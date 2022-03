Momentul emoționant în care o fostă concurentă de la „Prețul cel bun” a fost cerută în căsătorie în vacanța câștigată la show

Concurenții care trec pragul platoului Prețul cel bun au parte de momente neașteptate și câștiguri pe măsura așteptărilor. Participanții reușesc să plece acasă cu cele mai spectaculoase premii și cu amintiri de neuitat.

Emoțiile, presiunea și adrenalina ating cote maxime atunci când în joc se află o vacanță exotică. Multe persoanje tânjesc după acest premiu spectaculos, însă un singur norocos va pleca într-o destinație de vis.

Nicoleta se numără printre cei care au câștigat o excursie senzațională la Disneyland Paris, Mexic, dar și în alte locații superbe, semn că show-ul de divertisment aduce zâmbete pe fețele oamenilor.

Fiecare concurent are șansa sa în cadrul show-ului Prețul cel bun. Chiar dacă nu reușesc să câștige vacanța mult dorită, mulți dintre ei părăsesc platoul emisiunii cu electrocasnice, premii în bani sau automobile.

Din imagini se poarte observa faptul că participanii au savurat fiecare clipă în locațiile exotice. Aceștia au întâmpinat noi culturi, oameni, experiențe etc.

O fostă concurentă de la Prețul cel bun a fost cerută în căsătorie, în vacanța exotică câștigată la show

Vacanțele oferite de Prețul cel bun aduc și momente de-a dreptul senzaționale. O concurentă a avut parte de cea mai frumoasă cerere în căsătorie în excursia pe care a câștigat-o în cadrul show-ului.

Tânăra a plecat în vacanță alături de iubitul său, care i-a pregătit o surpriză pe măsura așteptărilor sale. Aceasta a fost cerută de soție de la înălțime, într-un peisaj care îți taie respirația.

Evenimentul a luat-o prin surprindere pe frumoasa noastră fostă concurentă care a răspuns un mare „Da”. Un lucru este evident, câștigătoarea s-a bucurat din plin de vacanța oferită de Prețul cel bun, care a venit la pachet cu un moment de care o să își amintească mereu.

Cum se desfășoară show-ul Prețul cel bun de la Antena 1

Și de data aceasta zeci de concurenți își vor testa inspirația în ceea ce privește Prețul cel bun, dar, mai ales, vor încerca să ajungă cât mai departe în concurs și să plece acasă cu premii incredibile. De la automobile, aparatură electrocasnică, sau chiar premii în bani, Prețul cel bun oferă tuturor concurenților o șansă la câștig.

Săptămânal, de luni până vineri, începând cu ora 18:00, telespectatorii Antena 1 se bucură de un spectacol plin cu energie bună și câștiguri valoroase.

Prețul cel bun (The Price is Right) este o emisiune de divertisment, de tip concurs, în care participanții concurează pentru a câștiga premii în bani și produse, aproximând sau ghicind exact prețul unor produse prezentate.

Selectați din public, concurenții trebuie să liciteze prețul unui produs, încercând să ajungă cât mai aproape de suma corectă, dar fără să o depășească. În fiecare ediție, participanții trebuie să ghicească valoarea premiilor puse în joc printr-o serie de jocuri amuzante, probe interactive şi faze eliminatorii, la finalul cărora pot câștiga bani sau obiecte valoroase.

De la aparatură electrocasnică, automobile sau chiar premii în bani, Prețul cel bun oferă tuturor concurenților o șansă la câștig. În ultimii 50 de ani, formatul a fost realizat aproape pe tot mapamondul bucurându-se de un real succes.