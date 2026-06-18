Prințul George va începe studiile la un colegiu prestigios. Viitorul rege al Marii Britanii urmează exemplul tatălui său, Prințul William, care a studiat la aceeași instituție de elită.

Unde va studia Prințul George din toamnă. Viitorul rege al Marii Britanii calcă pe urmele tatălui său, Prințul William | Getty Images

Palatul Kensington a confirmat că Prințul George va începe studiile la prestigiosul Eton College în luna septembrie, alegere care îl plasează pe urmele tatălui său, Prințul William, absolvent al aceleiași instituții de învățământ.

Unde va studia Prințul George din toamnă

Cel mai mare dintre copiii Prințului și Prințesei de Wales va împlini 13 ani luna viitoare, vârsta la care elevii sunt admiși la celebra școală privată din Berkshire. Prințul George este al doilea în linia de succesiune la tronul britanic și este considerat viitorul rege al Marii Britanii.

Decizia familiei regale a pus capăt lunilor de speculații privind viitorul educațional al tânărului prinț. Până acum, George a studiat la Lambrook School din Berkshire, alături de sora sa, Prințesa Charlotte, și de fratele său mai mic, Prințul Louis.

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În spațiul public au circulat numeroase variante privind alegerea unei noi școli, inclusiv Marlborough College, instituția la care a studiat Catherine, Prințesa de Wales. În cele din urmă, familia regală a optat pentru una dintre cele mai tradiționale și prestigioase școli din Regatul Unit.

Fondat în anul 1440 de regele Henric al VI-lea, Eton College este una dintre cele mai renumite instituții de învățământ din lume. De-a lungul istoriei sale, școala a format numeroase personalități marcante, inclusiv 20 de prim-miniștri britanici.

Viitorul rege al Marii Britanii calcă pe urmele tatălui său, Prințul William

Prințul George nu este singurul membru al familiei regale care a studiat aici. Tatăl său, Prințul William, unchiul său, Prințul Harry, dar și Charles Spencer, fratele regretatei Prințese Diana, au urmat cursurile acestei instituții de elită.

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Odată cu începerea noului an școlar, George va deveni elev intern. Eton College dispune de 25 de cămine, fiecare găzduind aproximativ 55 de elevi, supravegheați de personal specializat. Un avantaj important al școlii este faptul că fiecare elev beneficiază de propria cameră.

Specialiștii în educație consideră că alegerea este una firească pentru viitorul monarh. Melanie Sanderson, redactor-șef al Good Schools Guide, a descris Eton drept o instituție care combină tradiția cu o viziune modernă asupra educației.

„În ciuda clădirilor sale istorice, Eton este o școală modernă, cu o perspectivă progresistă. Majoritatea băieților care ajung aici la 13 ani nu știu ce le rezervă viitorul. În cazul Prințului George, situația este diferită. El are un destin aparte, iar părinții săi au considerat că Eton reprezintă cea mai bună pregătire pentru rolul său în familia regală modernă”, a explicat aceasta.

Printre absolvenții celebri ai colegiului se numără foștii premieri David Cameron și Boris Johnson, dar și actori precum Eddie Redmayne, Tom Hiddleston, Damian Lewis și Dominic West.

Anunțul privind alegerea școlii a generat numeroase reacții pe rețelele de socializare, unde decizia familiei regale a fost intens dezbătută. Cu toate acestea, pentru mulți observatori ai monarhiei britanice, alegerea lui Eton College reprezintă un pas firesc în pregătirea viitorului suveran al Regatului Unit.