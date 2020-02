Andrei a ignorat rugămintea Ioanei. Încolțit de Eva, a fost nevoit să spună adevărul: „Te cunosc prea bine. Spune-mi ce-ai făcut!”

„Azi dimineață, când am trecut pe la spital, am trecut pe la laborator și am vorbit să se refacă testul de paternitate, fără să știe Ioana”, i-a mărturisit Andrei.

Andrei este convins că Robert este tatăl biologic al copilului, din moment ce nu a moștenit problemele lui de sănătate.

„E și copilul lui Robert, ala cum și tu ești și copilul unei alte femei. Dar eu sunt mama ta. Vezi tu, poate ai moștenit de la ea ochii sau părul, dar gândurile astea frumoase, de la mine le ai”, i-a spus Eva.