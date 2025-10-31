Antena Căutare
Home Power Couple Stiri Mâine, Dani Oțil și cele 9 cupluri din show-ul Power Couple se întorc în România! Filmările pentru sezonul 3 ajung la sfârșit!

Mâine, Dani Oțil și cele 9 cupluri din show-ul Power Couple se întorc în România! Filmările pentru sezonul 3 ajung la sfârșit!

Show-ul va putea fi urmărit, în curând, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 31 Octombrie 2025, 16:11 | Actualizat Vineri, 31 Octombrie 2025, 16:13
Galerie
Show-ul va putea fi urmărit, în curând, la Antena 1 și pe AntenaPLAY! | Antena 1

Șansa de a arăta că alături de partenerul tău poți duce orice provocare la capăt. Momentul în care, ținându-te de mână cu persoana iubită, uiți de limite și de frici, ieși din zona de confort și demonstrezi că imposibilul devine posibil.

Filmările pentru Power Couple sezonul 3 au ajuns la final

Formatul în care cuplurile de vedete se lasă descoperite. Power Couple, sezonul 3, a ajuns astăzi la sfârșitul filmărilor! În Malta, vreme de 33 de zile, nouă echipe au acceptat cea mai frumoasă nebunie a vieții lor în doi! Show-ul va putea fi urmărit, în curând, la Antena 1 și pe Antena Play!

Și de această dată, nouă perechi cunoscute au arătat o putere interioară incredibilă și au dat totul în lupta pentru marele premiu. ADDA și soțul ei, Cătălin Rizea. Creatorii de conținut, Ariana și Mitzuu. Cătălina Marin și NiCK NND. Claudia și omul de radio, Andrei Nicolae. Dilinca și Mădălin Șerban. Luiza și Cătălin Zmărăndescu. Maria și Oase. Sandra Izbașa și Răzvan Bănică. Simona și Marius Urzică.

Articolul continuă după reclamă

La capătul unei perioade istovitoare, dar extrem de frumoase, participanții și-au încheiat parcursul în emisiune, iar acum sunt pregătiți să revină în țară, în weekend-ul ce urmează. Printre cele mai așteptate momente pentru fiecare dintre ei este și cel în care își vor recupera telefoanele și vor putea reveni în modul online.

Alături de aceștia, mâine, în România va reveni și Dani Oțil, prezentatorul emisiunii. La capătul filmărilor, acesta declară: ”Dacă ați crezut că în primele două sezoane ați văzut tot, vă spun sincer că probele dificile... abia acum vor apărea! În niște locații pe cinste din Malta, i-am ridicat, iar, la înălțime, i-am surprins cu probe deja cunoscute, în care am inclus multe surprize la care nici nu s-ar fi gândit și le-am testat orice frică cu care au venit de acasă. Rezultatul? Râsete, lacrimi, multe ”te iubesc” și probe duse la capăt, chiar și atunci când spuneau pe parcurs că nu mai pot. Știți deja, Power Couple funcționează ca o terapie pentru frici și ca o șansă de a strânge, în primul rând, prieteni și amintiri, pe lângă banii din seif. Ne vedem curând... cu sezonul 3”.

dani otil power couple

Toți și-au dorit! Fiecare a dat ce a avut mai bun. Cine a mers până la capăt, rămâne de văzut! Nu ratați, în curând, Power Couple România, sezonul 3, doar la Antena 1 și pe Antena Play.

Înapoi la Homepage
AS.ro Ion Ţiriac a făcut marele anunţ! “Trebuie să termin asta până vara viitoare”. Sute de mii de români au motive de bucurie Ion Ţiriac a făcut marele anunţ! &#8220;Trebuie să termin asta până vara viitoare&#8221;. Sute de mii de români au motive de bucurie
Observatornews.ro 22 de magistraţi s-au pensionat. Printre ei, judecătorul Mihail Udroiu de la ICCJ, în vârstă de 48 de ani 22 de magistraţi s-au pensionat. Printre ei, judecătorul Mihail Udroiu de la ICCJ, în vârstă de 48 de ani
„Primești ce meriți”. Un tânăr intrat în comă după un accident s-a trezit doar pentru a spune ce s-a întâmplat, de fapt. Apoi a murit „Primești ce meriți”. Un tânăr intrat în comă după un accident s-a trezit doar pentru a spune ce s-a întâmplat, de fapt. Apoi a murit

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Imagini exclusive de la filmările noului sezon Power Couple România în Malta. Detalii despre noile probe ale concurenților
Imagini exclusive de la filmările noului sezon Power Couple România în Malta. Detalii despre noile probe ale...
Universul are un mesaj foarte important pentru aceste semne zodiacale în ziua de 24 octombrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
Universul are un mesaj foarte important pentru aceste semne zodiacale în ziua de 24 octombrie 2025. Află dacă te... Catine.ro
Primele imagini din noua locație în care se filmează sezonul 3 din Power Couple, de la Antena 1: „Am fost de trei ori în Malta”
Primele imagini din noua locație în care se filmează sezonul 3 din Power Couple, de la Antena 1: „Am fost de...
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața personală
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania Libertatea.ro
Companiile din România abia acum urmează să fie "lovite" de noul val de măsuri fiscale. Ce prevederi au trecut neobservate: "De trei ani se tot majorează taxele"
Companiile din România abia acum urmează să fie "lovite" de noul val de măsuri fiscale. Ce... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis. Foto
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și... Elle
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență Spynews.ro
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce discuta!“
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce... BZI
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare HelloTaste.ro
Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când s-a prăbușit
Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025. Racii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025. Racii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Societatea Națională a Sării – Salrom ajunge la USR
Societatea Națională a Sării – Salrom ajunge la USR Jurnalul
Nabucco, Nunta lui Figaro, Aida, Giselle și Faust, cinci capodopere într-o singură săptămână la Opera Națională București
Nabucco, Nunta lui Figaro, Aida, Giselle și Faust, cinci capodopere într-o singură săptămână la Opera... Kudika
Elena Udrea, apariţie uluitoare! Nu şi-a putut ţine mâinile departe de iubit, nu s-a sfiit nici de trecători. Gestul făcut de fostul ministru a...
Elena Udrea, apariţie uluitoare! Nu şi-a putut ţine mâinile departe de iubit, nu s-a sfiit nici de trecători.... Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
Guvern: Dreptul de proprietate asupra apartamentelor
Guvern: Dreptul de proprietate asupra apartamentelor "piere" în cazul demolării blocului din Rahova Observator
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal MediCOOL
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor DeParinti
Jennifer Lopez a dezvăluit care a fost „sărutul ei preferat” din filme. Nu este cu fostul ei soț!
Jennifer Lopez a dezvăluit care a fost „sărutul ei preferat” din filme. Nu este cu fostul ei soț! ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x