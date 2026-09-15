Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Nick Rădoi a aterizat de urgență în România. Primele declarații după moartea Mădălinei Apostol

Nick Rădoi a aterizat de urgență în România. Primele declarații după moartea Mădălinei Apostol

Nick Rădoi a revenit în România și a vorbit despre Mădălina Apostol. Ce a dezvăluit omul de afaceri despre ultimele ei zile.

Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Marti, 15 Septembrie 2026, 08:43 | Actualizat Marti, 15 Septembrie 2026, 08:45
Nick Rădoi a aterizat de urgență în România. Primele declarații după moartea Mădălinei Apostol | Instagram
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Nick Rădoi a aterizat de urgență în România și a făcut primele declarații despre moartea Mădălinei Apostol. Omul de afaceri a fost întâmpinat la aeroport de Tony, fiul regretatei femei. Vizibil afectat de pierderea partenerei sale, milionarul a vorbit despre ultimele momente din viața Mădălinei și despre problemele cu care aceasta s-a confruntat de-a lungul anilor.

Nick Rădoi a aterizat de urgență în România

„Cred că va dura o perioadă foarte lungă în viața noastră ca să ne obișnuim că Mădălina nu există. Tot nu-mi vine să cred nici la ora actuală că ne-a părăsit. E foarte greu pentru mine”, a declarat Nick Rădoi.

Omul de afaceri a vorbit și despre speculațiile apărute în spațiul public cu privire la starea Mădălinei Apostol și a respins ideea că aceasta și-ar fi dorit să își încheie viața.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: EXCLUSIV! Ce s-ar fi întâmplat cu Mădălina Apostol în Mexic, cu două luni înainte să moară. A ajuns de două ori la spital

„Știu că lumea vorbește lucruri despre starea ei. Ea nu și-a luat viața pentru că a vrut să o ia, pentru că ea își iubește familia și copiii. Dacă stăteai cu ea de vorbă, era imposibil să crezi că o persoană ca ea ar putea face așa ceva. Este o persoană extraordinară, a fost o femeie bună, o femeie care m-a ajutat și pe mine foarte mult. E foarte greu pentru mine să înțeleg ce s-a întâmplat”, a mai spus Nick Rădoi.

În interviurile acordate în exclusivitate, Nick Rădoi a putut fi surprins vizibil afectat de pierderea partenerei sale. Îmbrăcat în haine de doliu, omul de afaceri a explicat că, în ultima perioadă, și-a dorit ca Mădălina să fie bine și tocmai de aceea a evitat să mai ofere declarații despre viața lor personală.

„Sunt aici pentru a fi lângă familie. Va fi foarte greu ca eu să cred că Mădălina nu mai e lângă noi”, a declarat acesta.

Ce a spus Nick Rădoi despre starea Mădălinei Apostol din ultima perioadă

Nick Rădoi a confirmat și informațiile potrivit cărora Mădălina Apostol ar fi încercat, în ultimele luni de viață, să găsească sprijin într-o mănăstire.

„Da, a fost la o clinică, prin înțelegerea noastră. Ulterior a mers la o mănăstire”, a mai spus Nick Rădoi.

Omul de afaceri a explicat că, în anumite momente, starea Mădălinei se schimba foarte mult și că aceasta nu ar fi fost conștientă de propriile acțiuni.

„Ea, când ajungea în starea asta, ea nu știa ce face”, a declarat Nick Rădoi.

Acesta a vorbit și despre problemele cu care Mădălina s-ar fi confruntat de zeci de ani și despre încercările familiei de a o ajuta.

„Ca să înțeleagă lumea, boala asta nu este de ieri, de alaltăieri. Ea a fost cu aceste probleme de zeci de ani. Era o boală constantă cu care s-a luptat tot timpul. Dacă a ajuns la poziția asta, noi n-am fi crezut niciodată. Eu am văzut doar un progres al vieții ei, eu chiar am fost foarte bucuros că am convins-o să vină în România. Convorbirile noastre erau în așa fel încât eu credeam că va fi bine și să nu mai cadă în niște stări din astea. De fiecare dată când își revenea, spunea că îi pare foarte rău. Ea suferea foarte mult și îi părea foarte rău. De asta am și crezut că are nevoie de ajutor, am adus-o aici și chiar am crezut că s-a vindecat. Era complet diferită, era OK”, a spus Nick Rădoi.

„A fost dorința noastră să o convingem să vină aici, la clinica pe care am crezut că este cea mai bună”, a mai spus omul de afaceri.

Nick Rădoi a precizat, de asemenea, că se va implica financiar în cheltuielile legate de funeraliile Mădălinei Apostol.

Cum a văzut Nick Rădoi întoarcerea Mădălinei Apostol în România

Nick Rădoi a explicat și motivul pentru care Mădălina Apostol a revenit în România. Potrivit declarațiilor sale, aceasta a venit în țară pentru a primi ajutor în contextul problemelor cu care se confrunta.

Omul de afaceri a susținut că Mădălina își dorea să se întoarcă în Mexic, acolo unde avea o proprietate și își construise viața.

„Ea are proprietate acolo. Are totul acolo. Ea are casa ei acolo și, dacă nu era problema asta, sunt convins că și copiii ar fi venit și ei să stea cu ea acolo. Viața ei chiar a spus că vrea să fie acolo. Întâmplarea a fost că a ajuns aici din cauza problemei”, a mai spus Nick Rădoi.

Omul de afaceri a făcut primele declarații la aeroport, alături de Tony, fiul Mădălinei Apostol. Tânărul a vorbit, la rândul său, despre mama sa și despre momentul extrem de dificil prin care trece familia.

Detaliul tulburător descoperit în locul în care a fost găsită Mădălina Apostol. Ce ar fi făcut înainte să moară... Tony, fiul Mădălinei Apostol, primele declarații despre moartea mamei sale. Ce detalii au ieșit la iveală din intimitate...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ce s-a găsit în conturile generalului Ioniță după moarte. Cum a împărţit amanta Alice banii cu soţia defunctului, detalii şoc! Ce s-a găsit în conturile generalului Ioniță după moarte. Cum a împărţit amanta Alice banii cu soţia defunctului, detalii şoc!
Observatornews.ro Apartament cu trei camere la 48.000 de euro într-un oraş din România. Detaliul neobişnuit din anunțul ANAF Apartament cu trei camere la 48.000 de euro într-un oraş din România. Detaliul neobişnuit din anunțul ANAF
Antena 3 În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
SpyNews Cum și-a pregătit Mădălina Apostol sfârșitul! Unde și-a lăsat fetița și ce i-a spus înainte de a face gestul necugetat. Dezvăluiri exclusive! Cum și-a pregătit Mădălina Apostol sfârșitul! Unde și-a lăsat fetița și ce i-a spus înainte de a face gestul necugetat. Dezvăluiri exclusive!
Roby Roberto & Malone se întorc pentru o nouă aventură nebună. Ai comedie la superlativ cu Mihai Bendeac & Vlad Drăgulin în filmul românesc Băieți de oraș: Golden Boyz, disponibil acum.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Roby Roberto & Malone se întorc pentru o nouă aventură nebună. Ai comedie la superlativ cu Mihai Bendeac & Vlad Drăgulin în filmul românesc Băieți de oraș: Golden Boyz, disponibil acum.
Comentarii


Citește și
Fiul Mădălinei Apostol, imagini emoționante alături de mama lui. Ce melodii a ales pentru fotografiile cu ea
Fiul Mădălinei Apostol, imagini emoționante alături de mama lui. Ce melodii a ales pentru fotografiile cu ea
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
O fostă jurnalistă Antena Stars, stabilită în SUA, a primit un diagnostic dur. „Medicii mi-au spus că…”
O fostă jurnalistă Antena Stars, stabilită în SUA, a primit un diagnostic dur. „Medicii mi-au spus că…”
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg”
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR BZI
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică Jurnalul
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile frumoase trebuie să...
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile... Kudika
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de necazuri
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de... Redactia.ro
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x