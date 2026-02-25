Antena Căutare
Home Power Couple Stiri Finaliștii Power Couple 2026. Cine sunt cuplurile care luptă pentru marele premiu al sezonului 3

Finaliștii Power Couple 2026. Cine sunt cuplurile care luptă pentru marele premiu al sezonului 3

Semifinala s-a încheiat și s-a aflat care sunt cele trei echipe care luptă în marea finală a emisiunii Power Couple România, din 25 februarie 2026

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 25 Februarie 2026, 21:46 | Actualizat Miercuri, 25 Februarie 2026, 22:31

Echipele eliminate s-au întors în competiție și în ediția din 24 februarie 2026 am putut vedea o întrecere pe cinste în semifinala Power Couple România, sezonul 3. Totuși, pentru marea finală au fost doar trei locuri disponibile, așa că echipele rămase în competiție au fost nevoite să dea tot ce au avut mai bun ca să ajungă cu un pas mai aproape de marele trofeu.

La finalul unei confruntări cu doze duble de adrenalină, Dani Oțil a anunțat cine sunt cuplurile care luptă pentru marele premiu al sezonului 3 Power Couple România sezonul 3.

Finaliștii Power Couple 2026. Cine sunt cuplurile care luptă pentru marele premiu al sezonului 3

Vă reamintim faptul că Adda și Cătălin au câștigat o superputere: aceea de a chema înapoi în competiție ultimul cuplu eliminat. Este vorba despre Oase și Maria, care au revenit astfel cu forțe proaspete. Totuși, pentru marele trofeu vor lupta doar trei echipe din cele șase, iar acestea vor fi stabilite în funcție de rezultatele din semifinală, de la proba „Un cuplu cu greutate”.

Cuplurile au de făcut un salt uriaș din doi pași: mai întâi vor încerca să se elibereze din lanțuri,dar o pot face doar dacă răspund la întrebări despre ei și relația lor. Apoi, trebuie să adune de pe traseu zece lăzi și să le stivuiască pe cântar în așa fel încât să atingă fix 150 de kilograme.

Ediția din 25 februarie 2026 a emisiunii Power Couple România 2026 a început în forță cu momentul în care Simona și Marius Urzică și ADDA și Cătălin Rizea stăteau cu sufletul la gură pentru a afla dacă au reușit să pună pe cântăr fix 150 de kilograme.

ADDA și Cătălin Rizea și-au pus mâinile în cap atunci când au realizat că mai au de muncit, iar soții Urzică au simțit un imens sentiment de eliminare atunci când au văzut că au reușit să încheie proba cu succes!

„Eram fleașcă, storceam apa din tricoul lui”, a zis soția celebrului antrenor.

„A fost o probă grea și interesantă”, a zis Cătălin.

Următoarele echipe care au fost nevoite să înfrunte proba din semifinala Power Couple România, care care decide cine sunt cuplurile care luptă pentru marele premiu din finala sezonului 3, au fost cele formate din Luiza și Cătălin Zmărăndescu și Oase și Maria Pitică. Determinați, cei patru concurenți au aflat ce au de făcut la proba „Un cuplu cu greutate”. Când Dani prezenta regulile, totul părea simplu. Când cronometrul a pornit, cuplurile au încercat să își sincronizeze pașii, pentru a-și spori eficiența.

„Gândești cu creierul ei!”, a zis Dani Oțil, atunci când băieții au citit prima întrebare legată de cuplu.

Familia Zmărăndescu a deschis lanțul, la fel și Oase cu Maria. A urmat apoi drumul către următorul panou, unde se afla următoarea întrebare. Lanțurile s-au deschis, partenerii s-au eliberat și au început să care cutiile de lemn spre cântar. S-a alergat mult, s-au făcut calcule și s-a lăsat cu doze uriașe de adrenalină. La această probă, Oase și Maria Pitică s-au descurcat de minune, dar din păcate nu la fel de norocoși au fost soții Zmărăndescu, în semifinala Power Couple România sezonul 3, din data de 25 februarie 2026.

După ce toate cele șase echipe au trecut prin proba semifinalei, concurenții s-au întâlnit cu Dani Oțil în sufrageria vilei, ca să afle deznodământul și să descopere astfel cine sunt cuplurile care luptă pentru marele premiu al sezonului 3 Power Couple România, în ediția din 25 februarie 2026.

„Este timpul să aflăm care sunt cuplurile care intră în marea finală, fiindcă s-au clasat pe locurile 1, 2 și 3 astăzi. În plus, am și bonusuri”, a fost vestea dată de Dani Oțil.

Mai departe, în lupta pentru marele trofeu Power Couple România sezonul 3, au itnrat cuplurile formate din Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, Simona și Marius Urzică și Oase și Maria Pitică.

Iată, așadar, cine sunt cuplurile care luptă pentru marele premiu al sezonului 3 Power Couple România.

colaj foto cu concurentii power couple romania sezon 3 și dani otil
+11
Mai multe fotografii

Poți vedea toate sezoanele Power Couple România pe AntenaPLAY!

Ce face Simona Urzică după ce ajunge într-o altă țară. Marius Urzică o atenționează când are ocazia: „Vezi că...”... Finala Power Couple 2026. Sandra Izbașa a trecut prin momente greu de privit! Nu și-a mai putut stăpâni corpul. Ce a făc...
Înapoi la Homepage
AS.ro Milionarul discret din România care tocmai a cumpărat un hotel celebru de pe litoral. Cât a costat Milionarul discret din România care tocmai a cumpărat un hotel celebru de pe litoral. Cât a costat
Observatornews.ro Un medic mărturiseşte că a încălcat protocolul pentru a-şi salva pacienţii. "Trebuie să faci improvizaţii" Un medic mărturiseşte că a încălcat protocolul pentru a-şi salva pacienţii. "Trebuie să faci improvizaţii"
Antena 3 Cazul Rodica Stănoiu: Ancheta și împărțirea averii sunt blocate. Presupusul iubit a fost pozat în compania unei directoare de bancă Cazul Rodica Stănoiu: Ancheta și împărțirea averii sunt blocate. Presupusul iubit a fost pozat în compania unei directoare de bancă

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Filmul Căsătoria e disponibil acum în AntenaPLAY. Vezi producția cu Mihai Bendeac, Vlad Drăgulin & Liviu Pintileasa în rolurile principale.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Filmul Căsătoria e disponibil acum în AntenaPLAY. Vezi producția cu Mihai Bendeac, Vlad Drăgulin & Liviu Pintileasa în rolurile principale.
Citește și
Ce face Simona Urzică după ce ajunge într-o altă țară. Marius Urzică o atenționează când are ocazia: „Vezi că...”
Ce face Simona Urzică după ce ajunge într-o altă țară. Marius Urzică o atenționează când are ocazia:...
Principalul factor care îți îmbătrânește pielea. Specialiștii spun că nu are nicio legătură cu expunerea la soare
Principalul factor care îți îmbătrânește pielea. Specialiștii spun că nu are nicio legătură cu expunerea la... Catine.ro
Azi, sezonul 3 Power Couple își va găsi perechea câștigătoare! Trei echipe vor lupta în marea finală până la epuizare. Ce urmează
Azi, sezonul 3 Power Couple își va găsi perechea câștigătoare! Trei echipe vor lupta în marea finală până...
Başak Gümülcinelioğlu revine pe micile ecrane la 4 luni de când a devenit mămică pentru prima oară. Unde va putea fi urmărită
Başak Gümülcinelioğlu revine pe micile ecrane la 4 luni de când a devenit mămică pentru prima oară. Unde va... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Românul multilateral modern: angajat la STB și TAROM, vânzător de lumânări, dezlegător de blesteme, consultant pe jocuri video, dar și terapeut Reiki
Românul multilateral modern: angajat la STB și TAROM, vânzător de lumânări, dezlegător de blesteme, consultant... Libertatea.ro
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor”
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor” AntenaSport
Tragedie în familia celebrului Martin Short. Katherine, fiica actorului a murit la 42 de ani. Care este cauza decesului și ce au dezvăluit anchetatorii
Tragedie în familia celebrului Martin Short. Katherine, fiica actorului a murit la 42 de ani. Care este cauza... Elle
Dana Badea a recunoscut! Costel Biju a fost bărbatul vieții ei! Cum a reacționat „Regele TikTok-ului” atunci când a auzit
Dana Badea a recunoscut! Costel Biju a fost bărbatul vieții ei! Cum a reacționat „Regele TikTok-ului” atunci... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Salată de cartofi cu ceapă roșie și maioneză vegetală, pentru o masă de post
Salată de cartofi cu ceapă roșie și maioneză vegetală, pentru o masă de post HelloTaste.ro
Cazul Rodica Stănoiu: Ancheta și împărțirea averii sunt blocate. Presupusul iubit a fost pozat în compania unei directoare de bancă
Cazul Rodica Stănoiu: Ancheta și împărțirea averii sunt blocate. Presupusul iubit a fost pozat în compania unei... Antena3.ro
Aplicația Anului pe iPhone. Cum funcționează Tiimo și la ce ajută
Aplicația Anului pe iPhone. Cum funcționează Tiimo și la ce ajută useit
Ministrul Muncii le dă o veste proastă pensionarilor: Vor pierde 340 de lei!
Ministrul Muncii le dă o veste proastă pensionarilor: Vor pierde 340 de lei! BZI
În perspectiva unui eșec previzibil, Bolojan caută vinovații pentru neîndeplinirea jaloanelor restante din PNRR. Evident, se autoexclude de la responsabilitate
În perspectiva unui eșec previzibil, Bolojan caută vinovații pentru neîndeplinirea jaloanelor restante din PNRR.... Jurnalul
Anca Serea, mândră de fiica ei cea mare. Sarah a fost admisă la o școală de top în Milano
Anca Serea, mândră de fiica ei cea mare. Sarah a fost admisă la o școală de top în Milano Kudika
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli Redactia.ro
Cu cât a fost vândută mașina de protocol a fostului președinte Klaus Iohannis. Licitația a pornit de la 1.000€
Cu cât a fost vândută mașina de protocol a fostului președinte Klaus Iohannis. Licitația a pornit de la 1.000€ Observator
Uleiul de porumb: beneficii, proprietăți și efecte adverse
Uleiul de porumb: beneficii, proprietăți și efecte adverse MediCOOL
Penne cu pui și ciuperci în sos cremos. Un preparat simplu și hrănitor
Penne cu pui și ciuperci în sos cremos. Un preparat simplu și hrănitor HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul aruncă în jurul său cu obiecte? Iată care este explicația
Copilul aruncă în jurul său cu obiecte? Iată care este explicația DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Apple renunță la o tradiție importantă pentru următorul eveniment de lansare. Ce se va întâmpla în doar câteva săptămâni
Apple renunță la o tradiție importantă pentru următorul eveniment de lansare. Ce se va întâmpla în doar... UseIT
Cușcuș cu ciuperci sotate și mazăre. Rețetă simplă pentru un prânz savuros, de post
Cușcuș cu ciuperci sotate și mazăre. Rețetă simplă pentru un prânz savuros, de post Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x