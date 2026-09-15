„Mama nu a vrut să-și ia viața”. Fiul Mădălinei Apostol spune ce s-ar fi întâmplat, de fapt

Tony, fiul Mădălinei Apostol, a făcut primele declarații după moartea mamei sale. Ce a povestit despre ultimele ei zile și despre familie.

Mădălina Apostol a lăsat în urmă o familie îndurerată. Tony, fiul regretatei femei, este copleșit de durere după pierderea mamei sale și a făcut primele declarații despre perioada dificilă prin care trece familia.

Fiul Mădălinei Apostol spune ce s-ar fi întâmplat, de fapt

Declarațiile integrale ale lui Tony pot fi urmărite astăzi, în exclusivitate, la Știrile Antena Stars, începând cu ora 11:00. Tânărul l-a așteptat pe Nick Rădoi la aeroport și a vorbit despre ultimele momente din viața mamei sale și despre felul în care familia încearcă să facă față acestei pierderi.

Tony s-a emoționat atunci când a vorbit despre Mădălina și a transmis un mesaj pentru cei care au cunoscut-o. Tânărul și-a dorit ca mama sa să fie păstrată în memoria oamenilor pentru omul bun și generos care a fost.

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„Ne dorim ca fiecare dintre voi să vă amintiți de ea ca un om bun (...). E foarte greu pentru toată lumea”, a spus Tony.

Tony, despre perioada dificilă prin care a trecut Mădălina Apostol

Fiul Mădălinei Apostol a vorbit și despre perioada în care mama sa a căutat ajutor pentru problemele cu care se confrunta. Potrivit declarațiilor sale, aceasta a fost internată într-o clinică, iar ulterior a mers la o mănăstire.

Tony a ținut să transmită și un mesaj important cu privire la modul în care oamenii își vor aminti de mama sa, insistând asupra faptului că familia nu își dorește ca ea să fie definită prin ceea ce s-a întâmplat în ultimele momente ale vieții.

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„A fost la o clinică, ulterior la o mănăstire. În orice caz, vreau să știți că ea nu a vrut să facă ce a făcut, a fost un simplu accident ce s-a întâmplat și rog pe toată lumea să nu și-o amintească așa”, a mai spus tânărul.

Tony, despre iubirea pe care Mădălina Apostol le-a purtat-o copiilor

Tânărul a vorbit și despre relația pe care Mădălina Apostol a avut-o cu cei trei copii ai săi. Pentru familie, aceasta a fost o mamă extrem de implicată, iar Tony a mărturisit că iubirea ei pentru copii a fost una dintre cele mai importante lucruri din viața sa.

Mădălina Apostol a avut trei copii: doi băieți și o fată. Tony este cel mai mare dintre ei și a povestit în trecut despre pasiunea sa pentru sport și despre sprijinul pe care l-a primit din partea mamei sale.

Tânărul a transmis că își dorește ca, de acum înainte, toate reușitele sale să fie și în memoria Mădălinei.

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„Sunt mândru de ce a făcut cât a fost în viață pentru noi și, cum a spus și tatăl meu, ea era femeia care punea o farfurie de mâncare pentru oricine intra în casă. O femeie generoasă. Tot ce s-a întâmplat a fost un simplu accident nefericit și vă rog să ținem cont de ea, de noi”, a mai declarat Tony.

În această perioadă, familia încearcă să păstreze discreția și să rămână unită. Tony a transmis că este posibil să revină cu mai multe declarații în perioada următoare, după ce familia va trece de momentele extrem de dificile.

Primele declarații ale lui Tony, fiul Mădălinei Apostol, pot fi urmărite astăzi, în exclusivitate pentru Știrile Antena Stars, de la ora 11:00.