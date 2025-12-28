A murit Brigitte Bardot. Actrița s-a stins din viață la 91 de ani. Care este motivul pentru care a părăsit lumea cinematografiei

Doliu în industria artistică din întreaga lume. Brigitte Bardot, actrița și cântăreața franceză, s-a stins din viață duminică, 28 decembrie 2025, la vârsta de 91 de ani.

Brigitte Bardot, cea mai frumoasă femeie a secolului XX și un adevărat simbol al cinematografiei franceze, a murit la vârsta de 91 de ani. Vestea tristă a fost făcută de Fundația Brigitte Bardot într-un comunicat de presă.

„Fundația Brigitte Bardot anunță cu imensă tristețe decesul fondatoarei ți președintei sale, doamna Brigitte Bardot, actrița și cântăreața de renume mondial, care a ales să renunțe la prestigioasa sa carieră pentru a-și dedica viața și energia bunăstării animalelor și Fundației sale", este textul folosit în comunicatul de presă, conform digi24.ro.

Brigitte Bardot a murit la vârsta de 91 de ani. Care este motivul pentru care a părăsit lumea cinematografiei în urmă cu aproximativ 50 de ani

La începutul lunii decembrie, celebra actriță și cântăreață își anunța fanii prin intermediul unui comunicat că starea ei de sănătate este stabilă. Așadar, vestea că Brigitte Bardot a murit a luat pe toată lumea prin surprindere.

Aceasta a lăsat în urma ei multă tristețe, dar și o fundație ce îi poartă numele. Actrița a decis să părăsească lumea cinematografiei în urmă cu aproximativ 50 de ani pentru a se dedica în totalitate activismului pentru protecția animalelor, protestând împotriva uciderii animalelor în diferite țări.

Cine a fost Brigitte Bardot

Brigitte Bardot a fost un nume celebru în industria artistică și un sex simbol al anilor 1960. Timp de 15 ani, aceasta a fost considerată cea mai frumoasă actriță a vremurilor. De asemenea, aceasta impresiona cu talentul său deosebit și calitățile vocale.

Celebra actriță s-a născut pe data de 28 septembrie 1934 în Paris, Franța. Chiar dacă își dorea să devină balerină, viața acesteia s-a schimbat complet în 1952, atunci când a decis să acorde o șansă actoriei.

În doar patru ani, Brigitte Bardot a ajuns un star internațional. Rolul controversat din „Și Dumnezeu...a creat femeia” (1956) i-a adus succesul.

La vârsta de doar 15 ani, celebra actriță și cântăreață a apărut pe coperta revistei Elle în 1950. Lansarea în industria modei i-a adus acesteia o mulțime de oportunități pe plan profesional, ajungând să joace în aproximativ 50 de filme.

Brigitte Bardot a mai apărut în filme precum „Le trou normand”, „En cas de malheur”, „Babette s'en va-t-en guerre”, „La vérité”, „Le mépris”, „La femme et le pantin”, „Les Bijoutiers du clair de lune” și „Vie privée”.

Succesul a venit la pachet cu sacrificii pentru celebra actriță și cântăreață. La momentul respectiv, Brigitte Bardot era cea mai fotografiată și urmărită femeie din lume. Paparazzi și fani erau pe urmele sale la orice pas.

Regretata actriță a avut parte și de o carieră spectaculoasă în industria muzicală, înregistrând versiunea originală a piesei „Je T’Aime ... Moi Non Plus”.

Deși avea un succes uriaș, Brigitte Bardot a decis să se retragă din lumea cinematografiei în 1973, ocupându-și timpul cu activismului pentru protecția animalelor.