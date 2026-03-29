Actrița Adriana Trandafir și-a anunțat retragerea din teatru și film. Care a fost motivul pentru care a luat această decizie

De curând, actrița Adriana Trandafir le-a dat o veste tristă fanilor ei.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 29 Martie 2026, 10:58 | Actualizat Duminica, 29 Martie 2026, 11:48
Adriana Trandafir este mama a doi copii, Ștefan și Speranța Trandafir. De curând, frumoasa actriță a devenit bunică pentru prima dată. | Hepta & Antena 1

Actrița Adriana Trandafir, cu o carieră de zeci de ani în lumea teatrului și filmului, a făcut recent un anunț care i-a îngrijorat și întristat pe fanii ei.

Adriana Trandafir își pregătește retragerea după aproximativ 70 de ani de carieră. Vedeta este una dintre cele mai notabile prezențe pe scena teatrului și filmului românesc, fiind extrem de îndrăgită pentru talentul ei și performanța pe care a făcut-o în toți acești an, jucând zeci de spectacole de teatru și având roluri de succes în numeroase filme și seriale românești.

Adriana Trandafir și-a anunțat retragerea din film și teatru

Pe lângă succesul inedit din plan profesional, celebra actrița se poate lăuda și cu reușitele din viața ei personală. Adriana Trandafir este mama a doi copii, Ștefan și Speranța Trandafir. De curând, frumoasa actriță a devenit bunică pentru prima dată.

Chiar dacă s-a pensionat și acum viața ei de bunică arată diferit, actrița se gândește serios să se retragă și a dezvăluit și cine a îndemnat-o să ia această decizie importantă. Adriana Trandafir a povestit că muncește în acest domeniu al teatrului și filmului încă de la vârsta de 4 ani. Tocmai de aceea actrița a povestit că simte nevoia să se odihnească mai mult și să se bucure din plin de timpul ei liber și postura de bunică.

"Eu muncesc, muncesc de la 4 ani. Deși am ieșit la pensie, deși anul acesta fac 70 de ani și am zis gata, stop, vreau să mă odihnesc, să mă distrez, vreau să mă bucur de viață, ceea ce am să și fac, în continuare am spectacole, în continuare merg la studenți. Încep să-mi diminuez angajamentele și îmi doresc să mă iubesc mai mult, să mă bucur mai mult.", a declarat Adriana Trandafir pentru Spynews.

Motivul pentru care vrea să se retragă și să își încheie angajamentele din cariera ei constă în faptul că își dorește să se bucure timpul pe care îl are alături de nepotul ei. Nepoțelul ei în vârstă de 10 ani, fiul lui Ștefan Trrandafir, este cel care i-a cerut bunicii sale să se retragă.

Actrița a dezvăluit și care sunt planurile ei pentru sărbătorile pascale.

"Nu știu câți ani mai am de trăit și am zis să încep să mă bucur, din când în când, de o vacanță, să mă bucur de prieteni. Dacă ar trebui să merg la toți prietenii care mă așteaptă, cred că mi-ar mai trebui încă 40 de ani de acum. De Paște merg în Spania, o să fiu gazdă acolo, o să fiu o româncă în adevăratul sens al cuvântului. Vor veni niște prieteni din Canada și îi aștept cu drag. Ne întâlnim acolo, mâncăm românește, mergem la biserica românească.", a mai spus celebra actriță.

