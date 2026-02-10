Antena Căutare
Home Power Couple Stiri Sandra Izbașa, în lacrimi la Power Couple 2026. De ce a plâns în hohote. Răzvan Bănică și-a stăpânit cu greu emoțiile în fața ei

Sandra Izbașa, în lacrimi la Power Couple 2026. De ce a plâns în hohote. Răzvan Bănică și-a stăpânit cu greu emoțiile în fața ei

Sandra Izbașa a izbucnit în lacrimi la proba de luni seară, 9 februarie 2026, de la Power Couple România. Concurenta nu și-a mai putut stăpâni emoțiile atunci când a început să citească scrisoarea primită de la partenerul ei, Răzvan Bănică.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 10 Februarie 2026, 11:18 | Actualizat Marti, 10 Februarie 2026, 12:26
Galerie

Fetele au avut parte de o probă intensă la Power Couple România. Acestea au fost nevoite să sape în pământ cu mâinile goale după partenerii lor și să facă destăinuiri emoționante despre ei.

Sandra Izbașa se numără printre concurentele care s-au ținut puternice până aproape de finalul probei, însă un detaliu a copleșit-o imediat. După ce a deschis cutia în care a crezut că o să își găsească soțul, sportiva a avut parte de o surpriză neașteptată.

Citește și: În ce film a jucat fosta gimnastă Sandra Izbașa. Concurenta Power Couple a avut rolul unei polițiste într-o producție din 2019

Gimnasta a dat peste o scrisoare de la Răzvan Bănică. Au urmat câteva momente profunde pentru concurentă. Aceasta nu s-a putut abține și a izbucnit în hohote de plâns atunci când partenerul ei a atins un subiect delicat pentru ea.

Articolul continuă după reclamă

Ce a putut Răzvan Bănică să-i scrie Sandrei Izbașa la o probă de la Power Couple 2026

Lacrimile au curs șiroaie în ediția de luni seară, 9 februarie 2026, din Power Couple România 2026. Sandra Izbașa a început să plângă pentru că a primit o scrisoare emoționantă din partea soțului ei.

Răzvan Bănică a avut grijă să vorbească și despre o dorință pe care o au de mult timp: să facă un copil. Rândurile scrise de concurent au făcut-o să plângă pe concurentă. Mai mult, gimnasta nici nu a putut termina de citit scrisoarea.

„Minunea mea, îți mulțumesc pentru că cel mai frumos capitol pe care l-am trăit în cartea vieții mele a fost scris cu iubirea ta sinceră și nemărginită. Privesc în urmă la momentul în care ne-am întâlnit pentru prima oară și parcă a fost ieri. Mi-e dor de tinerețea noastră, de ochii tăi blânzi, de zâmbetul jucăuș al copilăriei inocente, de mirosul pielii tale, de îmbrățișările noastre care cuprindeau infinitul, de viitorul la care visam și care părea că ne va dărui pentru totdeauna timp din timpul lui, însă tot ceea ce am trăit împreună a fost doar clipa în care pleoapele iubirii noastre s-au atins între ele și dintr-o dată nu au reușit să se mai dezlipească.”, i-a scris Răzvan Bănică.

Citește și: Cadoul în valoare de 18.000 de euro pe care Sandra Izbașa i l-a oferit lui Răzvan Bănică. Cum arată obiectul de lux

„Exact ca o îmbrățișare eternă din care noi nu ne vom desprinde niciodată. Acum sufletul meu se înalță liniștit pentru a pregăti reîntâlnirea cu al tău, însă te rog, nu te grăbi. E nevoie de îngeri și pe pământ, iar tu ai fost mereu îngerul meu. Acum însă a venit rândul meu să îți împrumut o aripă să vegheze asupra ta. Să rămâi mereu același om pe care eu am avut marea șansă să îl cunosc și să trăiesc alături de el. Aș fi fost mult mai împăcat dacă ți-aș fi dăruit drept amintire chipul copilului nostru pe care ni l-am dorit amândoi, dar pe care l-am așteptat puțin cam mult.”, a mai continuat el.

+32
Mai multe fotografii

„M-a rupt ce ai scris acolo!”, a fost reacția Sandrei Izbașa.

Diseară, la Power Couple, într-o probă deja cunoscută, fetele muncesc, în timp ce băieții vor avea o misiune... specială... Încercarea prin care a trecut Cătălin Zmărăndescu. Ce detalii a scos la iveală despre tumoarea descoperită la un control...
Înapoi la Homepage
AS.ro Denis Drăguş, salvat de poliţie în Turcia! Adversarii au vrut să îl bată la vestiare Denis Drăguş, salvat de poliţie în Turcia! Adversarii au vrut să îl bată la vestiare
Observatornews.ro Oraşul în care troleibuzele circulă fără ITP de 5 ani Oraşul în care troleibuzele circulă fără ITP de 5 ani
Antena 3 Delir în presa rusă: „Moarte României!”. Experți militari vorbesc de bombardarea Bucureștiului: N-am ezita să folosim focoase nucleare Delir în presa rusă: „Moarte României!”. Experți militari vorbesc de bombardarea Bucureștiului: N-am ezita să folosim focoase nucleare

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Vezi cele 3 sezoane din Băieți de Oraș, disponibile integral în AntenaPLAY. Dă play episoadelor epice Roby și Malone
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi cele 3 sezoane din Băieți de Oraș, disponibile integral în AntenaPLAY. Dă play episoadelor epice Roby și Malone
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Diseară, la Power Couple, într-o probă deja cunoscută, fetele muncesc, în timp ce băieții vor avea o misiune... specială
Diseară, la Power Couple, într-o probă deja cunoscută, fetele muncesc, în timp ce băieții vor avea o...
Impactul consumului regulat de brânză asupra tensiunii arteriale. Ce arată specialiștii
Impactul consumului regulat de brânză asupra tensiunii arteriale. Ce arată specialiștii Catine.ro
Cum au arătat în ziua nunții Cătălin și Luiza Zmărăndescu de la Power Couple. Imagini de la evenimentul emoționant
Cum au arătat în ziua nunții Cătălin și Luiza Zmărăndescu de la Power Couple. Imagini de la evenimentul...
Fiul artistei Paulina Rubio ar putea fi trimis într-un internat. Care este motivul
Fiul artistei Paulina Rubio ar putea fi trimis într-un internat. Care este motivul Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Un bărbat din Constanța și-a vândut BMW-ul X6 în Ilfov și l-a furat apoi cu cheia de rezervă
Un bărbat din Constanța și-a vândut BMW-ul X6 în Ilfov și l-a furat apoi cu cheia de rezervă Libertatea.ro
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum”
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum” AntenaSport
Violeta Bănică, mesaj emoționant pentru fratele ei, Radu Ștefan. Artistul și-a sărbătorit ziua de naștere: „Ai cea mai mândră soră din lume.” Foto
Violeta Bănică, mesaj emoționant pentru fratele ei, Radu Ștefan. Artistul și-a sărbătorit ziua de naștere:... Elle
Imagini sfâșietoare de la mormântul Denisei Răducu. Au trecut 9 ani de la moartea cântăreței
Imagini sfâșietoare de la mormântul Denisei Răducu. Au trecut 9 ani de la moartea cântăreței Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Ingredientul secret care face chiftelele pufoase: Nu este pâine sau cartof
Ingredientul secret care face chiftelele pufoase: Nu este pâine sau cartof HelloTaste.ro
Localitate în beznă, după revolta oamenilor care nu și-au mai plătit taxele. Primarul spune că nu are bani nici de apă și canalizare
Localitate în beznă, după revolta oamenilor care nu și-au mai plătit taxele. Primarul spune că nu are bani nici... Antena3.ro
Avertisment de urgență pentru utilizatorii Gmail. Cum exploatează hackerii noua actualizare și cum te poți proteja
Avertisment de urgență pentru utilizatorii Gmail. Cum exploatează hackerii noua actualizare și cum te poți proteja useit
Ce studiază Irina Columbeanu în New York? Începe ziua la ora 8:00 și se culcă la 1:00!
Ce studiază Irina Columbeanu în New York? Începe ziua la ora 8:00 și se culcă la 1:00! BZI
Pensionarii, la un pas de a-și lua CASS-ul înapoi
Pensionarii, la un pas de a-și lua CASS-ul înapoi Jurnalul
Doliu în muzica populară românească. O cunoscută artistă a murit la 53 de ani
Doliu în muzica populară românească. O cunoscută artistă a murit la 53 de ani Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
Angajaţii Dacia care refuză zecile de mii de euro pentru a demisiona.
Angajaţii Dacia care refuză zecile de mii de euro pentru a demisiona. "Mai sunt apt de muncă" Observator
Cauze ale durerilor de cot. Ce afecțiuni pot determina acest simptom
Cauze ale durerilor de cot. Ce afecțiuni pot determina acest simptom MediCOOL
Quiche Lorraine cu pui si ciuperci. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franțuzească
Quiche Lorraine cu pui si ciuperci. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franțuzească HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Când dragostea devine prea mult: Ești părinte pentru un adult sau încă mai crești un copil?
Când dragostea devine prea mult: Ești părinte pentru un adult sau încă mai crești un copil? DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din februarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din februarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Ce faci dacă ți se taie maioneza? Cel mai simplu truc pentru a o salva
Ce faci dacă ți se taie maioneza? Cel mai simplu truc pentru a o salva Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x