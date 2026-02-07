În ce film a jucat fosta gimnastă Sandra Izbașa. Concurenta Power Couple a avut rolul unei polițiste într-o producție din 2019

Sandra Izbașa a jucat într-un film românesc lansat în anul 2019. Soția lui Răzvan Bănică de la Power Couple a avut rolul unei polițiste, iar abilitățile de gimnastă au ajutat-o în cadrul producției.

Sandra Izbașa a interpretat rolul polițistei Ema în filmul „Faci sau taci”, o comedie polițistă care a fost lansată în luna martie a anului 2019.

„Eu sunt Ema în film, Sandra în viața de zi cu zi. E primul meu lungmetraj. Regizorul Iura Luncașu s-a gândit la mine și a creat povestea în jurul personajului din viața mea de gimnastă, un fel de personaj războinic, care tot timpul găsește soluții și nu se gândește niciodată la eșec. Aveam zile cu 12-14 ore de filmare. Stăteam și peste cele 12 ore oficiale, dar nu simțeam. Nu mi-era teamă că nu pot să mă descurc sau că o să uit textul", a povestit Sandra Izbașa în anul 2019, pentru gsp.ro.

Sandra Izbașa a primit rolul în film la 2 ani după ce a absolvit cursurile de actorie.

„Pe Sandra am pus ochii de multă vreme la modul artistic. O iubește camera. Fetele din această poveste sunt luptătoare. Sandra este și atletică. M-am bazat foarte mult pe ea. Eu mai simt oamenii, am un soi de intuiție. Când a venit la primul casting am zis: ești de acolo, mergem mai departe!”, povestea regizorul filmului în 2019.

Sandra Izbașa participă la Power Couple alături de Răzvan Bănică. La proba „Recuperatoarele”, fosta gimnastă a fost foarte încântată când a trebuit să sară de pe un TIR pe altul. S-a simțit ca într-un film american, și l-ar fi dorit pe Tom Cruise alături și a precizat în glumă că filmul în care a jucat nu a avut un asemenea buget încât să-i permită să sară de pe camioane. „M-am simțit ca într-un film de acțiune! A fost de departe una dintre probele mele preferate! powercouple_antena1. ați făcut un copil fericit!”, a transmis Sandra Izbașa după proba la care s-a simțit ca într-un film de acțiune.

Cine este Sandra Izbașa de la Power Couple 2026

Sandra Izbașa s-a născut pe 18 iunie 1990 în București și este dubla campioană olimpică la gimnastică artistică. Aceasta a făcut istorie în domeniul sportului, rămânând în memoria fanilor săi datorită victoriei de la Jocurile Olimpice de la Beijing în 2008 (medalia de aur la sol), dar și datorită triumful de la sărituri, la Londra, în 2012 (medalia de aur).

În 2008, Sandra Izbașa a fost desemnată „Gimnasta Anului” de Federația Română de Gimnastică și i-a fost conferit Ordinul național „Meritul Sportiv”, clasa I.

Pasiunea acesteia pentru gimnastică a început încă din copilărie. Concurenta de la Power Couple 2026. A început să practice acest sport de la 4 ani la Clubul Sportiv „Steaua” București, urmând să fie selecționată în lotul olimpic al României de antrenorul Nicolae Forminte.