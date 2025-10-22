Brigitte Bardot se confruntă cu o boală gravă. Ce spun medicii despre recuperarea celebrei actrițe

Brigitte Bardot și-a îngrijorat fanii cu ultimele vești în ceea ce privește sănătatea sa. Iată în ce situație se află celebra actriță.

Brigitte Bardot are 91 de ani și este o legendă a cinematografiei. Viața însă în ultimul timp este crudă cu ea, iar celebra actriță trece prin momente dificile, după ce a fost diagnosticată cu o boală gravă.

Care este starea de sănătate a lui Brigitte Bardot

Brigitte Bardot a fost internată în spitalul privat Saint-Jean din Toulon pentru trei săptămâni, recuperându-se după o intervenție chirurgicală.

Nu au fost date mai multe detalii despre boala actriței, însă conform unei surse starea de sănătate a acesteia este precară, iar recuperarea este una anevoioasă.

Brigitte Bardot a devenit celebră la nivel mondial între 1950 și 1960. Publicul a fost cucerit de frumusețea și naturalețea sa, iar rolurile în care a jucat i-au dat și o aură rebelă, dar și sexy. A primit titlul de „sex kitten” al Europei, dar a rămas în memoria colectivă ca o actriță talentată, cu o abordare profundă și a avut o influență puternică asupra culturii cinematografice.

În 1952, actrița a jucat în filmul Manina, fata în bikini, care a stârnit o sumedenie de controverse, dar a și propursat-o în cariera cinematografică.

De-a lungul timpului a jucat și în Fata obraznică, Culesul margaretelor și Și Dumnezeu a creat femeia, cel din urmă fiind unul dintre cele mai profitabile filme străine din istoria Statelor Unite ale Americii la vremea respectivă.

În 1973, aceasta s-a retras din lumea reflectoarelor și s-a dedicat apărării drepturilor animalelor, înființând Fundația Brigitte Bardot.