Mâine, Dani Oțil și cele 9 cupluri din show-ul Power Couple se întorc în România! Filmările pentru sezonul 3 ajung la sfârșit!

Șansa de a arăta că alături de partenerul tău poți duce orice provocare la capăt. Momentul în care, ținându-te de mână cu persoana iubită, uiți de limite și de frici, ieși din zona de confort și demonstrezi că imposibilul devine posibil.

Filmările pentru Power Couple sezonul 3 au ajuns la final

Formatul în care cuplurile de vedete se lasă descoperite. Power Couple, sezonul 3, a ajuns astăzi la sfârșitul filmărilor! În Malta, vreme de 33 de zile, nouă echipe au acceptat cea mai frumoasă nebunie a vieții lor în doi! Show-ul va putea fi urmărit, în curând, la Antena 1 și pe Antena Play!

Și de această dată, nouă perechi cunoscute au arătat o putere interioară incredibilă și au dat totul în lupta pentru marele premiu. ADDA și soțul ei, Cătălin Rizea. Creatorii de conținut, Ariana și Mitzuu. Cătălina Marin și NiCK NND. Claudia și omul de radio, Andrei Nicolae. Dilinca și Mădălin Șerban. Luiza și Cătălin Zmărăndescu. Maria și Oase. Sandra Izbașa și Răzvan Bănică. Simona și Marius Urzică.

La capătul unei perioade istovitoare, dar extrem de frumoase, participanții și-au încheiat parcursul în emisiune, iar acum sunt pregătiți să revină în țară, în weekend-ul ce urmează. Printre cele mai așteptate momente pentru fiecare dintre ei este și cel în care își vor recupera telefoanele și vor putea reveni în modul online.

Alături de aceștia, mâine, în România va reveni și Dani Oțil, prezentatorul emisiunii. La capătul filmărilor, acesta declară: ”Dacă ați crezut că în primele două sezoane ați văzut tot, vă spun sincer că probele dificile... abia acum vor apărea! În niște locații pe cinste din Malta, i-am ridicat, iar, la înălțime, i-am surprins cu probe deja cunoscute, în care am inclus multe surprize la care nici nu s-ar fi gândit și le-am testat orice frică cu care au venit de acasă. Rezultatul? Râsete, lacrimi, multe ”te iubesc” și probe duse la capăt, chiar și atunci când spuneau pe parcurs că nu mai pot. Știți deja, Power Couple funcționează ca o terapie pentru frici și ca o șansă de a strânge, în primul rând, prieteni și amintiri, pe lângă banii din seif. Ne vedem curând... cu sezonul 3”.

Toți și-au dorit! Fiecare a dat ce a avut mai bun. Cine a mers până la capăt, rămâne de văzut!