„Luna Sângerie” din 2026. Când va avea loc eclipsa lunară totală și de ce nu va mai fi vizibilă până în 2028

„Luna Sângerie” din 2026 va avea loc în curând și va fi ultima eclipsă lunară totală pe care o vom putea admira până în 2028.

Experții au dezvăluit unde va fi disponibilă „Luna Sângerie” | Shutterstock

Luna va căpăta o nuanță roșiatică în timpul eclipsei, de aici și denumirea de „Luna Sângerie”, folosită în mai multe culturi.

Aceasta va fi ultima dată până în 2028 când va fi vizibil acest fenomen, scrie Live Science.

Fenomenul va putea fi observat cel mai bine în America de Nord și de Sud, urmate de estul Asiei și Australia.

Eclipsa lunară nu va putea fi văzută în Europa și Africa de această dată, dar există numeroase transmisiuni online care vor fi disponibile.

Articolul continuă după reclamă

„Luna Sângerie” din 2026

Eclipsele solare și lunare au loc datorită unei alinieri precise a Soarelui, Lunii și Pământului. Potrivit NASA, au loc între 4 și 7 astfel de fenomene pe an. „Luna Sângerie” din 2026 va avea loc în noaptea de 2 spre 3 martie.

Eclipsele tind să aibă loc succesiv, date fiind orbitele corpurilor cerești. Eclipsa totală de Lună de săptămâna aceasta are loc la 2 săptămâni după o eclipsă solară de tip „inel de foc”.

În timpul unei eclipse totale de Lună, Pământul se află între Soare și Luna plină. Astfel, proiectează o umbră care acoperă Luna. Așa-numita „Lună Sângerie” capătă o culoare roșiatică din cauza razelor de lumină solară care trec prin atmosfera Pământului.

Spectacolul se desfășoară pe parcursul mai multor ore. Faza de totalitate va dura aproximativ 1 oră.

Comparativ cu o eclipsă solară, „eclipsa de Lună are un ritm puțin mai relaxat”, a declarat Catherine Miller de la Observatorul Mittelman al Middlebury College.

Citește și: Când va avea loc „eclipsa secolului”. De ce e atât de diferită față de celelalte fenomene astronomice

Pentru cei aflați în zona de vizibilitate, nu e nevoie de echipament special pentru observare. Dar e necesar un cer senin, fără nori. Experții recomandă folosirea unei aplicații pentru cei care se află în raza de totalitate, pentru a vedea ora exactă în funcție de zonă.

„Nu trebuie să stați afară tot timpul ca să vedeți umbrele mișcându-se”, a spus astronomul Bennett Maruca de la University of Delaware.

O eclipsă parțială de Lună va avea loc în luna august și va fi vizibilă în America, Europa, Africa și vestul Asiei.

Eclipsa lunară poate fi urmărită și pe Internet

Pentru cei care nu se află în raza de totalitate, există opțiunea de a urmări fenomenul și pe diferite platforme online.

Mai multe organizații astronomice din întreaga lume plănuiesc să transmită în direct acest eveniment spectaculos.

Citește și: De ce se micșorează Luna. Fenomenul neobișnuit a uimit experții

Printre acestea se numără Observatorul Griffith, din Los Angeles, care va transmite eclipsa între orele 00:47 și 06:25 (PST), pe 3 martie, în funcție de condițiile meteo.

Transmisiunea oferită de Griffith va fi probabil una dintre cele mai bune din America de Nord, fiind poziționată ideal pentru a surprinde întregul eveniment de la început până la final, la fel ca majoritatea locațiilor din California.

Astrofizicianul Gianluca Masi, fondatorul The Virtual Telescope Project, va coordona o transmisie cu imagini live realizate de astrofotografi care vor difuza eclipsa totală de Lună din întreaga lume, începând cu ora 03:30 (EST).