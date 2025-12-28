Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Îngerul lui Charlie care sfidează timpul cu un trup de invidiat la 80 de ani. Cum arată acum Jaclyn Smith

Îngerul lui Charlie care sfidează timpul cu un trup de invidiat la 80 de ani. Cum arată acum Jaclyn Smith

Jaclyn Smith e Îngerul lui Charlie care sfidează timpul cu trupul de invidiat la 80 de ani și cu un aspect semnificativ mai tânăr decât vârsta sa.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 28 Decembrie 2025, 09:00 | Actualizat Miercuri, 24 Decembrie 2025, 15:52
Jaclyn Smith a devenit cunoscută cu ajutorul rolului din Îngerii lui Charlie | Profimedia Images

Jaclyn Smith a devenit cunoscută cu ajutorul serialului original Îngerii lui Charlie, în urmă cu zeci de ani.

Actrița continuă să impresioneze în cadrul unui tur al casei sale de lux din Beverly Hills, scrie Daily Mail.

Smith a publicat video-ul pe contul de Instagram, unde a strâns deja mii de aprecieri.

Smith a renunțat la buclele brunetă de când a devenit cunoscută pentru șuvițe blonde, dar aspectul său a rămas impresionant de tânăr, în ciuda vârstei de 80 de ani.

Articolul continuă după reclamă

Îngerul lui Charlie care sfidează timpul cu un trup de invidiat la 80 de ani

În video, Smith și-a prezentat decorul luxos de Crăciun, care include un brad mare plin de ornamente, o coroniță, o figurină de iepure îmblănit în mărime naturală și mai multe perne decorative.

Vedeta în vârstă de 80 de ani purta o bluză neagră cu nasturi, pantaloni aurii și mai multe coliere lungi, precum și unul scurt, în formă de inimă.

„Împărtășesc câteva decorațiuni foarte speciale din aranjamentul nostru de sărbători,” a scris vedeta pe rețelele de socializare.

„Recunosc că sunt sentimentală atunci când vine vorba de Crăciun. Mai ales când e vorba de decorațiunile moștenite de la mama mea, lucrurile făcute de copiii mei sau piesele primite de la prieteni de-a lungul anilor. Amintirile pe care le poartă, asta înseamnă pentru mine acest sezon,” a declarat Smith în video.

Citește și: Cum arată și ce face Geena Davis la 69 de ani. Celebra actriță continuă să impresioneze

Vedeta deține proprietatea vastă de zeci de ani, după ce a cumpărat casa în stil colonial georgian în 1991.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Are 6 dormitoare, 6 băi, o curte uriașă în care își crește propriii trandafiri, un teren de tenis și o căsuță de joacă pentru nepoata ei.

Smith a devenit cunoscută cu serialul Îngerii lui Charlie, în anii 1970. În serial, ea a interpretat-o pe detectiva Kelly Garrett.

Născută în Texas, Smith a fost una dintre cele mai de succes vedete din anii 1970. Ea și-a continuat cariera în următorii ani și a lansat și un brand de haine pentru femei încă din anii ’80. Averea ei este estimată la 150 de milioane de dolari.

Jaclyn Smith a devenit cunoscută cu ajutorul serialului Îngerii lui Charlie

Actrița a interpretat-o pe Kelly Garrett în Îngerii lui Charlie, difuzat între 1976 și 1981. A fost singura actriță principală care a rămas în distribuție pe toată durata celor 5 sezoane, până la încheierea show-ului.

Citește și: Imaginile cu Elizabeth Hurley care sfidează timpul. Nimeni nu reușește să îi ghicească vârsta când se uită la ele

Smith a apărut în toate cele 110 episoade și e în continuare apropiată de colega ei Cheryl Ladd, care a interpretat-o pe Kris Munroe în 87 de episoade, și de Kate Jackson.

Farrah Fawcett, care a jucat-o pe Jill Munroe, a murit în 2009 după o lungă luptă cu cancerul. David Doyle, care l-a interpretat pe șeful John Bosley, a murit în 1997.

În 2003, Smith a revenit la Îngerii lui Charlie în filmul cu Drew Barrymore și Cameron Diaz. A apărut și în cea mai recentă ecranizare regizată de Elizabeth Banks, care a avut rezultate slabe la box office.

Lily Allen a recunoscut că face terapie pentru a se vindeca de dependența de cumpărături. Ce sume fantastice a cheltuit... Ce va scrie Victor Rebengiuc în testamentul său: „Refuz ca numele meu să fie...”. Marele actor s-a retras de pe scenă la...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ce decizie a putut lua Leonard Doroftei după ce a fost umilit şi numit cerşetor de români Ce decizie a putut lua Leonard Doroftei după ce a fost umilit şi numit cerşetor de români
Observatornews.ro Ultima strigare pentru rezervările de Revelion. Cât a ajuns să coste masa de Anul Nou la un restaurant Ultima strigare pentru rezervările de Revelion. Cât a ajuns să coste masa de Anul Nou la un restaurant
Antena 3 540 de angajați dintr-o fabrică s-au trezit cu bonusuri de câte 400.000 de dolari după ce șeful lor a decis să-și vândă afacerea 540 de angajați dintr-o fabrică s-au trezit cu bonusuri de câte 400.000 de dolari după ce șeful lor a decis să-și vândă afacerea
SpyNews Cod portocaliu de viscol și ninsori abundente în România! Fenomene extreme în mai multe județe Cod portocaliu de viscol și ninsori abundente în România! Fenomene extreme în mai multe județe

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Lavinia și Adin, câștigătorii sezonului 12 Mireasa, dezvăluiri exclusive la Mireasa: Confesiuni | Sezonul 8. Vezi episodul 1 disponibil acum.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Lavinia și Adin, câștigătorii sezonului 12 Mireasa, dezvăluiri exclusive la Mireasa: Confesiuni | Sezonul 8. Vezi episodul 1 disponibil acum.
Comentarii


Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Mihai Trăistariu a vorbit despre relația pe care a avut-o cu o femeie căsătorită. Cum s-au cunoscut: „Am distrus o familie...”
Mihai Trăistariu a vorbit despre relația pe care a avut-o cu o femeie căsătorită. Cum s-au cunoscut: „Am...
Ce se întâmplă cu cadourile pe care Prințul George, Prințul Louis și Prințesa Charlotte le primesc de la admiratori de Crăciun. Copiii Familiei Regale urmează un protocol strict
Ce se întâmplă cu cadourile pe care Prințul George, Prințul Louis și Prințesa Charlotte le primesc de la... Catine.ro
Ce familie frumoasă are Bursucu. Cum arată soția și fiicele prezentatorului TV: „Ce frumoși!”
Ce familie frumoasă are Bursucu. Cum arată soția și fiicele prezentatorului TV: „Ce frumoși!”
Demet Özdemir vorbește despre cel mai recent rol al său. „Îmi amintește despre iubirile imposibile”
Demet Özdemir vorbește despre cel mai recent rol al său. „Îmi amintește despre iubirile imposibile” Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Este vestea momentului în showbiz! Chiar înainte de Crăciun, vedeta a adus pe lume cel de-al patrulea copil. Prima imagine cu bebelușul: „Raza mea de soare”
Este vestea momentului în showbiz! Chiar înainte de Crăciun, vedeta a adus pe lume cel de-al patrulea copil. Prima... Elle
Vanessa a plecat în vacanță cu mama ei, presupusa amantă a lui Adi Minune, și fratele! Ce face Bogdan de la Ploiești în acest timp
Vanessa a plecat în vacanță cu mama ei, presupusa amantă a lui Adi Minune, și fratele! Ce face Bogdan de la... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Brăduți aperitiv din foietaj cu cașcaval și bacon. Rețetă simplă și ușoară
Brăduți aperitiv din foietaj cu cașcaval și bacon. Rețetă simplă și ușoară HelloTaste.ro
Cel mai lung tunel din lume este finalizat. Are 22 de kilometri și a fost săpat în munți
Cel mai lung tunel din lume este finalizat. Are 22 de kilometri și a fost săpat în munți Antena3.ro
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el useit
Horoscopul zilei de 25 decembrie 2025. Vărsătorii sunt norocoși. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 25 decembrie 2025. Vărsătorii sunt norocoși. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Există Dumnezeu? Iată răspunsul celui mai inteligent om din lume
Există Dumnezeu? Iată răspunsul celui mai inteligent om din lume Jurnalul
Semnele subtile prin care Universul îți spune că ești pe drumul greșit
Semnele subtile prin care Universul îți spune că ești pe drumul greșit Kudika
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga Justiție! «Aseară la ora 20...»
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga... Redactia.ro
Trei obiceiuri zilnice care ne sărăcesc fără să ne dăm seama. Cum le putem transforma în profit
Trei obiceiuri zilnice care ne sărăcesc fără să ne dăm seama. Cum le putem transforma în profit Observator
Cele mai proaste obiceiuri pentru creierul tău, conform experților Harvard
Cele mai proaste obiceiuri pentru creierul tău, conform experților Harvard MediCOOL
Vrei să faci cel mai bun punch acasă? Iată tot ce ai nevoie
Vrei să faci cel mai bun punch acasă? Iată tot ce ai nevoie HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Care este cea mai bună diferență de vârstă dintre copii
Care este cea mai bună diferență de vârstă dintre copii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase premiile câștigate
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase... UseIT
Fursecuri palmieri din foietaj cu scorțișoară. Desert simplu, din doar trei ingrediente
Fursecuri palmieri din foietaj cu scorțișoară. Desert simplu, din doar trei ingrediente Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x