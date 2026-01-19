Power Couple România, 19 ianuarie 2026. Claudia Cîrjan și Andrei Niculae, la cea mai grea probă a băieților: "Nici Claudia Schiffer n-a jucat așa cum ai jucat tu!"

Episodul 7 din data de 19 ianuarie 2026 al emisiunii Power Couple România - La bine și la greu, sezonul 3. Dani Oțil a pregătit pentru cele opt cupluri ”cea mai grea probă de până acum”. Băieții vor sta într-o cabină cu căștile pe urechi și vor trebui să intuiască ce le spun fetele după mimica buzelor. Iată cum s-a descurcat cuplul Claudia Cîrjan și Andrei Niculae la provocarea „Taci și ascultă-mă!”

Luni, 19.01.2026, 21:30