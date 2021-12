Prețul cel bun, 2 decembrie 2021. Eugen, poveste impresionantă de pe frontul de luptă. Concurentul a vorbit despre un moment greu

Eugen a fost cel de-al patrulea concurent ales de Andrei Ștefănescu pentru a participa la primele licitații de la Prețul cel bun, din ediția de pe 2 decembrie 2021. Acesta s-a alăturat colegilor într-o avalanșă de aplauze, iar povestea sa a lăsat cu gura căscată pe toată lumea.

După ce a ghicit prețul cel bun al unui robot de bucătărie multifuncțional, Eugen a fost chematde Liviu Vârciu alături de el pentru a merge spre următoarea etapă a concursului. Bărbatul nu a scăpat de întrebările prezentatorul TV.

Eugen și-a spus povestea emoționantă de pe frontul de luptă, chiar la Prețul cel bun

Pentru că ediția 61 din Prețul cel bun este una foarte specială, avem alături adevărați eroi, printre care se află și Eugen, care la 31 de ani a devenit veteran de război, după ce o bombă a explodat la 2 metri de el în Afganistan.

„Nu am făcut armată, în anul în care m-am angajat nu se mai făcea armata. Nu a fost obligatorie, dar eu mi-am dorit să ajung în armată. În 2009 m-am angajat, am fost încadrat în Batalionul 2 Infanterie Călugăreni. Am plecat cu ei într-o misiune în Afganistan în 2011, iar din nefericire am fost rănit și mi-am pierdut și un camarad. Am fost internat 5 luni într-un spital din Germania și am suferit 26 de operații.

Citește și: Prețul cel bun, 25 noiembrie 2021. Iuliana Luciu a impresionat într-o rochie din satin cu crapătură dublă

A fost o mașină capcană în care s-au aflat 500 de kilograme de explozibil, a fost prima mașină care a atacat convoiul românesc.”, a dezvăluit Eugen la Prețul cel bun, vizibil mândru.

Cum se desfășoară show-ul Prețul cel bun de la Antena 1

Săptămânal, de luni până vineri, începând cu ora 18:00, telespectatorii Antena 1 se bucură de un spectacol plin cu energie bună și câștiguri valoroase.

Iuliana Luciu, Matias Alexandro, Marian Olteanu și Ramona Tibrin sunt cei patru co-prezentatori ce vor fi alături de Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu în quiz show-ul de la Antena 1. Zeci de concurenți își testează sub ghidajul lor inspirația în ceea ce privește Prețul cel bun, dar, mai ales, încercă să ajungă cât mai departe în concurs și să plece acasă cu premii incredibile.

Selectați din public, concurenții trebuie să liciteze prețul unui produs, încercând să ajungă cât mai aproape de suma corectă, dar fără să o depășească. În fiecare ediție, participanții trebuie să ghicească valoarea premiilor puse în joc printr-o serie de jocuri amuzante, probe interactive şi faze eliminatorii, la finalul cărora pot câștiga bani sau obiecte valoroase.

Citește și: Prețul cel bun, 24 noiembrie 2021. Doamna Mariana a trecut de Roată și a plecat acasă cu marele premiu: o vacanță în Turcia

De la aparatură electrocasnică, automobile sau chiar premii în bani, Prețul cel bun oferă tuturor concurenților o șansă la câștig. În ultimii 50 de ani, formatul a fost realizat aproape pe tot mapamondul bucurându-se de un real succes.

Publicul de acasă poate juca Prețul cel Bun pe aplicația Antena 1 ( Google Play > https://bit.ly/3yNufQp / App Store https://apple.co/3fxFC7p), unde se organizează frecvent sondaje și se lansează provocări cu premii. La fel ca în platoul emisiunii, utilizatorii aplicației sunt puși în situația de a estima prețuri pentru a primi abonamente Antena PLAY și alte surprize.