaltă parte, Cătălin Zmărăndescu a finalizat cu succes proba și a confirmat cea mai mare investiție, așa că el și Luiza au, a doua săptămână la rând, superputerea!

Ediția care i-a readus pe bărbați în vremea copilăriei, la Power Couple, a fost urmărită cu sufletul la gură de către cei de acasă, fiind lider de audiență! Conform datelor oferite de Kantar Media, în intervalul 20:28 – 23:56, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1 a înregistrat 5.8 puncte de rating şi 20.9% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, PRO TV, avea 5.6 puncte de rating şi 20.2% cota de piaţă. În intervalul 20:28 – 23:24, la intersecția cu Desafio Aventura, Antena 1 conduce clasamentul audiențelor cu 6.2 puncte de rating și 20.8% cotă de piață, în timp ce PRO TV avea 5.9 puncte de rating și 20.0% cotă de piață. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 20:56, aproape 1 milion de telespectatori se bucurau de show

„Astăzi va fi intensă”, îi va anunța Dani Oțil! Pe fete le așteaptă o nouă probă la înălțime, dar una la care, cu siguranță, nu s-ar fi gândit. ”Vor fi nevoite să curețe cu mâinile lor și fără jet, doar cu un burețel de bucătărie, o mașină”, va adăuga Dani, înainte ca băieții să investească.

