Power Couple România, 14 ianuarie 2026. Mădălin Șerban și Dilinca & Andrei Niculae și Claudia Cîrjan, debusolați la proba de cuplu: Hai să ne calmăm!

Episodul 6 din data de 14 ianuarie 2026 al emisiunii Power Couple România - La bine și la greu, sezonul 3. Mădălin Șerban și Dilinca & Andrei Niculae și Claudia Cîrjan au parte de neînțelegeri la proba ”Pe aripile vântului”. În ruda 1 ea spune, de după un paravan, de ce haine are nevoie, iar el le alege. În runda 2 rufele trebuie întinse pe sârmă.

Miercuri, 14.01.2026, 22:37