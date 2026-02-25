Semifinala s-a încheiat și s-a aflat care sunt cele trei echipe care luptă în marea finală a emisiunii Power Couple România, din 25 februarie 2026

Echipele eliminate s-au întors în competiție și în ediția din 24 februarie 2026 am putut vedea o întrecere pe cinste în semifinala Power Couple România, sezonul 3. Totuși, pentru marea finală au fost doar trei locuri disponibile, așa că echipele rămase în competiție au fost nevoite să dea tot ce au avut mai bun ca să ajungă cu un pas mai aproape de marele trofeu.

La finalul unei confruntări cu doze duble de adrenalină, Dani Oțil a anunțat cine sunt cuplurile care luptă pentru marele premiu al sezonului 3 Power Couple România sezonul 3.

Finaliștii Power Couple 2026. Cine sunt cuplurile care luptă pentru marele premiu al sezonului 3

Vă reamintim faptul că Adda și Cătălin au câștigat o superputere: aceea de a chema înapoi în competiție ultimul cuplu eliminat. Este vorba despre Oase și Maria, care au revenit astfel cu forțe proaspete. Totuși, pentru marele trofeu vor lupta doar trei echipe din cele șase, iar acestea vor fi stabilite în funcție de rezultatele din semifinală, de la proba „Un cuplu cu greutate”.

Cuplurile au de făcut un salt uriaș din doi pași: mai întâi vor încerca să se elibereze din lanțuri,dar o pot face doar dacă răspund la întrebări despre ei și relația lor. Apoi, trebuie să adune de pe traseu zece lăzi și să le stivuiască pe cântar în așa fel încât să atingă fix 150 de kilograme.

Ediția din 25 februarie 2026 a emisiunii Power Couple România 2026 a început în forță cu momentul în care Simona și Marius Urzică și ADDA și Cătălin Rizea stăteau cu sufletul la gură pentru a afla dacă au reușit să pună pe cântăr fix 150 de kilograme.

ADDA și Cătălin Rizea și-au pus mâinile în cap atunci când au realizat că mai au de muncit, iar soții Urzică au simțit un imens sentiment de eliminare atunci când au văzut că au reușit să încheie proba cu succes!

„Eram fleașcă, storceam apa din tricoul lui”, a zis soția celebrului antrenor.

„A fost o probă grea și interesantă”, a zis Cătălin.

Următoarele echipe care au fost nevoite să înfrunte proba din semifinala Power Couple România, care care decide cine sunt cuplurile care luptă pentru marele premiu din finala sezonului 3, au fost cele formate din Luiza și Cătălin Zmărăndescu și Oase și Maria Pitică. Determinați, cei patru concurenți au aflat ce au de făcut la proba „Un cuplu cu greutate”. Când Dani prezenta regulile, totul părea simplu. Când cronometrul a pornit, cuplurile au încercat să își sincronizeze pașii, pentru a-și spori eficiența.

„Gândești cu creierul ei!”, a zis Dani Oțil, atunci când băieții au citit prima întrebare legată de cuplu.

Familia Zmărăndescu a deschis lanțul, la fel și Oase cu Maria. A urmat apoi drumul către următorul panou, unde se afla următoarea întrebare. Lanțurile s-au deschis, partenerii s-au eliberat și au început să care cutiile de lemn spre cântar. S-a alergat mult, s-au făcut calcule și s-a lăsat cu doze uriașe de adrenalină. La această probă, Oase și Maria Pitică s-au descurcat de minune, dar din păcate nu la fel de norocoși au fost soții Zmărăndescu, în semifinala Power Couple România sezonul 3, din data de 25 februarie 2026.

După ce toate cele șase echipe au trecut prin proba semifinalei, concurenții s-au întâlnit cu Dani Oțil în sufrageria vilei, ca să afle deznodământul și să descopere astfel cine sunt cuplurile care luptă pentru marele premiu al sezonului 3 Power Couple România, în ediția din 25 februarie 2026.

„Este timpul să aflăm care sunt cuplurile care intră în marea finală, fiindcă s-au clasat pe locurile 1, 2 și 3 astăzi. În plus, am și bonusuri”, a fost vestea dată de Dani Oțil.

Mai departe, în lupta pentru marele trofeu Power Couple România sezonul 3, au itnrat cuplurile formate din Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, Simona și Marius Urzică și Oase și Maria Pitică.

Iată, așadar, cine sunt cuplurile care luptă pentru marele premiu al sezonului 3 Power Couple România.

