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A fost publicat portretul oficial al Prințului George cu ocazia zilei sale de naștere. A împlinit 13 ani

Prințul George este oficial adolescent! Casa Regală a Marii Britanii a publicat portretul oficial cu ocazia acestei zile extrem de speciale.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 22 Iulie 2026, 16:09 | Actualizat Miercuri, 22 Iulie 2026, 16:18
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A fost publicat portretul oficial al Prințului George cu ocazia zilei sale de naștere. A împlinit 13 ani | hepta.ro
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A fost publicată de Palatul Kensington o nouă fotografie a prințului George, cu ocazia împlinirii vârstei de 13 ani.

A fost publicat portretul oficial al Prințului George cu ocazia zilei sale de naștere

Imaginea îl surprinde pe George stând cu mâinile în buzunare, îmbrăcat într-o cămașă albă, cu guler deschis, și un costum închis la culoare. Fotografia a fost distribuită pe rețelele sociale, însoțită de mesajul: „La mulți ani, George!”, alături de un emoji în formă de confetti.

Fotografia a fost realizată luna trecută, la Palatul Kensington, imediat după ceremonia Trooping the Colour, de către fotograful Matt Porteous.

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George, fiul cel mare al prințului și prințesei de Wales, este al doilea în ordinea succesiunii la tronul Marii Britanii.

Portretul aniversar din acest an este mai sobru și mai matur decât cel de anul trecut, care avea un decor rural și îl înfățișa pe prinț în Norfolk, purtând o vestă în stil country și o brățară a prieteniei.

Noua imagine reflectă faptul că George a devenit adolescent și se pregătește să înceapă școala secundară în luna septembrie. El îi va urma tatălui său, prințul William, la prestigiosul colegiu privat Eton College, unde elevii sunt admiși, de regulă, la vârsta de 13 ani. Într-un interviu acordat la 18 ani, prințul William declara că s-a bucurat foarte mult de perioada petrecută la Eton. Internatul de băieți se află, de asemenea, aproape de reședința familiei Wales de pe domeniul Windsor.

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La Eton au studiat și unchiul lui George, prințul Harry, precum și străunchiul său, Charles Spencer, Earl Spencer. George va locui într-una dintre cele 25 de case de internat ale colegiului. Fiecare găzduiește aproximativ 55 de elevi și este administrată de personal rezidențial coordonat de un house master.

Până acum, George a învățat la Lambrook School, în Berkshire, alături de sora sa, Charlotte, și de fratele său mai mic, Louis, arată BBC.com.

Ce urmează pentru Prințul George

Ca pentru orice copil care începe școala secundară, această etapă reprezintă o schimbare importantă, iar din acest punct de vedere, prințul George nu este diferit de ceilalți. Prințul William și Catherine au încercat să le ofere copiilor o viață de familie cât mai apropiată de normal, în locuința lor de la Adelaide Cottage, aflată pe domeniul Windsor.

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Cu toate acestea, copilăria lui George s-a desfășurat sub privirile permanente ale publicului. În ultimii ani, el a fost introdus treptat în viața publică, participând, de exemplu, alături de tatăl său, la activități caritabile dedicate persoanelor fără adăpost în perioada Crăciunului.

În luna iunie, George a luat parte, alături de regele Charles și de alți membri importanți ai familiei regale, la parada Trooping the Colour, organizată la Londra pentru a marca ziua oficială de naștere a suveranului.

La începutul acestei luni, el a fost văzut împreună cu părinții săi la turneul de tenis Wimbledon.

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