Sandra Izbașa, în lacrimi la Power Couple 2026. De ce a plâns în hohote. Răzvan Bănică și-a stăpânit cu greu emoțiile în fața ei

Sandra Izbașa a izbucnit în lacrimi la proba de luni seară, 9 februarie 2026, de la Power Couple România. Concurenta nu și-a mai putut stăpâni emoțiile atunci când a început să citească scrisoarea primită de la partenerul ei, Răzvan Bănică.

Fetele au avut parte de o probă intensă la Power Couple România. Acestea au fost nevoite să sape în pământ cu mâinile goale după partenerii lor și să facă destăinuiri emoționante despre ei.

Sandra Izbașa se numără printre concurentele care s-au ținut puternice până aproape de finalul probei, însă un detaliu a copleșit-o imediat. După ce a deschis cutia în care a crezut că o să își găsească soțul, sportiva a avut parte de o surpriză neașteptată.

Gimnasta a dat peste o scrisoare de la Răzvan Bănică. Au urmat câteva momente profunde pentru concurentă. Aceasta nu s-a putut abține și a izbucnit în hohote de plâns atunci când partenerul ei a atins un subiect delicat pentru ea.

Ce a putut Răzvan Bănică să-i scrie Sandrei Izbașa la o probă de la Power Couple 2026

Lacrimile au curs șiroaie în ediția de luni seară, 9 februarie 2026, din Power Couple România 2026. Sandra Izbașa a început să plângă pentru că a primit o scrisoare emoționantă din partea soțului ei.

Răzvan Bănică a avut grijă să vorbească și despre o dorință pe care o au de mult timp: să facă un copil. Rândurile scrise de concurent au făcut-o să plângă pe concurentă. Mai mult, gimnasta nici nu a putut termina de citit scrisoarea.

„Minunea mea, îți mulțumesc pentru că cel mai frumos capitol pe care l-am trăit în cartea vieții mele a fost scris cu iubirea ta sinceră și nemărginită. Privesc în urmă la momentul în care ne-am întâlnit pentru prima oară și parcă a fost ieri. Mi-e dor de tinerețea noastră, de ochii tăi blânzi, de zâmbetul jucăuș al copilăriei inocente, de mirosul pielii tale, de îmbrățișările noastre care cuprindeau infinitul, de viitorul la care visam și care părea că ne va dărui pentru totdeauna timp din timpul lui, însă tot ceea ce am trăit împreună a fost doar clipa în care pleoapele iubirii noastre s-au atins între ele și dintr-o dată nu au reușit să se mai dezlipească.”, i-a scris Răzvan Bănică.

„Exact ca o îmbrățișare eternă din care noi nu ne vom desprinde niciodată. Acum sufletul meu se înalță liniștit pentru a pregăti reîntâlnirea cu al tău, însă te rog, nu te grăbi. E nevoie de îngeri și pe pământ, iar tu ai fost mereu îngerul meu. Acum însă a venit rândul meu să îți împrumut o aripă să vegheze asupra ta. Să rămâi mereu același om pe care eu am avut marea șansă să îl cunosc și să trăiesc alături de el. Aș fi fost mult mai împăcat dacă ți-aș fi dăruit drept amintire chipul copilului nostru pe care ni l-am dorit amândoi, dar pe care l-am așteptat puțin cam mult.”, a mai continuat el.

„M-a rupt ce ai scris acolo!”, a fost reacția Sandrei Izbașa.