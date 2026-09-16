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Paula Chirilă, reacție neașteptată după atacurile din online! Actrița a luat o decizie pentru a se proteja: „Am fost ținta unor..”

Paula Chirilă a fost ținta unor comentarii injurioase în online și a luat o decizie. Ce demers oficial a făcut actrița și ce vrea să verifice.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Miercuri, 16 Septembrie 2026, 13:34 | Actualizat Miercuri, 16 Septembrie 2026, 13:36
Paula Chirilă, reacție neașteptată după atacurile din online! Actrița a luat o decizie pentru a se proteja: „Am fost ținta unor..” | Antena 1
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Paula Chirilă a luat o decizie după ce, spune ea, a fost ținta unor comentarii injurioase în mediul online. Actrița a vorbit deschis despre situația cu care s-a confruntat și a dezvăluit că a făcut un demers oficial pentru a afla cine se află în spatele contului care a publicat mesajele și dacă persoana respectivă are într-adevăr calitatea profesională pe care și-o atribuie pe rețelele de socializare.

Paula Chirilă, reacție neașteptată după atacurile din online

Paula Chirilă, care are o carieră de peste 20 de ani în televiziune, a explicat că este obișnuită cu expunerea publică și cu faptul că aceasta poate aduce atât apreciere, cât și critici. Actrița spune însă că există o diferență între o opinie negativă și ceea ce consideră a fi injurie, calomnie sau hărțuire.

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Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, vedeta a povestit ce s-a întâmplat și a explicat de ce a decis să nu ignore situația.

„În peste 20 de ani de carieră în televiziune, am învățat că expunerea publică aduce cu sine nu doar aprecierea comunității, ci și vulnerabilitatea în fața unor atacuri venite din mediul online. Sunt un promotor ferm al libertății de exprimare și al criticilor constructive, însă există o linie roșie pe care nimeni nu ar trebui să o treacă: injuria, calomnia și hărțuirea”, a transmis Paula Chirilă.

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Actrița susține că, recent, pe pagina sa profesională, a primit mai multe comentarii pe care le consideră profund injurioase din partea unui cont de utilizator. Potrivit acesteia, situația este cu atât mai delicată cu cât persoana din spatele profilului afirmă public că este „jurist în cadrul Curții de Apel”.

Paula Chirilă spune că, în cazul în care informația este reală, comportamentul respectiv ar putea ridica semne de întrebare cu privire la respectarea normelor profesionale. În același timp, actrița ia în calcul și posibilitatea ca profilul să fie fictiv și ca numele unei instituții judiciare să fie folosit pentru a conferi autoritate mesajelor respective.

„Consider că o asemenea conduită și un astfel de limbaj degradant aduc o atingere gravă prestigiului sistemului judiciar din România și imaginii unei instituții de o asemenea importanță, dacă acea calitate declarată este una reală. În același timp, dacă profilul este unul fictiv, asistăm la o folosire abuzivă a numelui unei instanțe pentru a oferi o falsă autoritate unor mesaje de hărțuire”, a mai scris actrița.

Ce decizie a luat Paula Chirilă

Paula Chirilă a precizat că nu a dorit să facă publică identitatea persoanei respective. Actrița spune că a ales să anonimizeze vizual contul, invocând respectarea normelor de confidențialitate.

Totuși, aceasta nu a vrut să lase situația fără urmări și a anunțat că a făcut deja un prim demers oficial.

„Așadar, ca un prim pas în demersul meu, am sesizat oficial, în cursul zilei de astăzi, Biroul de Informare și Relații Publice al Curții de Apel pentru a verifica calitatea profesională a acestui cont și pentru a stabili dacă un astfel de comportament încalcă normele deontologice ale instituției”, a explicat Paula Chirilă.

La final, actrița le-a mulțumit celor care aleg să-i fie alături și să păstreze un dialog civilizat pe pagina sa.

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