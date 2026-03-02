Antena Căutare
Home News Inedit „Luna Sângerie” din 2026. Când va avea loc eclipsa lunară totală și de ce nu va mai fi vizibilă până în 2028

„Luna Sângerie” din 2026. Când va avea loc eclipsa lunară totală și de ce nu va mai fi vizibilă până în 2028

„Luna Sângerie” din 2026 va avea loc în curând și va fi ultima eclipsă lunară totală pe care o vom putea admira până în 2028.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 02 Martie 2026, 14:10 | Actualizat Luni, 02 Martie 2026, 14:12
Experții au dezvăluit unde va fi disponibilă „Luna Sângerie” | Shutterstock

Luna va căpăta o nuanță roșiatică în timpul eclipsei, de aici și denumirea de „Luna Sângerie”, folosită în mai multe culturi.

Aceasta va fi ultima dată până în 2028 când va fi vizibil acest fenomen, scrie Live Science.

Fenomenul va putea fi observat cel mai bine în America de Nord și de Sud, urmate de estul Asiei și Australia.

Eclipsa lunară nu va putea fi văzută în Europa și Africa de această dată, dar există numeroase transmisiuni online care vor fi disponibile.

Articolul continuă după reclamă

„Luna Sângerie” din 2026

Eclipsele solare și lunare au loc datorită unei alinieri precise a Soarelui, Lunii și Pământului. Potrivit NASA, au loc între 4 și 7 astfel de fenomene pe an. „Luna Sângerie” din 2026 va avea loc în noaptea de 2 spre 3 martie.

Eclipsele tind să aibă loc succesiv, date fiind orbitele corpurilor cerești. Eclipsa totală de Lună de săptămâna aceasta are loc la 2 săptămâni după o eclipsă solară de tip „inel de foc”.

În timpul unei eclipse totale de Lună, Pământul se află între Soare și Luna plină. Astfel, proiectează o umbră care acoperă Luna. Așa-numita „Lună Sângerie” capătă o culoare roșiatică din cauza razelor de lumină solară care trec prin atmosfera Pământului.

Spectacolul se desfășoară pe parcursul mai multor ore. Faza de totalitate va dura aproximativ 1 oră.

Comparativ cu o eclipsă solară, „eclipsa de Lună are un ritm puțin mai relaxat”, a declarat Catherine Miller de la Observatorul Mittelman al Middlebury College.

Citește și: Când va avea loc „eclipsa secolului”. De ce e atât de diferită față de celelalte fenomene astronomice

Pentru cei aflați în zona de vizibilitate, nu e nevoie de echipament special pentru observare. Dar e necesar un cer senin, fără nori. Experții recomandă folosirea unei aplicații pentru cei care se află în raza de totalitate, pentru a vedea ora exactă în funcție de zonă.

„Nu trebuie să stați afară tot timpul ca să vedeți umbrele mișcându-se”, a spus astronomul Bennett Maruca de la University of Delaware.

O eclipsă parțială de Lună va avea loc în luna august și va fi vizibilă în America, Europa, Africa și vestul Asiei.

Eclipsa lunară poate fi urmărită și pe Internet

Pentru cei care nu se află în raza de totalitate, există opțiunea de a urmări fenomenul și pe diferite platforme online.

Mai multe organizații astronomice din întreaga lume plănuiesc să transmită în direct acest eveniment spectaculos.

Citește și: De ce se micșorează Luna. Fenomenul neobișnuit a uimit experții

Printre acestea se numără Observatorul Griffith, din Los Angeles, care va transmite eclipsa între orele 00:47 și 06:25 (PST), pe 3 martie, în funcție de condițiile meteo.

Transmisiunea oferită de Griffith va fi probabil una dintre cele mai bune din America de Nord, fiind poziționată ideal pentru a surprinde întregul eveniment de la început până la final, la fel ca majoritatea locațiilor din California.

Astrofizicianul Gianluca Masi, fondatorul The Virtual Telescope Project, va coordona o transmisie cu imagini live realizate de astrofotografi care vor difuza eclipsa totală de Lună din întreaga lume, începând cu ora 03:30 (EST).

Așa arată acum, dar nu o să îți vină să crezi cât de frumoasă era în tinerețe! Înnebunea bărbații, însă operațiile au mu... Tinerii au dat uitării întâlnirile fizice și aleg un partner virtual din jocurile de fantezie romantică! Cum se întâmplă...
Înapoi la Homepage
AS.ro Nepotul lui Ion Ţiriac, copleşit de conflictul care a zguduit lumea. Apelul uriaş făcut de Alexander Nepotul lui Ion Ţiriac, copleşit de conflictul care a zguduit lumea. Apelul uriaş făcut de Alexander
Observatornews.ro Elevii din Vrancea, blocați în Dubai, vor primi absențe la şcoală. Părinţii, obligaţi să le motiveze Elevii din Vrancea, blocați în Dubai, vor primi absențe la şcoală. Părinţii, obligaţi să le motiveze
Antena 3 Armata SUA a ridicat nivelul de alertă de la Baza Deveselu la nivelul „BRAVO” din cauza războiului cu Iranul Armata SUA a ridicat nivelul de alertă de la Baza Deveselu la nivelul „BRAVO” din cauza războiului cu Iranul
SpyNews S-au împlinit 40 de zile de la moartea lui Mario Berinde. Imagini sfâșietoare de la mormântul adolescentului din Cenei S-au împlinit 40 de zile de la moartea lui Mario Berinde. Imagini sfâșietoare de la mormântul adolescentului din Cenei

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Insula Iubirii | Spania | Sezonul 9 e acum în AntenaPLAY.Vezi cum începe testul suprem pentru cele 5 cupluri care au acceptat cea mai intensă provocare a vieții lor. Ai primele 3 episoade disponibile.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii | Spania | Sezonul 9 e acum în AntenaPLAY.Vezi cum începe testul suprem pentru cele 5 cupluri care au acceptat cea mai intensă provocare a vieții lor. Ai primele 3 episoade disponibile.
Comentarii


Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Așa arată acum, dar nu o să îți vină să crezi cât de frumoasă era în tinerețe! Înnebunea bărbații, însă operațiile au mutilat-o
Așa arată acum, dar nu o să îți vină să crezi cât de frumoasă era în tinerețe! Înnebunea bărbații,...
Covorul roșu de la Premiile Actorilor 2026. Cum au impresionat vedetele la evenimentul cunoscut anterior ca SAG Awards
Covorul roșu de la Premiile Actorilor 2026. Cum au impresionat vedetele la evenimentul cunoscut anterior ca SAG Awards Catine.ro
Cum îți schimbă alcoolul creierul. Experții au dezvăluit transformările profunde
Cum îți schimbă alcoolul creierul. Experții au dezvăluit transformările profunde
Serenay Sarıkaya și Mert Demir s-au reîntors în Turcia. Au participat la Săptămâna Modei de la Milano
Serenay Sarıkaya și Mert Demir s-au reîntors în Turcia. Au participat la Săptămâna Modei de la Milano Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Teodosie trebuie să plece din vila sa din Constanța, în care stă gratuit: un decret semnat de Nicolae Ceaușescu nu mai e valabil
Teodosie trebuie să plece din vila sa din Constanța, în care stă gratuit: un decret semnat de Nicolae Ceaușescu... Libertatea.ro
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor”
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor” AntenaSport
Cele mai cool & sexy cupluri de vedete la The Actor Awards 2026! Vezi galeria foto aici
Cele mai cool & sexy cupluri de vedete la The Actor Awards 2026! Vezi galeria foto aici Elle
Adriana Bahmuțeanu, apariție rară alături de fostul său cumnat! Asemănarea dintre el și Silviu Prigoană este izbitoare
Adriana Bahmuțeanu, apariție rară alături de fostul său cumnat! Asemănarea dintre el și Silviu Prigoană este... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Muffins cu brânză și urzici. Gustări aromate și hrănitoare
Muffins cu brânză și urzici. Gustări aromate și hrănitoare HelloTaste.ro
Trei avioane americane F-15 au fost doborâte în Kuweit de apărarea antiaeriană a acestei țări. SUA: A fost un incident
Trei avioane americane F-15 au fost doborâte în Kuweit de apărarea antiaeriană a acestei țări. SUA: A fost un... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Laura Cosoi, confesiune emoționantă despre pierderea părinților! „Prea puțin timp în care să plâng!”
Laura Cosoi, confesiune emoționantă despre pierderea părinților! „Prea puțin timp în care să plâng!” BZI
Chimcomplex, ultimul gigant chimic românesc, răpus de explozia prețurilor. Nu mai avem industrie pentru gazul din Marea Neagră
Chimcomplex, ultimul gigant chimic românesc, răpus de explozia prețurilor. Nu mai avem industrie pentru gazul din... Jurnalul
Bryan Adams – Roll with the Punches, un reper al rockului mondial, live la Cluj
Bryan Adams – Roll with the Punches, un reper al rockului mondial, live la Cluj Kudika
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii Redactia.ro
Au crezut că vor avea parte de o noapte fierbinte, dar s-au trezit jefuiți. Vis spulberat pentru 3 bucureșteni
Au crezut că vor avea parte de o noapte fierbinte, dar s-au trezit jefuiți. Vis spulberat pentru 3 bucureșteni Observator
Proprietățile ceaiului din frunze de avocado. Ce modificări poate aduce în organism
Proprietățile ceaiului din frunze de avocado. Ce modificări poate aduce în organism MediCOOL
Pesto de urzici cu nuci. Rețeta unui sos vibrant și plin de nutrienți
Pesto de urzici cu nuci. Rețeta unui sos vibrant și plin de nutrienți HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Greșeala pe care o fac părinții când îi învață pe copii despre sex
Greșeala pe care o fac părinții când îi învață pe copii despre sex DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Samsung a dezvăluit seria Galaxy S26. Cât costă noile smartphone-uri
Samsung a dezvăluit seria Galaxy S26. Cât costă noile smartphone-uri UseIT
Chiftele din cartofi cu morcovi și mazăre, pentru gustări de post
Chiftele din cartofi cu morcovi și mazăre, pentru gustări de post Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x