Power Couple România, 6 martie 2024. Ce cuplu a fost eliminat din competiție înainte de etapa finală. Răsturnare de situație

Un cuplu a fost eliminat din competiție chiar înainte de etapa finală de la Power Couple România. În ediția 15 de pe 6 martie 2024, telespectatorii au asistat la o răsturnare de situație în casa din Malta.

Înainte de a afla echipa care părăsește concursul înainte de ultima etapă Power Couple România, Dani Oțil a făcut un anunț important. Prezentatorul TV a dezvăluit faptul că doar patru cupluri vor ajunge sigur în finală.

Cei care riscă să plece acasă în ediția 15 a emisiunii, de pe 6 martie 2024, sunt Anamaria și Tudor Ionescu sau Daiana Anghel și Sorin Gonțea. Artistul de la Fly Project și soția lui au fost propuși la eliminare după ce au rămas cu 0 Euro în pușculiță. Nici măcar suma din seif nu i-a salvat.

De asemenea, proba cuplurilor a fost una foarte dificilă pentru vedete. Nici măcar o echipă nu a reușit să treacă cu brio peste această misiune grea, însă cei care au strâns cea mai puțină apă în acvariu au fost Daiana Anghel și Sorin Gonțea.

Citește și: Power Couple România, 20 februarie 2024. Oana Matache și Radu Siffredi, dezvăluiri neașteptate la proba „Fericirea are chipul tău”

Emoțiile și tensiunile și-au pus amprenta asupra concurenților chiar înainte de semifinală. Deși toți își doresc foarte mult să rămână în concurs, o pereche va pleca acasă în această seară după votul celorlalți colegi.

„Vreau să rămânem, dar nu merităm! Asta e o eliminare la care nu aș putea să fiu 100% bucuroasă nici dacă rămânem, nici dacă plecăm. Îmi este rușine de cum am încheiat această etapă, am pornit-o foarte bine, iar finalul a fost apoteotic în defavoarea noastră. Nu vreau să spun nimic în favoarea noastră pentru că este a treia oară când ajungem în această fază din cauza probei de cuplu. Nu înseamnă că suntem un cuplu slab, doar că pur și simplu sunt unele moment în care nu reușim să ne descurcăm la fel de bine ca voi. Am dat tot! Mi-ar crăpa obrazul de rușine să deschid gura ca să fac ceva pentru a rămâne”, a mărturisit Daiana Anghel.

Ce cuplu a fost eliminat în ediția 15 din Power Couple România, de pe 6 martie 2024. Ei au plecat acasă

Voturilor celorlalți concurenți au fost decisive în ediția 15 din Power Couple România de pe 6 martie 2024. Celelalte cupluri au decis soarta colegilor din concurs, iar rezultatul a fost neașteptat.

Mădălina și Emi au hotărât ca Anamaria și Tudor Ionescu să rămână în competiție: „Îmi pare rău, știu, nu își dorește nimeni să fie în locul vostru. Am rămas o mână de oameni”.

Oana Matache și Radu Siffredi au dezvăluit că vor să continue competiția cu solistul de la Fly Project și soția lui. De asemenea, Eliza și Cosmin Natanticu au votat ca Anamaria și Tudor Ionescu să fie salvați.

Așadar, Daiana Anghel și Sorin Gonțea au fost eliminați din competiție chiar înainte de etapa finală. Cei doi au plecat din casă cu zâmbetul pe buze și mândri pentru tot ce au reușit să facă la Power Couple România.

Citește și: Power Couple România, 20 februarie 2024. Emi a recunoscut că nu se pricepe la puzzle-uri, dar a luptat până la capăt. Ce a făcut

„A fost alegerea corectă! Nu meritam să rămânem noi, dar asta nu înseamnă cu nu suntem un Power Couple acasă. Ana cu Tudor merită să meargă mai departe fără discuții pentru că ei au fost mult mai buni la probele de cuplu decât noi. Noi nu merităm să mergem în etapa finală”, a fost dezvăluirile Daianei Anghel.

„Eu vreau să știu ce a gătit Sorin, că o să-mi fie dor! Nu mai pot! Am apă-n gură”, a mărturisit Emi de la Noaptea Târziu.

„Doamne, cum am ajuns noi în finală!”, a fost reacția soților Ionescu.

„De astăzi înainte pâine cu iaurt!”, a mai spus Radu Siffredi după plecarea lui chef Sorin Gonțea.

„Eu am să vă spun următoarele lucruri. Nu există nu mai pot!”, a spus Daiana Anghel colegilor săi.

Emisiunea Power Couple România poate fi vizionată în fiecare zi de luni, marți și miercuri de la 20:30 pe Antena 1 și AntenaPLAY.