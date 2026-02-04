Antena Căutare
Cadoul în valoare de 18.000 de euro pe care Sandra Izbașa i l-a oferit lui Răzvan Bănică. Cum arată obiectul de lux

Sandra Izbașa i-a oferit cadou soțului ei un ceas de lux, pe care a dat 18.000 de euro. Răzvan Bănică a mărturisit la Power Couple că nu poartă foarte des accesoriul.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 04 Februarie 2026, 15:08 | Actualizat Miercuri, 04 Februarie 2026, 15:22

La proba Recuperatoarele, concurenții Power Couple au vorbit despre sume cheltuite de-a lungul vremii. Cu această ocazie, Sandra Izbașa a dezvăluit că i-a oferit un cadou de preț jumătății sale.

Sandra Izbașa a fost întrebată câți euro a dat pe cel mai frumos și scump cadou pe care ea i l-a oferit lui Răzvan, dar pe care acesta nu-l poartă de rușine. Fosta gimnastă a povestit că i-a oferit soțului un ceas în valoare de 18.000 de euro.

Răzvan Bănică a precizat că nu poartă des ceasul, pentru că nu-i place să atragă atenția. Actorul și-a amintit cum a fost oprit pe stradă în vacanța din Praga, de oameni care au ținut să-i complimenteze accesoriul de la mână

„Nu e un lucru cu care să ne lăudăm, drept dovadă că nici nu îl port. L-am purtat într-o vacanță în Praga pentru prima dată și mă opreau oamenii. Nu îmi venea să cred. Se uitau oamenii ca la filme străine și am zis că îl las în cameră”, a declarat Răzvan Bănică, la Power Couple.

Iată o fotografie din Praga, unde Răzvan Bănică s-a plimbat cu ceasul la mână.

„A fost un cadou făcut din suflet, pentru suflet. Pentru că știam că și-l dorește”, a spus Sandra Izbașa.

Citește și: Sandra Izbașa și Răzvan Bănică de la Power Couple sezonul 3, despre bagajele de 120 kilograme. "Am pus și tămâie"

Tot la capitolul sume cheltuite în viață, Sandra Izbașa și-a amintit despre cei 2000 de euro cheltuiți în Londra, pe lenjerie intimă, într-un magazin care nu exista la vremea aceea în România.

„Imediat după ce am câștigat medalia de aur olimpică, normal, stai o lună de zile într-o tensiune, nu faci cumpărături, nu ieși din satul olimpic, mi-am dat și eu frâu liber cheltuielilor. M-am bucurat pe moment”, a povestit Sandra Izbașa.

Citește și: Cum au arătat în ziua nunții Sandra Izbașa și Răzvan Bănică de la Power Couple 2026. Cei doi au impresionat prin eleganță

COlaj cu Sandra Izbașa și Răzvan Bănică
+2
Mai multe fotografii

Sandra Izbașa și Răzvan Bănică participă la Power Couple, sezon 3. Nu ratați, în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, doar la Antena 1 și în AntenaPLAY, sezonul legendar din Power Couple!

Azi, cuplurile vor avea parte de o provocare senzorială, înainte de o nouă eliminare! Power Couple, lider de audiență!...




