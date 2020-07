FOTO | Oau! Brigitte Pastramă, apariție suprinzătoare alături de Florin la ziua lui "Paris Hilton" de România

"Nu e bine să te căsătorești cu un om pe care l-ai cunoscut într-un timp extrem de scurt"

”Surori” fiind, așa cum se aude în showbiz, Diana Bianca a avut un cuvânt de spus atunci când a fost vorba despre căsătoria Brigittei cu Florin Pastarmă.

”Eu am sprijinit-o mereu pentru că Brigitte este prietena mea. Eu am zis că-i prea repede. Nu e bine să te căsătorești cu un om pe care l-ai cunoscut într-un timp extrem de scurt. Am putut să îi dau un sfat privitor la faptul că nu este momentul încă, dar atât. Mai mult de atât nu am ce face. (…) Nu știu cum o să fie adaptarea dintre ei în viața de zi cu zi. Brigitte are un fel de a se comporta, el are alt stil și nu știu în ce măsură se vor armoniza ei”, a declarat Diana Bianca.

Brigitte se află în plin scandal cu fiul său

Fiul lui Brigitte Pastramă este în scandal cu mama sa, după ce aceasta l-a dat afară din casă. Tânărul a povesti în platoul de la Xtra Night Show care este de fapt, povestea lui de viață.

Brigitte susține că fiul ei i-a distrus casa!

Fiul lui Brigitte se afla în scandal cu propria mama, după ce aceasta l-a dat afară din casă. ”Până la 13 ani m-a crescut bunica”, a spus acesta.

Baiatul a povestit ca a ramas orfan de tată de la vârsta de doi ani. De atunci și până la vârsta de 13 ani ar fi fost crescut de bunica lui, după cum declara Robert la Xtra Night Show., apoi a fost adus la București.

Război pe moștenire între Brigitte și fiul ei! Tânărul face dezvăluiri incredibile despre mama sa, căreia îi aduce acuzații grave! |Video

Tânărul recunoaște că a încercat o scurta perioadă de timp sa fumeze țigări interzise, dar și-ar fi dat seama ca nu este de el și ar fi renunțăt.

Robert a povestit ca a mai stat la Ilie Năstase încă șase luni după ce tenismenul ar fi divorțat de Briggite.

"El mi-a spus ca eu sunt un golan și că o să fac pușcărie", a declarat Robert.

Brigitte, pe de altă parte, susține că gestul ei este îndreptățit deoarece, în caz contrar, ar fi riscat chiar ea pușcăria.