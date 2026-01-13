Antena Căutare
Home Power Couple Video Power Couple România, 13 ianuarie 2026. Andrei Niculae, reacții necontrolate în timpul probei ”Au, mami!”: E un buldozer la mine în burtă!
Logo show

Power Couple România, 13 ianuarie 2026. Andrei Niculae, reacții necontrolate în timpul probei ”Au, mami!”: E un buldozer la mine în burtă!

Episodul 5 din data de 13 ianuarie 2026 al emisiunii Power Couple România - La bine și la greu, sezonul 3. Andrei Niculae are reacții necontrolate în timpul probei ”Au, mami!”. ”E un buldozer la mine în burtă!”, a spus acesta. Băieții au de înfruntat proba considerată cea mai dificilă, ”Au, mami!”, testul care-i aduce pe bărbați în sala de nașteri!
Marti, 13.01.2026, 23:50
x
”A pornit sfârșitul lumii!” Nu rata următoarea ediție Power Couple România, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

”A pornit sfârșitul lumii!” Nu rata următoarea ediție Power Couple România, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Logo show Marti, 13.01.2026, 23:57 Power Couple România, 13 ianuarie 2026. Clasamentul cuplurilor după proba ”Au, mami!”

Power Couple România, 13 ianuarie 2026. Clasamentul cuplurilor după proba ”Au, mami!”

Logo show Marti, 13.01.2026, 23:53 Power Couple România, 13 ianuarie 2026. Mitzuu la proba ”Au, mami!”: ”Mi-a dat de am sărit din ghete!”

Power Couple România, 13 ianuarie 2026. Mitzuu la proba ”Au, mami!”: ”Mi-a dat de am sărit din ghete!”

Logo show Marti, 13.01.2026, 23:31 Power Couple România, 13 ianuarie 2026. Marius Urzică, luat prin surprindere de durerea din timpul probei ”Au, mami!”: ”Nu m-am așteptat!”

Power Couple România, 13 ianuarie 2026. Marius Urzică, luat prin surprindere de durerea din timpul probei ”Au, mami!”: ”Nu m-am așteptat!”

Logo show Marti, 13.01.2026, 23:18 Power Couple România, 13 ianuarie 2026. Răzvan Bănică, cel mai rezistent la durere la proba „Au, mami!”

Power Couple România, 13 ianuarie 2026. Răzvan Bănică, cel mai rezistent la durere la proba „Au, mami!”

Logo show Marti, 13.01.2026, 23:00 Power Couple România, 13 ianuarie 2026. Proba ”Au, mami!”. Cătălin Zmărăndescu a rupt o balustradă și s-a plimbat cu ea prin spital!

Power Couple România, 13 ianuarie 2026. Proba ”Au, mami!”. Cătălin Zmărăndescu a rupt o balustradă și s-a plimbat cu ea prin spital!

Logo show Marti, 13.01.2026, 22:40 Power Couple România, 13 ianuarie 2026. NiCK NND, după proba ”Au, mami!”: ”Cea mai cruntă durere!”

Power Couple România, 13 ianuarie 2026. NiCK NND, după proba ”Au, mami!”: ”Cea mai cruntă durere!”

Logo show Marti, 13.01.2026, 22:17 Power Couple România, 13 ianuarie 2026. A mușcat dintr-un adidas! Oase trece prin durerile nașterii la proba ”Au, mami!”

Power Couple România, 13 ianuarie 2026. A mușcat dintr-un adidas! Oase trece prin durerile nașterii la proba ”Au, mami!”

Logo show Marti, 13.01.2026, 22:06 Power Couple România, 13 ianuarie 2026. Mădălin Șerban s-a dezlănțuit la proba ”Au, mami!”: ”Am luat-o razna cu totul!”

Power Couple România, 13 ianuarie 2026. Mădălin Șerban s-a dezlănțuit la proba ”Au, mami!”: ”Am luat-o razna cu totul!”

Logo show Marti, 13.01.2026, 21:40 Power Couple România, 13 ianuarie 2026. Proba ”Au, mami!”. Cătălin Rizea simte durerile unei nașteri: ”Vai de capul meu!”

Power Couple România, 13 ianuarie 2026. Proba ”Au, mami!”. Cătălin Rizea simte durerile unei nașteri: ”Vai de capul meu!”

Logo show Marti, 13.01.2026, 21:20 Power Couple România, 13 ianuarie 2026. Cât au investit fetele în Camera de invesții: ”Așa emoții nu am avut nici când am dat BAC-ul!”

Power Couple România, 13 ianuarie 2026. Cât au investit fetele în Camera de invesții: ”Așa emoții nu am avut nici când am dat BAC-ul!”

Logo show Marti, 13.01.2026, 20:50 Mireasa sezonul 13, 13 ianuarie 2026. Noutățile din acest sezon! Concurenții își vor putea folosi telefoanele

Mireasa sezonul 13, 13 ianuarie 2026. Noutățile din acest sezon! Concurenții își vor putea folosi telefoanele

Logo show Marti, 13.01.2026, 17:12
x