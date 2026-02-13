Ce verifică Claudia Cîrjan înainte de a pleca într-o altă țară. Andrei Niculae își pune mereu baza în ea: „Eu nu prea mă uit”

Andrei Niculae și Claudia Cîrjan au vorbit despre cum decurg vacanțele lor când vine vorba de Roaming. De asemenea, concurenta de la Power Couple România 2026 a oferit informații neștiute despre cine gestionează cel mai bine banii în casă.

Andrei Niculae și Claudia Cîrjan formează unul dintre cele mai apreciate și îndrăgite cupluri de la Power Couple România 2026. Cei doi au reușit să impresioneze oamenii de acasă cu felul lor carismatic, dar și cu relația frumoasă pe care o au.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că prezentatorul de radio și iubita lui trăiesc o frumoasă poveste de iubire. Aceștia se mândresc ori de câte ori au ocazia cu legătura specială care îi leagă.

Deși sunt discreți când vine vorba de viața personală, concurenții de la Power Couple 2026 nu ezită să mai ofere, din când în când, informații despre cum se înțeleg în spatele camerelor de filmat.

În ediția de miercuri a emisiunii, de pe 11 februarie 2026, Andrei Niculae și Claudia Cîrjan au vorbit despre cum își organizează vacanțele. De asemenea, aceștia au scos la iveală cine verifică mai des prețurile la Roaming.

La Power Couple România 2026, Claudia Cîrjan a precizat că ea se ocupă să caute cele mai bune oferte la internet atunci când pleacă în vacanță.

„Asta cred că aș fi tot eu!”, a punctat partenera lui Andrei Niculae.

„Eu nu prea mă uit la prețuri. După cum ați observat, Claudia știe cam cât plătim pe lună la telefon.”, a mai completat prezentatorul de la radio.

„Da, verific. Sunt unele țări în care este același tarif, iar țări unde este un pic diferit. Cum a fost în ultima vacanță de vară, în Turcia, unde stătea treaba un pic diferit față de celelalte țări. Adică vreau să știu și să nu fiu surprinsă la finalul lunii”, a mai precizat Claudia Cîrjan.

În aceeași situație sunt și Cătălin și Luiza Zmărăndescu. Soția acestuia se ocupă de bugetul casei, dar și al vacanțelor.

„Eu sunt cea chibzuită”, a dezvăluit Luiza Zmărăndescu.

„Ea este contabilul șef! Nimic nu trece fără ca ea să ia în seamă orice mică schimbare”, a mai adăugat Cătălin Zmărăndescu în completarea soției lui.

