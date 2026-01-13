Power Couple România, 13 ianuarie 2026. Andrei Niculae, reacții necontrolate în timpul probei ”Au, mami!”: E un buldozer la mine în burtă!

Episodul 5 din data de 13 ianuarie 2026 al emisiunii Power Couple România - La bine și la greu, sezonul 3. Andrei Niculae are reacții necontrolate în timpul probei ”Au, mami!”. ”E un buldozer la mine în burtă!”, a spus acesta. Băieții au de înfruntat proba considerată cea mai dificilă, ”Au, mami!”, testul care-i aduce pe bărbați în sala de nașteri!

Marti, 13.01.2026, 23:50