„La copii cum te prezinți?”. Armand le-a înnebunit pe concurentele de la Rămân cu tine! Ce talent ascuns are pretendentul

citește și: Detalii picante după întâlnirea de la Rămân cu tine! Ce a dezvăluit Sergiu Balaban despre Dina: „Nu puteți să dați pe post”

Apoi, prin intermediul filmului de prezentare, concurentele din emisiunea „Rămân cu tine” de la Antena 1 l-au putut cunoaște mai bine pe Armand.

„Îmi place foarte mult să călătoresc, ca să mă relaxez plec în fiecare lună într-un business trip. Îmi place foarte mult să cunosc locuri noi. Cea mai plăcută, frumoasă și extraordinară experiență pe care am avut-o a fost o cină cu Steven Spielberg. Sport am făcut dintotdeauna, apoi am continuat cu artele marțiale. Am fost vicecampion național la skandenberg, dar apoi m-am îndrăgostit de fitness. Îmi doresc ca jumătatea mea să mă completeze, fiindcă de aia i se spune jumătate”, a fost dezvăluirea tânărului.

Armand, pretendent în ediția a treia a emisiunii „Rămân cu tine” de la Antena 1