Power Couple România, 13 ianuarie 2026. Mădălin Șerban s-a dezlănțuit la proba ”Au, mami!”: ”Am luat-o razna cu totul!”

Episodul 5 din data de 13 ianuarie 2026 al emisiunii Power Couple România - La bine și la greu, sezonul 3. Mădălin Șerban s-a dezlănțuit la proba ”Au, mami!” și a țipat cât a putut de tare. ”Am luat-o razna cu totul!”, a spus acesta. Băieții au de înfruntat proba considerată cea mai dificilă, ”Au, mami!”, testul care simulează contracțiile din timpul unei nașteri.

Marti, 13.01.2026, 21:40