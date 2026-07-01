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Prințesa Diana a apărut public pentru ultima oară pe 1 iulie 1997. Atunci împlinea 36 de ani

Nimeni nu știa că la vârsta de 36 de ani, Prințesa Diana își va serba ziua pentru ultima oară. Aceasta a apărut public pentru ultima oară pe 1 iulie 1997.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 01 Iulie 2026, 13:17 | Actualizat Miercuri, 01 Iulie 2026, 13:40
Prințesa Diana a apărut public pentru ultima oară pe 1 iulie 1997. Atunci împlinea 36 de ani | GettyImages
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Pe 1 iulie 1997, Lady Diana și-a sărbătorit cea de-a 36-a aniversare, fără să știe că avea să fie ultima din viața sa.

Prințesa Diana a apărut public pentru ultima oară pe 1 iulie 1997

La doar două luni distanță, pe 31 august, Prințesa de Wales își pierdea viața în tragicul accident rutier de la Paris, un eveniment care a șocat întreaga lume. Ultima ei aniversare a rămas în memoria publicului nu doar prin încărcătura emoțională, ci și prin una dintre cele mai elegante apariții ale sale.

În seara zilei de 1 iulie, Diana a participat la gala organizată pentru celebrarea centenarului Tate Gallery din Londra. Pentru această ocazie a ales o rochie neagră spectaculoasă, semnată de designerul Jacques Azagury, unul dintre creatorii vestimentari în care avea cea mai mare încredere în ultimii ani ai vieții.

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Ținuta a atras imediat atenția. În familia regală britanică, negrul era asociat aproape exclusiv cu perioadele de doliu, astfel că alegerea unei astfel de rochii pentru un eveniment festiv a fost considerată un gest îndrăzneț și neobișnuit. Rochia, realizată din dantelă Chantilly, cu bretele din satin și broderii lucrate manual, a fost creată special pentru ziua ei și i-a fost oferită chiar în dar. Designerul avea să povestească ulterior că Diana intenționa inițial să poarte o altă ținută, însă s-a răzgândit în ultimul moment după ce a văzut creația, arată acest site.

Aniversarea avea și o puternică încărcătură simbolică. Era prima pe care o petrecea după divorțul de prințul Charles, oficializat în 1996, și marca începutul unei noi etape din viața sa, în care își dorea să fie definită prin propriile alegeri și proiecte.

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Pentru apariția de la gală, Lady Diana și-a completat ținuta cu un impresionant colier cu smaralde și diamante, alături de cercei asortați. Bijuteriile proveneau din colecția familiei regale și fuseseră oferite de regina Elisabeta a II-a. Înainte de a intra în clădire, prințesa și-a făcut timp să îi salute pe oamenii care o așteptau afară. Mulți veniseră special pentru a-i ura „La mulți ani”, oferindu-i flori și felicitări, iar ea, așa cum obișnuia, a stat de vorbă cu ei și le-a răspuns cu zâmbetul care a consacrat-o.

Detalii despre Lady Diana

Fratele ei, Charles Spencer, avea să spună mai târziu că Diana avea un dar rar de a-i face pe oameni să se simtă importanți și ascultați, indiferent cine erau. La funeraliile prințesei, el și-a amintit cu emoție ultima întâlnire cu sora sa, chiar în ziua aniversării. A povestit că, în loc să organizeze o petrecere, Diana alesese să participe la un eveniment caritabil și că în acea seară „strălucea”.

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Aceeași impresie a avut-o și Jacques Azagury, care a descris-o drept o femeie mai încrezătoare și mai împăcată cu sine decât o văzuse vreodată. Designerul spunea că, după divorț, Diana părea pregătită să înceapă un nou capitol al vieții sale.

Născută pe 1 iulie 1961, sub numele de Diana Frances Spencer, Lady Diana a devenit una dintre cele mai iubite femei din lume după căsătoria cu prințul Charles. Dincolo de statutul regal, ea s-a remarcat prin implicarea în numeroase cauze umanitare, susținând copiii, persoanele vulnerabile, bolnavii de HIV/SIDA și campaniile împotriva minelor antipersonal.

La aproape 30 de ani de la moartea sa, Lady Diana continuă să fie un simbol al eleganței, empatiei și implicării sociale. Ultima ei aniversare și celebra rochie neagră purtată în acea seară au rămas imagini reprezentative ale unei femei care încerca să își construiască propriul drum, cu speranță și încredere, chiar înainte ca destinul să i se schimbe pentru totdeauna.

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