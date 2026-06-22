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Poză nevăzută cu Prințul William, dezvăluită de Kate Middleton

Prințesa de Wales a făcut publică o fotografie cu Prințul William cu două ocazii speciale. Ziua de naștere a acestuia și Ziua Tatălui.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 22 Iunie 2026, 14:00 | Actualizat Luni, 22 Iunie 2026, 14:17
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Poză nevăzută cu Prințul William, dezvăluită de Kate Middleton | Profimedia Images
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Prințul William are astăzi motive duble de sărbătoare. Moștenitorul tronului britanic a împlinit 44 de ani chiar de Ziua Tatălui.

Poză nevăzută cu Prințul William, dezvăluită de Kate Middleton

Familia sa a marcat momentul printr-un mesaj emoționant și o fotografie nouă, publicată pe rețelele sociale.

În imaginea inedită, care nu a mai fost văzută până acum, Prințul de Wales apare alături de fiica sa, Prințesa Charlotte, în grădina Palatului Kensington. Fotografia a fost realizată după participarea familiei la ceremonia Trooping the Colour și a fost însoțită de un mesaj special din partea copiilor săi.

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„La mulți ani și o Zi a Tatălui fericită celui mai bun tată din lume! Te iubim foarte mult”, au transmis George, Charlotte și Louis.

Potrivit presei britanice, William își petrece ziua într-un cadru restrâns, alături de soția sa, Kate Middleton, și cei trei copii. Experta regală Jennie Bond este de părere că prințul se bucură din plin de atenția primită din partea familiei, mai ales după anul dificil prin care au trecut cu toții.

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„Nu cred că Catherine avea nevoie de un motiv special pentru a-și răsfăța soțul. Cei doi par mai apropiați ca niciodată și mult mai deschiși în privința sentimentelor lor după diagnosticul de cancer al prințesei”, a declarat aceasta.

În opinia expertei, faptul că aniversarea lui William coincide cu Ziua Tatălui transformă weekendul într-o adevărată sărbătoare dedicată în întregime viitorului rege al Marii Britanii.

La ce evenimente a mai luat parte Prințul William alături de Prințesa Kate

Ultimele zile au fost extrem de aglomerate pentru Prințul de Wales. Weekendul trecut a participat, alături de familie, la tradiționala paradă Trooping the Colour. Luni a fost prezent la procesiunea anuală Garter Day, iar miercuri a însoțit-o pe Kate la prestigiosul eveniment Royal Ascot. De asemenea, joi a avut mai multe angajamente oficiale în comitatul Devon.

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În ceea ce privește cadourile primite cu această ocazie, Jennie Bond crede că cei trei copii ai prințului au ales daruri amuzante și personale. Printre variantele luate în calcul se numără obiecte legate de pasiunea sa pentru fotbal sau chiar jocuri video, William recunoscând în trecut că îi place să petreacă timp în fața consolei.

Cât despre Kate, experta este convinsă că a pregătit ceva mult mai romantic. Nu este exclus ca prințesa să fi făcut chiar unul dintre deserturile preferate ale soțului său, celebrul tort din biscuiți și ciocolată, un preparat care a avut un loc special inclusiv la nunta lor.

Ziua aniversară a lui William este și un moment de reflecție. Prințul a mărturisit în repetate rânduri că se gândește aproape zilnic la mama sa, Prințesa Diana. Potrivit experților regali, amintirea acesteia este cu atât mai puternică în astfel de momente speciale.

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Prințul William Arthur Philip Louis s-a născut pe 21 iunie 1982, la Spitalul St. Mary's din Londra. A fost primul fiu al Regelui Charles și al Prințesei Diana și a venit pe lume cântărind puțin peste trei kilograme. La doar nouă luni, el a însoțit-o pe Diana și pe Charles într-un turneu oficial în Australia și Noua Zeelandă, o decizie care a încălcat tradiția vremii, potrivit căreia copiii regali rămâneau acasă în grija bonelor.

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