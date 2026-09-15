Nick Rădoi a aterizat de urgență în România. Primele declarații după moartea Mădălinei Apostol

Nick Rădoi a revenit în România și a vorbit despre Mădălina Apostol. Ce a dezvăluit omul de afaceri despre ultimele ei zile.

Nick Rădoi a aterizat de urgență în România și a făcut primele declarații despre moartea Mădălinei Apostol. Omul de afaceri a fost întâmpinat la aeroport de Tony, fiul regretatei femei. Vizibil afectat de pierderea partenerei sale, milionarul a vorbit despre ultimele momente din viața Mădălinei și despre problemele cu care aceasta s-a confruntat de-a lungul anilor.

Nick Rădoi a aterizat de urgență în România

„Cred că va dura o perioadă foarte lungă în viața noastră ca să ne obișnuim că Mădălina nu există. Tot nu-mi vine să cred nici la ora actuală că ne-a părăsit. E foarte greu pentru mine”, a declarat Nick Rădoi.

Omul de afaceri a vorbit și despre speculațiile apărute în spațiul public cu privire la starea Mădălinei Apostol și a respins ideea că aceasta și-ar fi dorit să își încheie viața.

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„Știu că lumea vorbește lucruri despre starea ei. Ea nu și-a luat viața pentru că a vrut să o ia, pentru că ea își iubește familia și copiii. Dacă stăteai cu ea de vorbă, era imposibil să crezi că o persoană ca ea ar putea face așa ceva. Este o persoană extraordinară, a fost o femeie bună, o femeie care m-a ajutat și pe mine foarte mult. E foarte greu pentru mine să înțeleg ce s-a întâmplat”, a mai spus Nick Rădoi.

În interviurile acordate în exclusivitate, Nick Rădoi a putut fi surprins vizibil afectat de pierderea partenerei sale. Îmbrăcat în haine de doliu, omul de afaceri a explicat că, în ultima perioadă, și-a dorit ca Mădălina să fie bine și tocmai de aceea a evitat să mai ofere declarații despre viața lor personală.

„Sunt aici pentru a fi lângă familie. Va fi foarte greu ca eu să cred că Mădălina nu mai e lângă noi”, a declarat acesta.

Ce a spus Nick Rădoi despre starea Mădălinei Apostol din ultima perioadă

Nick Rădoi a confirmat și informațiile potrivit cărora Mădălina Apostol ar fi încercat, în ultimele luni de viață, să găsească sprijin într-o mănăstire.

„Da, a fost la o clinică, prin înțelegerea noastră. Ulterior a mers la o mănăstire”, a mai spus Nick Rădoi.

Omul de afaceri a explicat că, în anumite momente, starea Mădălinei se schimba foarte mult și că aceasta nu ar fi fost conștientă de propriile acțiuni.

„Ea, când ajungea în starea asta, ea nu știa ce face”, a declarat Nick Rădoi.

Acesta a vorbit și despre problemele cu care Mădălina s-ar fi confruntat de zeci de ani și despre încercările familiei de a o ajuta.

„Ca să înțeleagă lumea, boala asta nu este de ieri, de alaltăieri. Ea a fost cu aceste probleme de zeci de ani. Era o boală constantă cu care s-a luptat tot timpul. Dacă a ajuns la poziția asta, noi n-am fi crezut niciodată. Eu am văzut doar un progres al vieții ei, eu chiar am fost foarte bucuros că am convins-o să vină în România. Convorbirile noastre erau în așa fel încât eu credeam că va fi bine și să nu mai cadă în niște stări din astea. De fiecare dată când își revenea, spunea că îi pare foarte rău. Ea suferea foarte mult și îi părea foarte rău. De asta am și crezut că are nevoie de ajutor, am adus-o aici și chiar am crezut că s-a vindecat. Era complet diferită, era OK”, a spus Nick Rădoi.

„A fost dorința noastră să o convingem să vină aici, la clinica pe care am crezut că este cea mai bună”, a mai spus omul de afaceri.

Nick Rădoi a precizat, de asemenea, că se va implica financiar în cheltuielile legate de funeraliile Mădălinei Apostol.

Cum a văzut Nick Rădoi întoarcerea Mădălinei Apostol în România

Nick Rădoi a explicat și motivul pentru care Mădălina Apostol a revenit în România. Potrivit declarațiilor sale, aceasta a venit în țară pentru a primi ajutor în contextul problemelor cu care se confrunta.

Omul de afaceri a susținut că Mădălina își dorea să se întoarcă în Mexic, acolo unde avea o proprietate și își construise viața.

„Ea are proprietate acolo. Are totul acolo. Ea are casa ei acolo și, dacă nu era problema asta, sunt convins că și copiii ar fi venit și ei să stea cu ea acolo. Viața ei chiar a spus că vrea să fie acolo. Întâmplarea a fost că a ajuns aici din cauza problemei”, a mai spus Nick Rădoi.

Omul de afaceri a făcut primele declarații la aeroport, alături de Tony, fiul Mădălinei Apostol. Tânărul a vorbit, la rândul său, despre mama sa și despre momentul extrem de dificil prin care trece familia.