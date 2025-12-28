Îngerul lui Charlie care sfidează timpul cu un trup de invidiat la 80 de ani. Cum arată acum Jaclyn Smith

Jaclyn Smith e Îngerul lui Charlie care sfidează timpul cu trupul de invidiat la 80 de ani și cu un aspect semnificativ mai tânăr decât vârsta sa.

Jaclyn Smith a devenit cunoscută cu ajutorul rolului din Îngerii lui Charlie | Profimedia Images

Jaclyn Smith a devenit cunoscută cu ajutorul serialului original Îngerii lui Charlie, în urmă cu zeci de ani.

Actrița continuă să impresioneze în cadrul unui tur al casei sale de lux din Beverly Hills, scrie Daily Mail.

Smith a publicat video-ul pe contul de Instagram, unde a strâns deja mii de aprecieri.

Smith a renunțat la buclele brunetă de când a devenit cunoscută pentru șuvițe blonde, dar aspectul său a rămas impresionant de tânăr, în ciuda vârstei de 80 de ani.

Îngerul lui Charlie care sfidează timpul cu un trup de invidiat la 80 de ani

În video, Smith și-a prezentat decorul luxos de Crăciun, care include un brad mare plin de ornamente, o coroniță, o figurină de iepure îmblănit în mărime naturală și mai multe perne decorative.

Vedeta în vârstă de 80 de ani purta o bluză neagră cu nasturi, pantaloni aurii și mai multe coliere lungi, precum și unul scurt, în formă de inimă.

„Împărtășesc câteva decorațiuni foarte speciale din aranjamentul nostru de sărbători,” a scris vedeta pe rețelele de socializare.

„Recunosc că sunt sentimentală atunci când vine vorba de Crăciun. Mai ales când e vorba de decorațiunile moștenite de la mama mea, lucrurile făcute de copiii mei sau piesele primite de la prieteni de-a lungul anilor. Amintirile pe care le poartă, asta înseamnă pentru mine acest sezon,” a declarat Smith în video.

Vedeta deține proprietatea vastă de zeci de ani, după ce a cumpărat casa în stil colonial georgian în 1991.

Are 6 dormitoare, 6 băi, o curte uriașă în care își crește propriii trandafiri, un teren de tenis și o căsuță de joacă pentru nepoata ei.

Smith a devenit cunoscută cu serialul Îngerii lui Charlie, în anii 1970. În serial, ea a interpretat-o pe detectiva Kelly Garrett.

Născută în Texas, Smith a fost una dintre cele mai de succes vedete din anii 1970. Ea și-a continuat cariera în următorii ani și a lansat și un brand de haine pentru femei încă din anii ’80. Averea ei este estimată la 150 de milioane de dolari.

Jaclyn Smith a devenit cunoscută cu ajutorul serialului Îngerii lui Charlie

Actrița a interpretat-o pe Kelly Garrett în Îngerii lui Charlie, difuzat între 1976 și 1981. A fost singura actriță principală care a rămas în distribuție pe toată durata celor 5 sezoane, până la încheierea show-ului.

Smith a apărut în toate cele 110 episoade și e în continuare apropiată de colega ei Cheryl Ladd, care a interpretat-o pe Kris Munroe în 87 de episoade, și de Kate Jackson.

Farrah Fawcett, care a jucat-o pe Jill Munroe, a murit în 2009 după o lungă luptă cu cancerul. David Doyle, care l-a interpretat pe șeful John Bosley, a murit în 1997.

În 2003, Smith a revenit la Îngerii lui Charlie în filmul cu Drew Barrymore și Cameron Diaz. A apărut și în cea mai recentă ecranizare regizată de Elizabeth Banks, care a avut rezultate slabe la box office.