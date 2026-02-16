Surpriză de proporții pentru concurenți! Descoperă ce se întâmplă în ediția de luni, 16 februarie 2026.

Au luptat cu temerile lor, cu momentele în care totul părea dificil și au reușit să ajungă până în penultima săptămână a competiției. Au demonstrat că există iubire între ei și au comunicat eficient. Au făcut investițiile corecte și au crescut bugetul familiei. Cinci cupluri continuă lupta pentru marea finală și premiul care poate ajunge până la 100.000 de euro, la Power Couple! Totul continuă diseară, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Premieră, diseară, la Power Couple: „fetele, dacă nu trec proba, ard toți banii din seif, nu numai investiția”

La început de etapă a șaptea se trage linie, iar clasamentul banilor îi are fruntași pe Marius și Simona Urzică, cu 33.355 euro, urmați de Oase și Maria cu 30.289 euro și Răzvan și Sandra cu 26.701 euro. Pe ultimele două locuri se află Andrei și Claudia cu 26.506 euro și Cătălin și Luiza cu 16.473 euro.

Emoția finalului se resimte tot mai tare pentru cei rămași în show. ”Ceea ce urmează va fi mai greu de digerat, probele vor fi mai complicat”, va spune Zmărăndescu, în timp ce Sandra va admite că i se pare că trebuie să fie mai atentă ca oricând: ”e ultima etapă înainte de semifinală și finală. Trebuie să-ți aduni toți creierii. Trebuie să ți se activeze toate simțurile”.

Ce va urma, însă, îi va surprinde pe toți: ”azi, fetele, dacă nu trec proba, ard toți banii din seif, nu numai investiția”. La auzul acestei vești, Sandra va reacționa imediat: ”deja îmi transpiră palmele”.

Ce nu vor afla fetele... va fi că, în fapt, totul este o complicitate a partenerilor lor: ”Vom urmări din umbră, împreună cu voi, comportamentul fetelor voastre. Cu cât folosesc cuvintele mai dure, cu atât proba este mai aproape să nu fie trecută. Fetele nu pot pierde banii astăzi, dar asta știm doar noi”.

Cum vor reacționa? Cine-și va păstra calmul și va confirma investiția? Cine va pierde banii și va începe cu stângul o etapă atât de importantă? Aflăm totul în câteva ore.

