Power Couple România, 14 ianuarie 2026. Marius și Simona Urzică & Maria Pitică și Oase, nervi la proba de cuplu ”Pe aripile vântului”

Episodul 6 din data de 14 ianuarie 2026 al emisiunii Power Couple România - La bine și la greu, sezonul 3. Marius și Simona Urzică & Maria Pitică și Oase au parte de monete tensionate la proba de cuplu ”Pe aripile vântului”. În prima etapă, ea îi indică de după un paravan ce articole vestimentare sunt necesare pentru runda a doua, iar el trebuie să le aleagă corect. În cea de-a doua parte a probei, rufele trebuie întinse pe sârmă.

Miercuri, 14.01.2026, 22:13