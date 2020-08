„La fix! Dacă te întorci acuma, direct mare pup”. Edy Adrian a făcut spectacol la emisiunea Rămân cu tine: „Țelul meu este să fac bani”

„Locuiesc singur, conduc numai mașini frumoase. E ceva ce-mi place, ce mă motivează. Îmi face plăcere să mă duc la muncă. Îmi câștig existența fiind șoferul unui om de afaceri. Sunt doar șoferul, dar când îmi pun ceva în cap, întotdeauna îmi iese. Țelul meu este să produc bani, pentru că am alte gânduri.

Anul acesta vreau să îmi schimb mașina și să-mi iau apartament. Mi-ar plăcea să ies cu o fată matură, care să mă înțeleagă, să mă respecte, să mă accepte așa cum sunt și să arate bine. Îmi place să alerg și să am grijă de mine. Sunt sufletist, amuzant și sincer”, a dezvăluit pretendentul din a treia ediție a emisiunii „Rămân cu tine”, de la Antena 1.

Edy Adrian și Florentina, în a treia ediție a emisiunii „Rămân cu tine” de la Antena 1

Surpriza a fost mare atunci când doar patru concurente au mai rămas interesate de Edy Adrian. Apoi, tânărul a pregătit tinerelor un moment special, menit să le convingă că merită o șansă! La final, doar Florentina a mai dorit să iasă la o întâlnire cu Edy Adrian!

„Rămân cu tine”, show-ul de dating prezentat de Liviu Vârciu, poate fi urmărit în fiecare luni şi marţi, de la 20:30 pe Antena 1 şi Antena Play.

Despre emisiunea „Rămân cu tine” de la Antena 1

La emisiunea „Râmân cu tine” de la Antena 1, douăzeci de femei își caută bărbatul visurilor într-un show de întâlniri provocator și plin de surprize. Fiecare dintre ele are propriile așteptări și dorinţe de la bărbatul pe care îl vor alături, iar Liviu Vârciu le va ajuta să găsească partenerul visat.

Din mai mulți potențiali parteneri care se vor prezenta în fața lor, fiecare doamnă sau domnișoară are posibilitatea să aleagă cu cine şi-ar dori să rămână! Apoi, totul ține de concurente și de tânărul ales ca să ajungă să spună clar și răspicat: „Rămân cu tine”!

În ultimii 20 de ani, formatul Take me out a fost realizat aproape pe tot mapamondul, bucurându-se de un mare succes în țări precum Marea Britanie, Germania, Danemarca, Italia, Olanda, Canada. Indonesia, Korea, Irlanda, Thailanda, Franța, Belgia, China sau Australia.