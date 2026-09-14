Fiul Mădălinei Apostol a publicat mai multe imagini emoționante alături de mama lui, după moartea acesteia.

Fiul Mădălinei Apostol, imagini emoționante alături de mama lui. Ce melodii a ales pentru fotografiile cu ea | Instagram

Tânărul a ales fotografii din diferite perioade petrecute împreună, pe care le-a însoțit de mai multe melodii, fiecare oferind o încărcătură aparte amintirilor cu cea care i-a dat viață.

În unele dintre imagini, Mădălina Apostol apare în vacanță alături de fiul său, zâmbitoare și relaxată. Într-o altă fotografie, acesta este mult mai mic și se află lângă mama sa, semn că tânărul a răsfoit practic albumul amintirilor pentru a alege momente din mai multe etape ale vieții lor.

Ce melodii a ales fiul Mădălinei Apostol pentru imaginile cu mama sa

Pentru una dintre fotografiile de familie, în care apare alături de Mădălina Apostol și de o fetiță, tânărul a ales piesa „Those Years Are Over”, interpretată de The Sha La Das.

Titlul melodiei, care poate fi tradus prin „Acei ani s-au încheiat”, capătă inevitabil o semnificație aparte în contextul în care fotografia a fost publicată acum, după pierderea mamei sale.

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Pentru o altă imagine, în care apare îmbrățișat cu Mădălina Apostol pe o ambarcațiune, fiul acesteia a ales „through”, piesa formației 800 Cherries. Au urmat și alte fotografii cu cei doi. Una dintre ele îi surprinde foarte apropiați, într-un restaurant, iar pe fundal tânărul a ales o melodie a formației Los Dos de Tamaulipas.

Poate una dintre cele mai emoționante imagini este însă cea din copilăria lui. Mădălina Apostol apare alături de fiul său pe vremea când acesta era doar un băiețel. Pentru această amintire, tânărul a ales piesa „All I Need” a trupei Radiohead.

Fără să explice în cuvinte de ce a ales fiecare melodie, succesiunea fotografiilor și a pieselor vorbește despre amintirile pe care fiul Mădălinei Apostol le păstrează cu mama sa.

Imaginea cu care și-a luat rămas-bun de la mama lui

Printre fotografiile publicate se află și una alb-negru, de familie. Mădălina Apostol apare la masă alături de copii, într-un moment obișnuit și fericit din viața lor.

Peste această imagine, fiul său a scris câteva cuvinte pentru mama lui. „Dumnezeu să te odihnească în pace, mama mea, te iubesc mult ❤️”, este mesajul publicat de tânăr.