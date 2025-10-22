Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Brigitte Bardot se confruntă cu o boală gravă. Ce spun medicii despre recuperarea celebrei actrițe

Brigitte Bardot se confruntă cu o boală gravă. Ce spun medicii despre recuperarea celebrei actrițe

Brigitte Bardot și-a îngrijorat fanii cu ultimele vești în ceea ce privește sănătatea sa. Iată în ce situație se află celebra actriță.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 22 Octombrie 2025, 13:27 | Actualizat Miercuri, 22 Octombrie 2025, 13:27
Galerie
Brigitte Bardot se confruntă cu o boală gravă | GettyImages, ProfiMedia

Brigitte Bardot are 91 de ani și este o legendă a cinematografiei. Viața însă în ultimul timp este crudă cu ea, iar celebra actriță trece prin momente dificile, după ce a fost diagnosticată cu o boală gravă.

Citește și: Brigitte Bardot a împlinit 87 de ani. Cele mai frumoase fotografii cu aceasta din tinerețe și cum au trecut anii peste ea

Care este starea de sănătate a lui Brigitte Bardot

Articolul continuă după reclamă

Brigitte Bardot a fost internată în spitalul privat Saint-Jean din Toulon pentru trei săptămâni, recuperându-se după o intervenție chirurgicală.

Citește și: Jennifer Aniston iubește din nou la 56 ani. Cine este noul iubit al celebrei actrițe din serialul Friends

Nu au fost date mai multe detalii despre boala actriței, însă conform unei surse starea de sănătate a acesteia este precară, iar recuperarea este una anevoioasă.

Citește și: Cum arătau pictorialele sexy de altădată. Așa pozau divele de la Hollywood când voiau să-și scoată în evidență calitățile fizice

Brigitte Bardot a devenit celebră la nivel mondial între 1950 și 1960. Publicul a fost cucerit de frumusețea și naturalețea sa, iar rolurile în care a jucat i-au dat și o aură rebelă, dar și sexy. A primit titlul de „sex kitten” al Europei, dar a rămas în memoria colectivă ca o actriță talentată, cu o abordare profundă și a avut o influență puternică asupra culturii cinematografice.

Citește și: Din ce cauză a murit Diane Keaton. Starea de sănătate a regretatei actrițe se agravase în ultimele luni. Ce i-a adus sfârșitul

În 1952, actrița a jucat în filmul Manina, fata în bikini, care a stârnit o sumedenie de controverse, dar a și propursat-o în cariera cinematografică.

Citește și: Este numai piele și os. Actrița de la Hollywood care și-a îngrijorat fanii cu ultima apariție la Săptămâna Modei de la New York

De-a lungul timpului a jucat și în Fata obraznică, Culesul margaretelor și Și Dumnezeu a creat femeia, cel din urmă fiind unul dintre cele mai profitabile filme străine din istoria Statelor Unite ale Americii la vremea respectivă.

colaj Brigitte Bardot
+107
Mai multe fotografii

În 1973, aceasta s-a retras din lumea reflectoarelor și s-a dedicat apărării drepturilor animalelor, înființând Fundația Brigitte Bardot.

Anastasia Soare, singura româncă din topul celor mai bogate femei din America. Ea își spune povestea în noua ei carte...
Înapoi la Homepage
AS.ro În ce INVESTEŞTE Ion Ţiriac câteva sute de milioane de euro. Construcţia GIGANT pe care o plănuieşte În ce INVESTEŞTE Ion Ţiriac câteva sute de milioane de euro. Construcţia GIGANT pe care o plănuieşte
Observatornews.ro Cutremur de 4,2 în Vrancea, miercuri dimineață. Seismul, resimţit în mai multe județe Cutremur de 4,2 în Vrancea, miercuri dimineață. Seismul, resimţit în mai multe județe
Grecii sunt extrem de indignați după ce au văzut o filmare controversată cu o cântăreață celebră Grecii sunt extrem de indignați după ce au văzut o filmare controversată cu o cântăreață celebră

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Andra Gogan apare în noul videoclip al lui Jason Derulo, la scurt timp după ce a fost invitată la ziua artistului
Andra Gogan apare în noul videoclip al lui Jason Derulo, la scurt timp după ce a fost invitată la ziua artistului
Zodiile care stârnesc cea mai multă antipatie. Acești nativi nu se integrează cu ușurință în cercurile lor
Zodiile care stârnesc cea mai multă antipatie. Acești nativi nu se integrează cu ușurință în cercurile lor Catine.ro
Momentul care l-a lăsat fără cuvinte pe Adi Minune. Ce a făcut Karmen la Asia Express: „Ești…”
Momentul care l-a lăsat fără cuvinte pe Adi Minune. Ce a făcut Karmen la Asia Express: „Ești…”
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața personală
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania Libertatea.ro
De ce s-a răzgândit PSD în privința datei alegerilor de la București. Au reușit social- democrații să preia complet controlul în interiorul coaliției?
De ce s-a răzgândit PSD în privința datei alegerilor de la București. Au reușit social- democrații... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis. Foto
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și... Elle
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență Spynews.ro
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO BZI
Ce a pățit Mara Bănică în pelerinaj la Sfânta Parascheva? I-a schimbat complet viața!
Ce a pățit Mara Bănică în pelerinaj la Sfânta Parascheva? I-a schimbat complet viața! BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Cornulețe cu gem după rețeta bunicii. Ce să adaugi neapărat ca să iasă fragede
Cornulețe cu gem după rețeta bunicii. Ce să adaugi neapărat ca să iasă fragede HelloTaste.ro
O vedetă OnlyFans care câştigă 13 milioane de dolari pe an şi-a luat prin surprindere fanii. Ce fotografii a postat
O vedetă OnlyFans care câştigă 13 milioane de dolari pe an şi-a luat prin surprindere fanii. Ce fotografii a postat Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 23 octombrie 2025. Taurii au parte de surprize. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 23 octombrie 2025. Taurii au parte de surprize. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
SALROM răspunde Guvernului cu dovezi și ignoră raportul Corpului de Control pentru Salina Praid
SALROM răspunde Guvernului cu dovezi și ignoră raportul Corpului de Control pentru Salina Praid Jurnalul
Fostul soț al lui Jennifer Lopez o acuză de infidelitate: Lumea trebuie să știe că tu ești problema...
Fostul soț al lui Jennifer Lopez o acuză de infidelitate: Lumea trebuie să știe că tu ești problema... Kudika
Lista bolilor pentru care șoferii și pasagerii sunt scutiți de la purtarea centurii de siguranță, extinsă oficial. Ce afecțiuni apar acum pe listă
Lista bolilor pentru care șoferii și pasagerii sunt scutiți de la purtarea centurii de siguranță, extinsă... Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
Analist, despre decizia CCR de a opri reforma pensiilor magistraţilor:
Analist, despre decizia CCR de a opri reforma pensiilor magistraţilor: "Senzaţie puternică de inechitate" Observator
Când ai nevoie să-ți schimbi rutina de exerciții cardio. Ce poți face pentru a-ți adapta antrenamentele
Când ai nevoie să-ți schimbi rutina de exerciții cardio. Ce poți face pentru a-ți adapta antrenamentele MediCOOL
Lasagna cu dovleac și spanac. Un preparat reconfortant, colorat și echilibrat
Lasagna cu dovleac și spanac. Un preparat reconfortant, colorat și echilibrat HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Prognoză ACCUWEATHER actualizată: Pe ce dată vin ninsorile în București, de fapt
Prognoză ACCUWEATHER actualizată: Pe ce dată vin ninsorile în București, de fapt Gandul
O milionară din România, victimă în blocul groazei! Ce ”fabrică de bani” se afla la etajul 5, lângă apartamentul pulverizat al avocatei Vasilica Enache
O milionară din România, victimă în blocul groazei! Ce ”fabrică de bani” se afla la etajul 5, lângă... CanCan
Alimentele și băuturile de evitat când alăptezi
Alimentele și băuturile de evitat când alăptezi DeParinti
Eminem este din nou îndrăgostit! Cu cine se iubește rapperul la 53 de ani
Eminem este din nou îndrăgostit! Cu cine se iubește rapperul la 53 de ani ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
La ce temperatură se ține carnea de vită la cuptor. Trucuri pentru o friptură suculentă și aromată
La ce temperatură se ține carnea de vită la cuptor. Trucuri pentru o friptură suculentă și aromată Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x