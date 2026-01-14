Power Couple România, 14 ianuarie 2026. Sandra Izbașa și Răzvan Bănică & Mitzuu și Ariana, probleme la proba de cuplu: Sper că nu te apucă plânsul!

Episodul 6 din data de 14 ianuarie 2026 al emisiunii Power Couple România - La bine și la greu, sezonul 3. Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, alături de Mitzuu și Ariana, trec prin proba de cuplu „Pe aripile vântului”. Emoțiile cresc rapid, mai ales când Sandra îi spune lui Răzvan: „Sper că nu te apucă plânsul!”. „Așteptam să vină tunamiul peste noi!” a aspus Răzvan la începutul probei a doua.

Miercuri, 14.01.2026, 20:56