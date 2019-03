Spectacol savuros și plin de surprize, în cea de-a treia ediție a emisiunii „Scena misterelor”. Romică Țociu i-a tăiat pantalonii lui Dan Negru

Scena misterelor, ediția 3. Un show savuros și plin de surprize! Cea de-a treia ediție a emisiunii „Scena misterelor” a adus publicului transformări uluitoare, care le-au pus în dificultate pe vedetele din platou. Romică Țociu a fost pus pe șotii – și-a făcut implant de păr „de mistreț” și și-a adus o asistentă superbă cu ajutorul căreia i-a tăiat pantalonii lui Dan Negru, cu foarfeca.

Scena misterelor, ediția 3. La începutul ediției, Romică Țociu a avut o apariție de senzație. Și-a făcut implant de păr, dar nu de păr banal de om, ci de mistreț, și a făcut un anunț bombă – vrea să se însoare, deși este căsătorit.

„Eu n-am mai avut păr de la grădiniță. Îți dai seama ce mare bucurie pe mine? Am fost la un medic de acesta italian și mi-a dat cu 10 lei firul de păr. E mai ieftin ca laleaua. Nu e păr de om. Mi-am pus păr de porc mistreț. Mi-a zis doctorul că se mișcă o perioadă, o lună-două, de colo-colo. Am trecut pe aici, a leșinat femeia de serviciu”, a spus Romică Țociu.

„Vreau să mă însor, Dănuț”, l-a anunțat el pe Dan Negru, care i-a amintit imediat că el este deja însurat.

Scena misterelor, ediția 3. Fata Albastră din Avatar a fost lăsată fără sutien de Daniel Ilie, Varză de la „iUmor”, într-o scenetă pusă la cale de Dan Negru, ca să-i ajute pe concurenți să ghicească vedetea din spatele măștii.

Câteva vedete invitate să ghicească cine se află în spatele măștii au intuit repede cine este celebritatea devenită Fata Albastră din „Avatar”. În ochii unor vedete, pe Anna Lesko a trădat-o modul ei special de a se mișca.

Scena misterelor, ediția 3. Dan Negru a lansat cea mai haioasă provocare, în cea de-a treia ediția a emisiunii „Scena misterelor”. Vedetele împărțite în tabăra Galacticilor și în cea a Starurilor au încercat să își ajute coechipierii să ghicească cui le aparțin corpurile pe care le au, în jocul „Cine sunt?”.

Mai exact, câteva vedete din fiecare tabără au fost invitate de Dan Negru în spatele unor panouri cu chipuri decupate, fără ca celebritățile să aibă habar ce personaje sunt reprezentate pe aceste panouri.

Vedetele din spatele panourilor au avut voie să pună mai multe întrebări, iar coechipierii lor au putut răspunde doar cu „da” sau „nu”.

„Asta este, o să îi zgârii mașina. Nu, îi fur oglinzile”, a spus Seleși, supărat pe Dan Negru.

Scena misterelor, ediția 3. Invitați la „Scena misterelor", Alin Gheorghişan și Nicodim Ungureanu, pompieri, l-au ajutat pe Ginghis Han să se facă pompier. Deghizarea senzațională le-a pus în mare încurcătură pe vedetele din echipa Galacticilor și din cea a Starurilor.

„Vreau și eu un loc de muncă aici la dumneavoastră, la pompieri, pentru că mă simt vinovat. Am făcut pârjol. Am dat foc la imperii. Am pârjolit China până în Rusia. Te rog, șefu, vreau să sting niște incendii să îmi spăl numele”, a spus Ginghis Han, plin de căință.

A fost extrem de dificilă misiunea de a ghici vedeta din spatele măștii – Laura Lavric.

Scena misterelor, ediția 3. Actrița Tania Popa a fost în tandrețuri cu… taurul Ferdinand din filmul animat omonim. În sceneta pusă la cale de Dan Negru, ca să-i ajute pe concurenți să ghicească vedeta deghizată în taurul Ferdinand, Tania Popa, în rolul unei femei de moravuri ușoare, a făcut încercări disperate de a seduce personajul, în Las Vegas.

Ferdinand a fost și pălmuit de Tania Popa, după ce a insistat să plece, ca să joace la păcănele. Bietul taur a fost nimeni altul decât Jean de la Craiova.

Scena misterelor, ediția 3. Un Elvis Presley manelist, cu barbă și cu un dinte de aur, a cântat în cea de-a treia ediție a emisiunii „Scena misterelor”, punând în dificultate vedetele provocate să ghicească cine se află în spatele măștii.

Pepe, Diana Munteanu, Cosmin Seleși, Maria Cârneci și Șerban Copoț, din echipa Galacticilor, și Dorian Popa, Rona Hartner, Andrei Duban, Amna și Cezar Ouatu, din cea a Starurilor au avut probleme în a ghici că Nico se afla în spatele măștii.

Scena misterelor, ediția 3. Romică Țociu l-a păcălit pe Dan Negru. L-a rugat să închidă ochii și i-a tăiat pantalonii cu foarfeca.

„Ești demodat, Dane! Dane, ai cuvântul meu de onoare, în viața ta nu ai fost mai sexy decât acum”, i-a spus Romică Țociu.

Scena misterelor, ediția 3. Noe și-a lăsat Arca și a venit să cânte la „Scena misterelor”, în cea de-a treia ediție a emisiunii, într-o deghizare incredibilă. Lângă el au dansat… un hipopotam și o maimuță.

Noe a cântat melodia „The Lion Sleeps Tonight", cu sobrietate.

Deghizat în Noe a fost Petre Roman. Dar ce echipă a ghicit prima? Vedetele din echipa Glacticilor și cele din echipa Starurilor s-au contrazis pe această temă.

Scena misterelor, ediția 3. Maria Cârneci a fost înghesuită într-o cabină telefonică de un oaspete… fierbinte, în cea de-a treia ediție a emisiunii „Scena misterelor”, într-una dintre provocările lui Dan Negru în urma căreia vedetele au putut câștiga indicii.

Scena misterelor, ediția 3. Shrek a venit să ceară un lifting facial de la „medicul fals” Claudiu Bleonț. Vedetelor le-a fost greu să ghicească cine s-a aflat în spatele măștii - Helmut Duckadam.

Scena misterelor, ediția 3. Vedetele Pepe, Diana Munteanu, Cosmin Seleși, Maria Cârneci și Șerban Copoț, din echipa Galacticilor, au câștigat cea de-a treia ediție a emisiunii „Scena Misterelor".

Premiul de 1.000 de euro câștigat de vedete a fost donat de vedete lui Adrian, un băiețel în vârstă de patru ani, care suferă de autism atipic.

