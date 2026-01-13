Antena Căutare
Home Power Couple Video Power Couple România, 13 ianuarie 2026. Mădălin Șerban s-a dezlănțuit la proba ”Au, mami!”: ”Am luat-o razna cu totul!”
Logo show

Power Couple România, 13 ianuarie 2026. Mădălin Șerban s-a dezlănțuit la proba ”Au, mami!”: ”Am luat-o razna cu totul!”

Episodul 5 din data de 13 ianuarie 2026 al emisiunii Power Couple România - La bine și la greu, sezonul 3. Mădălin Șerban s-a dezlănțuit la proba ”Au, mami!” și a țipat cât a putut de tare. ”Am luat-o razna cu totul!”, a spus acesta. Băieții au de înfruntat proba considerată cea mai dificilă, ”Au, mami!”, testul care simulează contracțiile din timpul unei nașteri.
Marti, 13.01.2026, 21:40
x

Power Couple România, 13 ianuarie 2026. Răzvan Bănică, cel mai rezistent la durere în proba „Au, mami!”

Logo show Marti, 13.01.2026, 23:00 Power Couple România, 13 ianuarie 2026. Proba ”Au, mami!”. Cătălin Zmărăndescu a rupt o balustradă și s-a plimbat cu ea prin spital!

Power Couple România, 13 ianuarie 2026. Proba ”Au, mami!”. Cătălin Zmărăndescu a rupt o balustradă și s-a plimbat cu ea prin spital!

Logo show Marti, 13.01.2026, 22:40 Power Couple România, 13 ianuarie 2026. NiCK NND, după proba ”Au, mami!”: ”Cea mai cruntă durere!”

Power Couple România, 13 ianuarie 2026. NiCK NND, după proba ”Au, mami!”: ”Cea mai cruntă durere!”

Logo show Marti, 13.01.2026, 22:17 Power Couple România, 13 ianuarie 2026. A mușcat dintr-un adidas! Oase trece prin durerile nașterii la proba ”Au, mami!”

Power Couple România, 13 ianuarie 2026. A mușcat dintr-un adidas! Oase trece prin durerile nașterii la proba ”Au, mami!”

Logo show Marti, 13.01.2026, 22:06 Power Couple România, 13 ianuarie 2026. Proba ”Au, mami!”. Cătălin Rizea simte durerile unei nașteri: ”Vai de capul meu!”

Power Couple România, 13 ianuarie 2026. Proba ”Au, mami!”. Cătălin Rizea simte durerile unei nașteri: ”Vai de capul meu!”

Logo show Marti, 13.01.2026, 21:20 Power Couple România, 13 ianuarie 2026. Cât au investit fetele în Camera de invesții: ”Așa emoții nu am avut nici când am dat BAC-ul!”

Power Couple România, 13 ianuarie 2026. Cât au investit fetele în Camera de invesții: ”Așa emoții nu am avut nici când am dat BAC-ul!”

Logo show Marti, 13.01.2026, 20:50 Mireasa sezonul 13, 13 ianuarie 2026. Noutățile din acest sezon! Concurenții își vor putea folosi telefoanele

Mireasa sezonul 13, 13 ianuarie 2026. Noutățile din acest sezon! Concurenții își vor putea folosi telefoanele

Logo show Marti, 13.01.2026, 17:12 Mireasa sezonul 13, 13 ianuarie 2026. Fetele îl cunosc pe Adrian: Sunt puțin gelos!

Mireasa sezonul 13, 13 ianuarie 2026. Fetele îl cunosc pe Adrian: Sunt puțin gelos!

Logo show Marti, 13.01.2026, 17:05 Mireasa sezonul 13, 13 ianuarie 2026. Darius a răspuns întrebărilor adresate de fete

Mireasa sezonul 13, 13 ianuarie 2026. Darius a răspuns întrebărilor adresate de fete

Logo show Marti, 13.01.2026, 16:45 Mireasa sezonul 13, 13 ianuarie 2026. Fetele au putut să-i adreseze lui Dorian întrebări de cunoaștere

Mireasa sezonul 13, 13 ianuarie 2026. Fetele au putut să-i adreseze lui Dorian întrebări de cunoaștere

Logo show Marti, 13.01.2026, 16:11 Mireasa sezonul 13, 13 ianuarie 2026. Doamna Melinda, mama lui Darius, detalii cutremurătoare din trecut

Mireasa sezonul 13, 13 ianuarie 2026. Doamna Melinda, mama lui Darius, detalii cutremurătoare din trecut

Logo show Marti, 13.01.2026, 15:29 Mireasa sezonul 13, 13 ianuarie 2026. Cum arată partenera ideală în viziunea lui Alexandru! Concurentul, la prima interacțiune cu fetele

Mireasa sezonul 13, 13 ianuarie 2026. Cum arată partenera ideală în viziunea lui Alexandru! Concurentul, la prima interacțiune cu fetele

Logo show Marti, 13.01.2026, 15:11
x