Antena Căutare
Home Showbiz Vedete A murit Brigitte Bardot. Actrița s-a stins din viață la 91 de ani. Care este motivul pentru care a părăsit lumea cinematografiei

A murit Brigitte Bardot. Actrița s-a stins din viață la 91 de ani. Care este motivul pentru care a părăsit lumea cinematografiei

Doliu în industria artistică din întreaga lume. Brigitte Bardot, actrița și cântăreața franceză, s-a stins din viață duminică, 28 decembrie 2025, la vârsta de 91 de ani.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 28 Decembrie 2025, 12:24 | Actualizat Duminica, 28 Decembrie 2025, 13:10
Galerie
Brigitte Bardot, actrița și cântăreața franceză, s-a stins din viață duminică, 28 decembrie 2025, la vârsta de 91 de ani | gettyimages.com

Brigitte Bardot, cea mai frumoasă femeie a secolului XX și un adevărat simbol al cinematografiei franceze, a murit la vârsta de 91 de ani. Vestea tristă a fost făcută de Fundația Brigitte Bardot într-un comunicat de presă.

„Fundația Brigitte Bardot anunță cu imensă tristețe decesul fondatoarei ți președintei sale, doamna Brigitte Bardot, actrița și cântăreața de renume mondial, care a ales să renunțe la prestigioasa sa carieră pentru a-și dedica viața și energia bunăstării animalelor și Fundației sale", este textul folosit în comunicatul de presă, conform digi24.ro.

Brigitte Bardot a murit la vârsta de 91 de ani. Care este motivul pentru care a părăsit lumea cinematografiei în urmă cu aproximativ 50 de ani

La începutul lunii decembrie, celebra actriță și cântăreață își anunța fanii prin intermediul unui comunicat că starea ei de sănătate este stabilă. Așadar, vestea că Brigitte Bardot a murit a luat pe toată lumea prin surprindere.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Cum arătau pictorialele sexy de altădată. Așa pozau divele de la Hollywood când voiau să-și scoată în evidență calitățile fizice

Aceasta a lăsat în urma ei multă tristețe, dar și o fundație ce îi poartă numele. Actrița a decis să părăsească lumea cinematografiei în urmă cu aproximativ 50 de ani pentru a se dedica în totalitate activismului pentru protecția animalelor, protestând împotriva uciderii animalelor în diferite țări.

Cine a fost Brigitte Bardot

Brigitte Bardot a fost un nume celebru în industria artistică și un sex simbol al anilor 1960. Timp de 15 ani, aceasta a fost considerată cea mai frumoasă actriță a vremurilor. De asemenea, aceasta impresiona cu talentul său deosebit și calitățile vocale.

Celebra actriță s-a născut pe data de 28 septembrie 1934 în Paris, Franța. Chiar dacă își dorea să devină balerină, viața acesteia s-a schimbat complet în 1952, atunci când a decis să acorde o șansă actoriei.

În doar patru ani, Brigitte Bardot a ajuns un star internațional. Rolul controversat din „Și Dumnezeu...a creat femeia” (1956) i-a adus succesul.

La vârsta de doar 15 ani, celebra actriță și cântăreață a apărut pe coperta revistei Elle în 1950. Lansarea în industria modei i-a adus acesteia o mulțime de oportunități pe plan profesional, ajungând să joace în aproximativ 50 de filme.

Citește și: Îngerul lui Charlie care sfidează timpul cu un trup de invidiat la 80 de ani. Cum arată acum Jaclyn Smith

Brigitte Bardot a mai apărut în filme precum „Le trou normand”, „En cas de malheur”, „Babette s'en va-t-en guerre”, „La vérité”, „Le mépris”, „La femme et le pantin”, „Les Bijoutiers du clair de lune” și „Vie privée”.

Succesul a venit la pachet cu sacrificii pentru celebra actriță și cântăreață. La momentul respectiv, Brigitte Bardot era cea mai fotografiată și urmărită femeie din lume. Paparazzi și fani erau pe urmele sale la orice pas.

Regretata actriță a avut parte și de o carieră spectaculoasă în industria muzicală, înregistrând versiunea originală a piesei „Je T’Aime ... Moi Non Plus”.

Colaj cu Brigitte Bardot în două ipostaze diferite la vârste diferite
+6
Mai multe fotografii

Deși avea un succes uriaș, Brigitte Bardot a decis să se retragă din lumea cinematografiei în 1973, ocupându-și timpul cu activismului pentru protecția animalelor.

Cât a costat rochia purtată de Victoria Beckham la nunta fiicei celebrului chef Gordon Ramsay. Fiica ei, Harper, îi calc... Cum s-au pozat Radu Vâlcan și Adela Popescu pe plajă în Thailanda. Ce imagini înduioșătoare au publicat în mediul online...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ce decizie a putut lua Leonard Doroftei după ce a fost umilit şi numit cerşetor de români Ce decizie a putut lua Leonard Doroftei după ce a fost umilit şi numit cerşetor de români
Observatornews.ro A murit Brigitte Bardot. Legendara actriţă, emblematică cinematografiei franceze, avea 91 de ani A murit Brigitte Bardot. Legendara actriţă, emblematică cinematografiei franceze, avea 91 de ani
Antena 3 Europa se pregătește de ger năpraznic: Vortexul polar a fost dat peste cap, tot continentul va resimți asta în ianuarie Europa se pregătește de ger năpraznic: Vortexul polar a fost dat peste cap, tot continentul va resimți asta în ianuarie
SpyNews Imagini rare cu fiica Corinei Dănilă! Rianna are 22 de ani și seamănă izbitor cu mama ei Imagini rare cu fiica Corinei Dănilă! Rianna are 22 de ani și seamănă izbitor cu mama ei

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Lavinia și Adin, câștigătorii sezonului 12 Mireasa, dezvăluiri exclusive la Mireasa: Confesiuni | Sezonul 8. Vezi episodul 1 disponibil acum.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Lavinia și Adin, câștigătorii sezonului 12 Mireasa, dezvăluiri exclusive la Mireasa: Confesiuni | Sezonul 8. Vezi episodul 1 disponibil acum.
Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Mihai Trăistariu a vorbit despre relația pe care a avut-o cu o femeie căsătorită. Cum s-au cunoscut: „Am distrus o familie...”
Mihai Trăistariu a vorbit despre relația pe care a avut-o cu o femeie căsătorită. Cum s-au cunoscut: „Am...
Ce schimbări apar în corp atunci când consumi turtă dulce. Ce impact are acest preparat asupra glicemiei
Ce schimbări apar în corp atunci când consumi turtă dulce. Ce impact are acest preparat asupra glicemiei Catine.ro
Ce familie frumoasă are Bursucu. Cum arată soția și fiicele prezentatorului TV: „Ce frumoși!”
Ce familie frumoasă are Bursucu. Cum arată soția și fiicele prezentatorului TV: „Ce frumoși!”
Scarlet Ortiz și Yul Bürkle s-au logodit după 26 de ani de relație. Cei doi actori au o fiică împreună
Scarlet Ortiz și Yul Bürkle s-au logodit după 26 de ani de relație. Cei doi actori au o fiică împreună Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Este vestea momentului în showbiz! Chiar înainte de Crăciun, vedeta a adus pe lume cel de-al patrulea copil. Prima imagine cu bebelușul: „Raza mea de soare”
Este vestea momentului în showbiz! Chiar înainte de Crăciun, vedeta a adus pe lume cel de-al patrulea copil. Prima... Elle
Imagini rare cu fiica Corinei Dănilă! Rianna are 22 de ani și seamănă izbitor cu mama ei
Imagini rare cu fiica Corinei Dănilă! Rianna are 22 de ani și seamănă izbitor cu mama ei Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Masa de Revelion: 8 preparate care nu trebuie să lipsească. Ce se mănâncă în noaptea dintre ani
Masa de Revelion: 8 preparate care nu trebuie să lipsească. Ce se mănâncă în noaptea dintre ani HelloTaste.ro
Bulgaria trece la moneda euro de la 1 ianuarie: primele kituri de 10 euro s-au vândut cu 20 de euro
Bulgaria trece la moneda euro de la 1 ianuarie: primele kituri de 10 euro s-au vândut cu 20 de euro Antena3.ro
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el useit
Horoscopul zilei de 29 decembrie 2025. Capricornii caută adevărul. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 29 decembrie 2025. Capricornii caută adevărul. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Horoscop săptămânal, 28 decembrie 2025 – 3 ianuarie 2026: intrăm în Noul An cu decizii importante
Horoscop săptămânal, 28 decembrie 2025 – 3 ianuarie 2026: intrăm în Noul An cu decizii importante Jurnalul
Semnele subtile prin care Universul îți spune că ești pe drumul greșit
Semnele subtile prin care Universul îți spune că ești pe drumul greșit Kudika
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga Justiție! «Aseară la ora 20...»
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga... Redactia.ro
"Bun venit la balamuc". Chinul şoferilor care şi-au încercat norocul pe DN1 după Crăciun Observator
S-a descoperit un nou tip de personalitate. Află dacă ești extrovertit, introvertit sau otrovertit
S-a descoperit un nou tip de personalitate. Află dacă ești extrovertit, introvertit sau otrovertit MediCOOL
Cheesecake Raffaello cu glazură de ciocolată albă. Desert delicios și elegant
Cheesecake Raffaello cu glazură de ciocolată albă. Desert delicios și elegant HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Care este cea mai bună diferență de vârstă dintre copii
Care este cea mai bună diferență de vârstă dintre copii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase premiile câștigate
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase... UseIT
Dai o petrece acasă? Iată cu ce cocktailuri cu șampanie îți poți impresiona oaspeții
Dai o petrece acasă? Iată cu ce cocktailuri cu șampanie îți poți impresiona oaspeții Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x